Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’240 -0.3%  SPI 17’036 0.5%  Dow 44’938 0.0%  DAX 24’256 -0.1%  Euro 0.9375 0.1%  EStoxx50 5’466 -0.1%  Gold 3’338 -0.3%  Bitcoin 91’725 -0.2%  Dollar 0.8055 0.2%  Öl 67.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Siegfried-Aktie unter Druck: Siegfried bleibt trotz geringem Wachstum bei Prognose
Orior-Aktie knickt ein: Orior kündigt nach schwachem Halbjahr harte Restrukturierung an
BCV-Aktie dennoch freundlich: Waadtländer Kantonalbank erleidet Gewinnrückgang
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Suche...

SMI 998089 / CH0009980894

12’276.26
Pkt
64.07
Pkt
0.52 %
20.08.2025
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

21.08.2025 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine wenig veränderte Eröffnung ab. Damit würde er sich eine kleine Verschnaufpause können, nachdem die Tendenz im August bislang überwiegend freundlich war. Die Vorgaben aus Übersee geben keine klare Richtung vor. 

- SMI vorbörslich: +0,04% auf 12'280,81 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): +0,04% auf 44'938 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,67% auf 21'173 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,71% auf 42'586 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Asmallworld H1: Nettoumsatz 8,8 Mio Fr. (VJ 11,7 Mio)
                  Reinergebnis 0,03 Mio Fr. (VJ 0,6 Mio)

- BCV H1: Geschäftsertrag 579 Mio Fr. (VJ 580,9 Mio)
          Geschäftserfolg 250,8 Mio Fr. (VJ 258,2 Mio)
          Reinergebnis 215 Mio Fr. (VJ 221,1 Mio)
          Betriebsaufwand 282,3 Mio Fr. (VJ 283,5 Mio)
      Eftychia Fischer als VRP u. Jean-François Schwarz als Vize vorgeschlagen

- BKW H1: Gesamtleistung 2252 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2333 Mio)
          EBIT 311 Mio Fr. (AWP-Konsens: 321 Mio)
          Reinergebnis 203 Mio Fr. (AWP-Konsens: 203 Mio)
          geringere Stromproduktion und tieferes Preisniveau auf Energiemärkten
          Aufwärtstrend im Bereich Infrastruktur & Gebäude setzte sich fort
       H2: höheres Ergebnis bei Energy Solutions und Infrastructure erwartet
          stabiles Ergebnis bei Power Grid erwartet
    2025: Ausblick bestätigt - EBIT in Bandbreite von 650 bis 750 Mio Fr.
          vorbörsliche Indikation -1,2%

- Evonext H1: Verlust von 0,361 Mio Fr.
              Flüssige Mittel in Höhe von 6,3 Mio Fr.

- Hypi Lenzburg H1: Geschäftserfolg 7,5 Mio Fr. (VJ 11,9 Mio)
                    Reinergebnis 7,8 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio                    
                 H2: wird massgeblich vom neuen Tiefzinsumfeld geprägt sein
                    Zins- und Dividendenerträge haben diversifizierenden Effekt
                    Erwarten beim Anlage- und Open-Banking positive Entwicklung
                Wollen Geschäfte von Swiss Bankers in Hypi überführen

- Orior H1: Umsatz 305 Mio Fr. (AWP-Konsens: 298 Mio)
            Org. Wachstum -1,8% (AWP-Konsens: -3,9%)
            EBITDA 16,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,1 Mio)
            EBITDA-Marge 5,4% (AWP-Konsens: 5,7%)
            Reinergebnis 1,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 0,8 Mio)
    2025: Umsatz-Guidance neu -2% bis -4% statt wie bisher -4% bis -6%
          EBITDA-Marge zwischen 5,9% und 6,3% (statt zwischen 6% und 6,4%)
      Verabschiedet einschneidendes strategische Massnahmenpaket:
         Ausrichtung der Gruppe bedarf einer klaren Schärfung
         Prüfen für Culionr alle strategischen Optionen, einschliessl. Verkauf
         Schiers wird auf Minimum verkleinert; Reorg trifft 90 von 130 Jobs
         Juristische Struktur der Gruppe wird in nächsten Monaten vereinfacht
         Albert Spiess und Rapelli werden zu einer Gesellschaft fusioniert
         Verschuldung soll in 18 Monaten um 2-stelligen Mio.-Betrag runter
      Chefin an Call: Verlängerte Kreditlinie bis 2029 gibt uns Luft
                Erwägen 90 Entlassungen am Produktionsstandort in Schiers
                Verbleibende Schiers-Aktivitäten gehen mittelfristig nach Davos
                Pasta-Manufaktur Gaetarelli wird 2025 komplett übernommen

- Siegfried H1: Umsatz 619,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 613,7 Mio)
                Kern-EBITDA 133,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 133,6 Mio)
                Kern-EBITDA-Marge 21,6% (AWP-Konsens: 21,8%)
                Kern-Reinergebnis 65,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,1 Mio)
            Saisonalität zwischen Halbjahren ausgeprägter als in den Vorjahren
             Wesentliche Fortschritte bei Optimierung des Nettoumlaufvermögens
             EVOLVE+ bleibt auf Kurs
             2025: Kern-EBITDA-Marge von über 22%
                  Umsatzwachstum in LW im mittleren einstelligen Prozentbereich

