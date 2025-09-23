Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’824 0.1%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’527 -0.5%  Euro 0.9348 0.0%  EStoxx50 5’442 -0.3%  Gold 3’751 0.1%  Bitcoin 89’587 0.3%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 66.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TUI-Aktie aber fester: TUI bekommt im Sommergeschäft Nahost-Konflikt zu spüren
Nach Bitcoin-Erfolg: BlackRock plant wohl tokenisierte ETFs
Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
CleanSpark setzt auf Wachstum: Neue Finanzierung treibt Aktie an
Montana Aerospace-Aktie: Neue Finanzierung im Millionenvolumen abgeschlossen
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

1’992.14 Pkt
-1.99 Pkt
-0.10 %
17:31:16
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

23.09.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Dienstag auf einen freundlichen Handelsstart hin. Die Vorgaben aus Übersee sind abermals positiv. An der Wall Street erreichten die wichtigsten Indizes erneut Höchststände, und auch in Asien überwiegen am Dienstagmorgen die Kursgewinne. 

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 12'147,38 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Montag): +0,14% auf 46'382 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,70% auf 22'789 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): wegen eines Feiertags geschlossen

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Peach Property verlängert Kredit über 203 Millionen Euro um 7 Jahre
     Massnahme ist Teil der Bilanztransformation
                 
- Santhera H1: Umsätze aus Verträgen mit Kunden 24,01 Mio Fr. (VJ 14,1 Mio)
               Flüssige Mittel 18,4 Mio Fr. (2024: 41 Mio)
               Reinergebnis -38,83 Mio Fr. (VJ -15,3 Mio)
               Nachfrage nach Agamree in USA und China über den Erwartungen
         2025: Umsatz über früherer Spanne von 65-70 Mio CHF erwartet
               Operative Ausgaben weiter bei 50-55 Mio Fr. erwartet
         Sichert sich rd. 20 Mio Fr. an zusätzlichen Finanzmitteln
   
- Xlife H1: Umsatz 0,35 Mio Fr. (VJ 0,35 Mio)
            EPS -0,53 Fr. (VJ 0,08 Fr.)
   
- Addex ernennt Bank of New York Mellon zur neuen ADS-Depotbank
- Montana Aerospace schliesst neue Finanzierung über 300 Millionen Euro ab

   
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
-  Zollstreit: Gespräche zwischen BR und Pharma-Industrie ohne klare Lösungen

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,752%
- AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,025%
- DocMorris: Julius Baer meldet Anteil von 1,926%/4,521%
- GAM: Sun Hung Kai & Co. Limited meldet neu Anteil von 3,006%
- Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3%
- Medartis: Nordflint Capital Partners meldet Anteil von 9,993%
- Swatch: Erbengemeinschaft Esther Grether meldet Anteil von 3,989%

PRESSE DIENSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- EPH: GV
       
  Mittwoch:
- Keine Termine

  Donnerstag:
- Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1
- Perrot Duval: GV

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- SNB: Zahlungsbilanz Q2 (9.00 Uhr)
- KOF Konjunkturprognose Herbst (Mittwoch)
  UBS-CFA Index September (Mittwoch)
- SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag)

 Ausland:
- EU: Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 (10.00 Uhr)
- US: Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 (15.45 Uhr)
      Wiederverkäufe Häuser 8/25 (16.00 Uhr)
      Richmond Fed Herstellerindex 9/25 (16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.12.2025

  Übernahmeangebote: 
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)
- Zwahlen & Mayr: Sitindustrie bietet 147,10 Fr. pro Aktie (Angebot 3.-30.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlich am 8.12.)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant)
- SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant)
- Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober
- Rieter (Bezugsrechtshandel 23.-29.09.)

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9350
- USD/CHF: 0,7929
- Swiss Bond Index: +6 BP auf 139,40% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz 0,222% (Montag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Montag): +0,14% auf 12'126 Punkte
- SLI (Montag): -0,10% auf 1'992 Punkte
- SPI (Montag): +0,07% auf 16'824 Punkte
- Dax (Montag): -0,48% auf 23'527 Punkte
- CAC 40 (Montag): -0,31% auf 7'830 Punkte

awp-robot/sw/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?

Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?

In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs ‪alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.

💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

08:36 SMI mit verhaltenem Wochenstart
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie im Blick
22.09.25 Logo WHS FedEx Aktie aktuell: Belastung durch Zölle, aber starke US-Nachfrage. Lohnt sich der Einstieg?
22.09.25 Marktüberblick: Porsche AG senkt Prognose erneut
22.09.25 Zukunftsperspektiven für Chemiekonzerne in einem wandelbaren Markt
22.09.25 Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende? | Börsentag Zürich 2025
19.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
18.09.25 Julius Bär: 15.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf ASML Holding NV, Sanofi, Banco Santander SA, SAP SE
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’586.66 19.84 BR1SRU
Short 12’869.94 13.60 S2S3YU
Short 13’336.51 8.90 3OUBSU
SMI-Kurs: 12’126.14 22.09.2025 17:31:16
Long 11’596.19 19.37 BH8SXU
Long 11’350.44 13.99 BZ9S1U
Long 10’852.04 8.90 BNVSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
BYD-Aktie unter Druck: Spekulationen um einen vollständigen Ausstieg von Buffetts Berkshire Hathaway
ASML profitiert vom Intel-NVIDIA-Deal, Intel-Aktie fällt: Analysten sehen steigendes Kurspotenzial
Rheinmetall-Aktie fester: Perspektive für Beschäftigte der Lürssen-Marinesparte im Falle einer Übernahme
Diginex-Aktie setzt Rally mit erneutem kräftigem Kurssprung fort
Aktien von D-Wave, IonQ & Co.: So entwickeln sich Quantencomputer-Werte nach der Kursrally
Metsera-Aktie zündet Kursrakete, Pfizer-Aktie höher: Pfizer plant Milliarden-Zukauf
Chip-Duell spitzt sich zu: Broadcom macht der NVIDIA-Aktie Konkurrenz
Idorsia lanciert Quviviq in China - Aktie im Minus

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 1’992.14 -0.10%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}