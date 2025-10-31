Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SLI 3025288 / CH0030252883

2’020.98 Pkt
3.72 Pkt
0.18 %
17:30:49
31.10.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
- Nach einer intensiven Woche mit einer reich gefüllten Agenda zeichnet sich für
  den Schweizer Aktienmarkt ein ruhiger Wochenausklang ab. Die vorbörslichen
  Indikationen deuten auf eine kaum veränderte Eröffnung hin. Die Vorgaben aus
  Übersee werten Börsianer als uneinheitlich.

- SMI vorbörslich: -0,02% auf 12'307,69 Punkte (08.01 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): -0,23% auf 47'522 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,57% auf 23'581 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +2,12% auf 52'411 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ZIF Immobilien Direkt Schweiz mit Kapitalerhöhung von rund 100 Mio Fr.

- Bystronic übernimt Bereichs Tools for Materials Processing von Coherent
             Bereich erzielt Jahresumsatz von rund 100 Mio USD
             Transaktion wird voraussichtlich in nächsten Monaten abgeschlossen

- Molecular Partners Q3: Flüssige Mittel 105 Mio Fr. (H1: 114 Mio)
                     Finanzielle Reichweite bis ins Jahr 2028
               2025: Betriebskosten bei 55-60 Millionen Fr. erw.

- SNB 9 Mte: Ergebnis auf Goldbestand 22,89 Mrd Fr. (H1: 8,6 Mrd)
             Ergebnis auf Fremdwährungsposit. -9,05 Mrd Fr. (H1: -22,67 Mrd)
             Reinergebnis 12,63 Mrd Fr. (H1: -15,3 Mrd)
             Ergebnis auf Frankenpositionen -0,9 Mio Fr. (H1: -950,1 Mio)
         Q3: Reinergebnis +27,93 Mrd Fr. (Q2: -21,98 Mrd; Q1: 6,68 Mrd)
       
- Vetropack senkt Ausblick für 2025
        Reingewinn neu im einstelligen Millionenbereich erwartet
        Ursache ist die nach wie vor schwierige Marktsituation in Europa
        Prüfen verstärkt temporäre Stilllegungen einzelner Linien
        Schmelzwannen in Chisinau werden für ein halbes Jahr stillgelegt
             
- Bachem: Anne-Kathrin Stoller wird neue CEO ab 2026
- SHL führt am 20. November aoGV für Erhöhung des genehmigten Kapitals durch
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie hält 96,7 Prozent der Aktien

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:
- CN: OCT MANUFACTURING PMI 49.0 VS 49.8 IN SEP 
- DE: Einfuhrpreise September -1,0% gg Vorjahr (Prognose -1,4)  
      Einfuhrpreise September +0,2% gg Vormonat (Prognose -0,2) 
    

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Bachem: UBS Fund Management meldet Anteil von <3%
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 5,119%
- Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 19,983%
- Tecan: Amundi Asset Manag. SAS/TECAN melden Anteil von 7,304%; Blackrock 3,79%

PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- Bystronic: Conf Call zu Übernahme Coherent-Bereich (11.00 Uhr)

  Montag:
- Aevis: Umsatz Q3

  Dienstag:
- Geberit: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Burckhardt: Ergebnis H1
- Oerlikon: Ergebnis Q3

- Georg Fischer: CMD (09.00-13.30 Uhr)
- Kardex: Investor Day

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- BFS: Detailhandelsumsätze September 2025 (08.30 Uhr)
       Dienstleistungsumsätze August 2025 (08.30 Uhr)
       Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2025 (Montag)
       Logiernächte September 2025 (Dienstag)
- KOF Beschäftigungsindikator Q4 (Montag)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober (Montag)
 
 Ausland:
- FR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) (08.45 Uhr)
      Erzeugerpreise 9/25 (08.45 Uhr)
- EU: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) (11.00 Uhr)
- US: MNI Chicago PMI 10/25 (14.45 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.11.2025

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.)
- U-Blox (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant)
- SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant)

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9280
- USD/CHF: 0,8032
- Swiss Bond Index: -06 BP auf 140,02% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,181% (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): -0,04% auf 12'310 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,18% auf 2'021 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,10% auf 17'064 Punkte
- Dax (Donnerstag): -0,02% auf 24'119 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): -0,72% auf 8'157 Punkte

awp-robot/sw/ra

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’019.73 0.12%

