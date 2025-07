Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag laut vorbörslichen Indikationen mit leichten Verlusten in die neue Woche starten. Die Vorgaben aus dem Ausland seien insgesamt wenig richtungsweisend, heisst es am Markt. Und es gebe bezüglich Zollstreit keine konkreten Ergebnisse. Zudem müssten sich die Anleger nun verstärkt mit Unternehmensergebnissen beschäftigen. So stehen in den kommenden Tagen hierzulande rund 40 Unternehmen, darunter auch mehrere Schwergewichte ihre Zahlen vorlegen.

- SMI vorbörslich: -0,13% auf 11'967,31 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,32% auf 44'342 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,05% auf 20'896 Punkte - Nikkei 225 (Montag): xx% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel eröffnet Logistikzentrum in Quito zum 30-Jahr-Jubiläum - Roche erreicht mit COPD-Kandidat Astegolimab Ziele in Phase III Studie nicht Tochter Genentech erhält erneut ablehnenden FDA-Entscheid zu Columvi GS vorbörsliche Indikation -0,7% - Belimo H1: Umsatz 561,51 Mio Fr. (AWP-Konsens: 559,9 Mio) EBIT 128,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119,3 Mio) EBIT-Marge 22,8% (AWP-Konsens: 21,3%) Reinergebnis 101,26 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96,6 Mio) 2025: bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2025 Weiter Umsatzplus in LW von 15-20% und EBIT-Marge über 20% erw. vorbörsliche Indikation +1,9% - DKSH erwirbt Eppendorfs direkte Präsenz in Thailand - Wisekey und Sealsq eröffnen Forschungszentrum in Gibraltar NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: Dodge & Cox meldet Anteil von 3,067% - Peach Property: Rainer-Marc Frey meldet Anteil von 22,636% - SoftwareONE: Charles Mills/Florian Schuhbauer/Klaus Röhrig mit 5,246% PRESSE MONTAG - Rheinmetall schafft in Zürich 600 neue Jobs (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) Dienstag - Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Julius Bär: Ergebnis H1 (Webcast 09.45 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Also: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (Webcast 13.30 Uhr) - WKB: Ergebnis H1 - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) Mittwoch - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00/14.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 (Webcast 08.30 Uhr) - V-Zug: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Juni 2025 (Dienstag) - Ausland: - US: Frühindikator 6/25 (16.00 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9319 - USD/CHF: 0,8009 - Conf-Future: keine Volumen am Freitag - SNB: Kassazinssatz 0,463% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,18% auf 11'983 Punkte - SLI (Freitag): +0,25% auf 1'989 Punkte - SPI (Freitag): +0,26% auf 16'747 Punkte - Dax (Freitag): -0,33% auf 24'290 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,30% auf 7'823 Punkte

awp-robot/sw/