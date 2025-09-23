SLI 3025288 / CH0030252883
23.09.2025 08:45:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG
- Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Dienstag auf einen freundlichen Handelsstart hin. Die Vorgaben aus Übersee sind abermals positiv. An der Wall Street erreichten die wichtigsten Indizes erneut Höchststände, und auch in Asien überwiegen am Dienstagmorgen die Kursgewinne.
- SMI vorbörslich: +0,18% auf 12'147,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,14% auf 46'382 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,70% auf 22'789 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): wegen eines Feiertags geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Peach Property verlängert Kredit über 203 Millionen Euro um 7 Jahre Massnahme ist Teil der Bilanztransformation - Santhera H1: Umsätze aus Verträgen mit Kunden 24,01 Mio Fr. (VJ 14,1 Mio) Flüssige Mittel 18,4 Mio Fr. (2024: 41 Mio) Reinergebnis -38,83 Mio Fr. (VJ -15,3 Mio) Nachfrage nach Agamree in USA und China über den Erwartungen 2025: Umsatz über früherer Spanne von 65-70 Mio CHF erwartet Operative Ausgaben weiter bei 50-55 Mio Fr. erwartet Sichert sich rd. 20 Mio Fr. an zusätzlichen Finanzmitteln - Xlife H1: Umsatz 0,35 Mio Fr. (VJ 0,35 Mio) EPS -0,53 Fr. (VJ 0,08 Fr.) - Addex ernennt Bank of New York Mellon zur neuen ADS-Depotbank - Montana Aerospace schliesst neue Finanzierung über 300 Millionen Euro ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Zollstreit: Gespräche zwischen BR und Pharma-Industrie ohne klare Lösungen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,752% - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,025% - DocMorris: Julius Baer meldet Anteil von 1,926%/4,521% - GAM: Sun Hung Kai & Co. Limited meldet neu Anteil von 3,006% - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Medartis: Nordflint Capital Partners meldet Anteil von 9,993% - Swatch: Erbengemeinschaft Esther Grether meldet Anteil von 3,989% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - EPH: GV Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 - Perrot Duval: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (9.00 Uhr) - KOF Konjunkturprognose Herbst (Mittwoch) UBS-CFA Index September (Mittwoch) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - EU: Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 (10.00 Uhr) - US: Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 (15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 8/25 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 9/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025 Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) - Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober - Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9350 - USD/CHF: 0,7929 - Swiss Bond Index: +6 BP auf 139,40% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,222% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,14% auf 12'126 Punkte - SLI (Montag): -0,10% auf 1'992 Punkte - SPI (Montag): +0,07% auf 16'824 Punkte - Dax (Montag): -0,48% auf 23'527 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,31% auf 7'830 Punkte
