SLI 3025288 / CH0030252883

2’027.43 Pkt
13.25 Pkt
0.66 %
17:30:34
06.10.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag laut vorbörslichen Indikationen wenig verändert, aber mit leicht positiver Tendenz erwartet. Weiterhin stützen US-Zinssenkungsfantasien und der KI-Hype die Kurse, dagegen scheint der US Shutdown die Stimmung noch nicht zu trüben. Sollte dieser allerdings noch länger anhalten, könnte er sich schon noch als "Party Crasher" erweisen, heisst es im Handel. Und auch bezüglich KI-Hype mehren sich warnende Stimmen. 

- SMI vorbörslich: +0,12% auf 12'522,76 Punkte (08.10 Uhr)
- Dow Jones (Freitag): +0,51% auf 46'758 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -0,28% auf 22'781 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +5,13% auf 48'118 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche erhält CE-Kennung für KI-basierten Nierentest
- Swisscom-Chef setzt auf Italien, Effizienz und KI (CH Media)
- Zurich-Chef sieht Vorteile für die Schweiz in einer multipolaren Welt (SoBli)

- Helvetia-Chef rechnet mit höheren Prämien für Hauseigentümer (NZZaS)
- Leonteq: Fitch senkt Rating auf "BBB-" - Ausblick stabil
- Sunrise schliesst Klasse-A-ADS-Programm definitiv am 13. November ab
- Youngtimers: VRP Rory Knight tritt zurück - CEO Cheng übernimmt interimistisch
-

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
 Schweiz:
- 

  Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,039%
- Cham SP: Caceis meldet Anteil von 3,087%
- Idorsia meldet Eigenanteil von 10,461%/37,525%
- Rieter : Mehrere Beteiligungsveränderungen im Zshg. mit Kapitalerhöhung
- Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 19,775%
- Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 19,865%

PRESSE MONTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Montag:
- keine Termine  

  Dienstag:
- keine Termine  
  
  Mittwoch:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- Seco: Arbeitsmarktdaten September 2025 (09.00 Uhr)
- SNB: Devisenreserven September 2025 (Dienstag)
 
  Ausland:
- DE: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 (10.30 Uhr)
- GB: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/25 (10.30 Uhr)
- ZO: Einzelhandelsumsatz 8/25 (11.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.10.2025

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate: Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 (geplant)
- SHL: Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD (geplant)
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10 (per 27.10.)

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9330
- USD/CHF: 0,7967
- Swiss Bond Index: -2 BP auf 139,08% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,244% (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): +0,64% auf 12'507 Punkte
- SLI (Freitag): +0,66% auf 2'027 Punkte
- SPI (Freitag): +0,54% auf 17'209 Punkte
- Dax (Freitag): -0,18% auf 24'379 Punkte
- CAC 40 (Freitag): +1,44% auf 8'082 Punkte

awp-robot/sw/uh

