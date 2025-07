Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Auch am Mittwoch wird der Schweizer Aktienmarkt von der anhaltenden Unsicherheit im Zoll-Streit gebremst. Insgesamt stellen sich Händler die Frage, wann es endlich Klarheit gibt. Im Tagesverlauf sind andere Impulsgeber dünn gesät. Einen Blick wert sein dürfte am Abend dann das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed.

- SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'959,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,37% auf 44'241 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,03% auf 20'418 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,28% auf 39'800 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS verlängert Vertrag mit Regierung der Elfenbeinküste - Airesis-Aktionäre stimmen Dekotierung von Schweizer Börse zu - Avolta betreibt Duty Free Shops auf weiterem norwegischen Kreuzfahrtschiff - Kudelski liefert Identitätsprüf-Tool an US-Autohaus Niello - Villars verzeichnet Rücktritt bei Tochtergesellschaft Suard NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX ernennt Christoph Müller zum Head Banking Services - Axpo-AKW Beznau produziert nach Abkühlung der Aare wieder Strom PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 5,493%/2,68% - SoftwareONE: Curti /Karbon Invest AS/Softwareone melden Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Barry Callebaut: Umsatz 9 Mte - BC Jura: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2025 Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni 2025 (Freitag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 5/25 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 18.6.25 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (per 11.07, letzter Handelstag 10.07) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,93377 - USD/CHF: 0,7968 - Conf-Future: ungehandelt (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,442% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,13% auf 11'971 Punkte - SLI (Dienstag): +0,25% auf 1'971 Punkte - SPI (Dienstag): +0,20% auf 16'637 Punkte - Dax (Dienstag): +0,55% auf 24'207 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,92% auf 7'767 Punkte