- SPS H1: Mietertrag 225,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 229,6 Mio)
          EBITDA vor NB 199,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 205,6 Mio)
          Neubewertungen 102,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 83,3 Mio)
          EBIT 301,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 285,0 Mio)
          Reinergebnis 164,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 205,7 Mio)
          Leerstandsquote 4% (AWP-Konsens: 3,8%)
      Kapitalerhöhung von 300 Mio. Fr. für Wachstum
       2025: erwarten knapp stabilen Mietertrag
            erwarten Rückgang der Leerstandsquote auf unter 3,8%
            steigerung AuM auf über 14 Mrd. Fr. mehr als realistisch
            FFO I pro Aktie am oberen Ende der Prognose von 4,10-4,15 erwartet
                   vorbörsliche Indikation +1,6%

- Sunrise Q2: Umsatz 731,6 Mio Fr. (VJ 737,5 Mio)
              EBITDAaL adj. 254,1 Mio Fr. (VJ 249,4 Mio)
              Netto-Ergebnis -53,6 Mio Fr. (VJ -73,7 Mio)
          Ca. 13% der Klasse-A-ADS noch nicht in Aktien umgetauscht
           Beendigung der Klasse-A und B-ADS-Programme am oder um 13.11.2025
           2025: Ziele bestätigt: Umsatz stabil und EBITDAaL leicht steigend
                2,7% Wachstum der Dividende erwartet
                Investitionen von 15-16 Prozent des Umsatzes erwartet
                Bereinigter FCF von 370-390 Mio Fr. erwartet
                
- Leonteq-Aktionäre genehmigen tiefere Maximalvergütungen
- Molecular Partners ernennt Martin Steegmaier zum Chief Scientific Officer
- 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: BAZG: Exporte Juli in USA +1,1% zum VM (saisonbereinigt)
      BAZG: Exporte Juli zum VM real -2,7%, nominal -2,7% (saisonbereinigt)
      BAZG: Handelsbilanzüberschuss Juli 4,33 Mrd Fr. (saisonbereinigt)
      BAZG: Importe Juli zum VM real -0,3%, nominal -4,2% (saisonbereinigt)
      BAZG: Uhrenexporte Juli unbereinigt 2,40 Mrd Fr. (nom. +6,9% gg VJ)
      FH: Uhrenexporte in die USA im Juli +45% auf 554,5 Mio Fr.

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,367%
- Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,06%
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 7,152%/3,368%
- Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,104%
- Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3%
- U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 4,956%
- Youngtimers: GSF Foundation meldet Anteil von 28,21%

PRESSE DONNERSTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Donnerstag:
- BCV: MK H1 (10.30 Uhr)
- Siegfried: Webcast H1 (10.00 Uhr)
- BKW: MK H1 (09.30 Uhr)
- SPS: MK H1 (10.00 Uhr)
- Sunrise: Conf. Call H1 (10.00 Uhr)
- GV: Klingelnberg (12.00 Uhr)

  Freitag:
- Allreal: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr)
- LUKB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr)
- 
  Montag:
- Warteck Invest: Ergebnis H1
- Metall Zug: Ergebnis H1
- Epic: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Highlight Event: Ergebnis H1
- Molecular Partners: Ergebnis H1 (nachbörslich US)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 (Montag)
- BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Juli 2025 (Montag)
 
 Ausland:
- FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröff., 09.15 Uhr)
- DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröff., 09.30 Uhr)
- EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/25 (1. Veröff., 10.00 Uhr)
      Bauproduktion 6/25 (11.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 8/25 (vorläufig) (16.00 Uhr)
- GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gew. und Dienste 8/25 (1. Ver., 10.30 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr)
      Philadelphia Fed Business Outlook 8/25 (14.30 Uhr)
      S&P Global PMI Verarbeitendes Gew. und Dienste 8/25 (1. Ver., 15.45 Uhr)
      Frühindikator 7/25 (16.00 Uhr)
      Wiederverkäufe Häuer 7/25 (16.00 Uhr)
      Beginn geldpol. Symposium Fed Kansas City in Jackson Hole (bis 23.8)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025

- SMI bis 19.09. mit 21 Titeln
- SLI bis 19.09. mit 31 Titeln

  Übernahmeangebote: 
- Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025)
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9376
- USD/CHF: 0,8053
- Swiss Bond Index: +7 BP auf 138,87% (Mittwoch) 
- SNB: Kassazinssatz 0,31% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): +0,52% auf 12'276 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,06% auf 2'023 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,46% auf 17'036 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,60% auf 24'277 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): +1,13% auf 7'973 Punkte

awp-robot/sw/uh

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:53 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Konsolidierung setzt sich fort
20.08.25 Logo WHS The Trade Desk Aktie: Ventura, Netflix & KI – Zukunftschancen trotz Absturz?
20.08.25 Marktüberblick: Porsche AG gesucht
20.08.25 Julius Bär: 14.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Commerzbank AG
20.08.25 SMI stürmt weiter nach oben
20.08.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’779.00 19.47 SS4MTU
Short 13’055.13 13.33 BA5S0U
Short 13’513.00 8.95 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’248.63 21.08.2025 09:04:53
Long 11’727.90 18.87 SQBBAU
Long 11’472.63 13.63 B74SQU
Long 11’003.44 8.95 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von NVIDIA
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bleiben teils unter Druck: Friedenssignale nach Gipfel in Washington bremsen
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BYD
Alcon-Aktie bricht ein: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
Nestlé Aktie News: Nestlé präsentiert sich am Vormittag stärker
Idorsia-Aktie in Rot: Idorsia-Blutdrucksenker schafft es auf US-Empfehlungsliste

Top-Rankings

So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’248.63 -0.23%
SPI 16’995.72 -0.23%
SLI 2’018.44 -0.24%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}