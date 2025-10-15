Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Mittwoch auf eine klar höhere Eröffnung hin. Damit würde er sich von den zuletzt eher schwachen Tagen erholen. Die Vorgaben aus Übersee werden im Handel derweil als gemischt eingeschätzt: Die Wall Street schloss nach einem turbulenten Tag uneinheitlich, in Asien überwiegen dagegen am Mittwoch die Kursgewinne.

- SMI vorbörslich: +0,67% auf 12'518,50 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,44% auf 46'270 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,76% auf 22'522 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,91% auf 47'741 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - BLKB: Bruno Meyer wird neuer CEO der radicant bank - Cicor Q3: Umsatz 160,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 170,1 Mio) Auftragseingang 174,48 Mio Fr. (AWP-Konsens: 174,2 Mio) Q4 dürfte durch neue Aufträge stärker ausfallen 2025: Bisherige Prognosen bestätigt - Sulzer 9 Mte: Auftragseingang 2777 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2834 Mio) Auftragseingang Chemtech 533 Mio Fr. (AWP-Konsens: 569 Mio) Auftragseingang Flow 1139 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1160 Mio) Auftragseing. Services 1106 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1105 Mio) 2025: Bisherige Prognosen bestätigt Wachstum Auftragseingang von 2 bis 5% erwartet Umsatzwachstum von 5 bis 8% erwartet EBITDA-Marge von über 15% erwartet vorbörsliche Indikation -1,6% - U-blox: Advent kontrolliert nach Übernahmeangebot 67,55% der Stimmen - Wisekey-Tochter startet Satelliten mit Quanten-sicherer Verschlüsselung - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt: NN Group N.V. meldet Anteil von 4,985% - Cicor: LLB Swiss Investment meldet Anteil von <3% - Dormakaba: Goldman Sachs meldet Anteil von <3% - SGKB: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Nestlé: Umsatz 9 Monate (Webcast 09.30 Uhr) - VAT: Umsatz/Auftragseingang Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - DocMorris: Trading Update Q3 - Ems-Chemie: Umsatz 9 Monate - Kuros: Update Q3 Freitag: - Comet: Trading Update Q3 ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte September 2025 (14.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen Herbst 2025 (Donnerstag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert) (08.45 Uhr) - ZO: Industrieproduktion 8/25 (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Empire State Manufacturing Bericht 9/25 (14.30 Uhr) Verbraucherpreise 9/25 (14.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Nachfrist 16.-29.10.) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (per 14.1.2026, letzter Handelstag 13.1.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.) - Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien (im Q4 2025 geplant) - Genfer KB: Aktiensplit 1:10 (per 15.10.) - SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9297 - USD/CHF: 0,7997 - Swiss Bond Index: +10 BP auf 139,76% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,178% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,40% auf 12'435 Punkte - SLI (Dienstag): -0,37% auf 2'018 Punkte - SPI (Dienstag): -0,43% auf 17'147 Punkte - Dax (Dienstag): -0,62% auf 24'237 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,02% auf 7'920 Punkte

