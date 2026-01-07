Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch seine Gewinne vom Vortag leicht ausbauen. Die Vorzeichen dafür stehen jedenfalls gut. An der Wall Street hatten sowohl der Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq am Vortag ihre Gewinne nach dem Börsenschluss in Europa noch ausgebaut. Insbesondere am Nachmittag rücken nun US-Daten in den Blick, darunter von ADP die Beschäftigungsdaten, der Jolts-Bericht zu den offenen Stellen sowie der ISM-Dienstleistungsindex.

- SMI vorbörslich: +0,47% auf 13'385,00 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,99% auf 49'462 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,65% auf 23'547 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,06% auf 51'962 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon nach gescheiterter Staar-Übernahme: Beim Preis "diszipliniert" geblieben - Amrize übernimmt PB Materials - Abschluss im H1 2026 erwartet Sign. Synergieeffekte erwartet, EPS- und Cashflow-Anstieg 2026 - Nestlé: Rückruf von Babynahrung macht weniger als 0,5 % des Jahresumsatzes aus Keine wesentl. finanziellen Auswirkungen durch Rückruf zu erwarten 31 Länder vom Rückruf betroffen - Swisscom: Vereinbarung für beschleunigten 5G-Ausbau in Italien mit TIM Deal bringt Einsparungen im mittleren zweistelligen Mio-Bereich - Basilea und Prokaryotics starten Zusammenarbeit für Breitband-Antipilzmittel Prokaryotics hat Anspruch auf bis zu 48,5 Mio USD - Addex: Spin-Out Neurosterix hat Phase 1 Studie mit M4 PAM - NTX-253 gestartet - EFG-CEO: "Unsere neuen Kundenberater kommen von verschiedenen Banken" - Newron: EA Pharma kündigt Start bPhase-III-Studie mit Evenamide in Japan an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,874% - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3% - Inficon: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,02% - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag - Jungfraubahn: Frequenzen 2025 und Investor Day Freitag: - Tecan: Umsatz 2025 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember/Gesamtjahr 2025 (Donnerstag) - SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember/Gesamtjahr 2025 (Freitag) - SNB: Ergebnis 2025 (provisorisch) - SNB: Devisenreserven Dezember 2025 (Freitag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 12/25 (08.45 Uhr) - DE: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 12/25 (09.30 Uhr) Arbeitsmarktdaten 12/25 (09.55 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 12/25 (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) ADP Beschäftigungsänderung 12/25 (14.15 Uhr) Industrie Auftragseingang 10/25 (16.00 Uhr) ISM Dienstleistungsindex 12/25 (16.00 Uhr) Jolts offene Stellen (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (endgültig; 16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.01.2026 Dekotierungen: - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9297 - USD/CHF: 0,7952 - Swiss Bond Index: +5 BP auf 138,76% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,301% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,56% auf 13'322 Punkte - SLI (Dienstag): +0,53% auf 2'162 Punkte - SPI (Dienstag): +0,60% auf 18'352 Punkte - Dax (Dienstag): +0,09% auf 24'892 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,52% auf 8'237 Punkte

awp-robot/sw/hr