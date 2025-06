Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag zur Eröffnung etwas tiefer erwartet. Vor dem Zinsentscheid der SNB um 9.30 Uhr dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Dabei wird mehrheitlich mit einer Leitzinssatzsenkung um 25 Basispunkte auf dann null Prozent gerechnet. Am Vortag hatte die US-Notenbank trotz Forderungen von Präsident Trump wie erwartet den US-Leitzins unverändert belassen. Derweil treibt die Entwicklung im Nahen Osten, die bei einem Eingreifen der USA in den Krieg massiv zu eskalieren droht, den Anlegern tiefe Sorgenfalten ins Gesicht.

- SMI vorbörslich: -0,41% auf 11'910,69 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,10% auf 42'172 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,13% auf 19'546 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,92% auf 38'528 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Paul Bulcke tritt an GV 2026 nicht mehr zur Wiederwahl an Pablo Isla als neuer VRP vorgeschlagen vorbörsliche Indikation +0,5% - einziger SMI-Wert im Plus - Schindler mit Veränderungen in der Konzernleitung Asien-Pazifik-Chef Seakins pensioniert - Nitin Chalke übernimmt - Addex Q1: Liquide Mittel 2,8 Mio Fr. (Ende 2024: 3,3 Mio) Reinergebnis -1,5 Mio Fr. (VJ -3,1 Mio) - Emmi: Platzierung von 110'000 Namenaktien Free Float steigt nach Platzierung von Miba-Aktien auf 41,6% von 39,5% vorbörsliche Indikation -3,9% - Avolta verlängert Vertrag mit mexikanischem Flughafenbetreiber - GKB laut Prüfungsbericht nur sehr geringes Risiko für Kanton NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - BAZG: Exporte Mai in USA -39,6% zum VM (saisonbereinigt) Exporte Mai zum VM real -10,2%, nominal -13,6% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Mai 1,98 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe Mai zum VM real +0,5%, nominal +0,8% (saisonbereinigt) Uhrenexporte Mai unbereinigt 2,09 Mrd. Fr. (nom. -9,5% gg VJ) - SNB veröffentlicht Bericht zur Finanzstabilität 2025 Eigenkapitalquoten Inlandbanken insgesamt deutlich über Anforderungen Kapitalsituation bei systemrelevanten Inlandbanken unterschiedlich Profitabilität von Inlandbanken 2024 zurückgegangen wegen Zinsgeschäft Rentabilität des Bankensektors insgesamt verbesserte sich im Jahr 2024 Schwachstellen im regulatorischen Rahmen wurden festgestellt UBS bleibt verwundbar bei Abschreibungen für Beteiligungen UBS hat Profitabilität 2024 dank Ertragssteigerungen verbessert Umsetzung von Bundesrats-Massnahmen für UBS sind wichtig Verlustpotenzial der UBS bleibt unter Stressszenarien substanziell UBS erfüllt derzeitige Anforderungen an Eigenkapital voll Zinsumfeld könnte zu höherer Risikobereitschaft auf Immomarkt führen - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,835% - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,004% - Barry Callebaut: Jacobs Familienrat mit <3%; N. und P. Jacobs 31,862% - DocMorris: UBS meldet Anteil von 10,286% - EPH: Valartis Property meldet Anteil von 4,927% - R&S: Janus Henderson plc meldet Anteil von 5,128% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - ENR Russia: GV (11.30 Uhr), Genf Montag: - Amrize : Erstnotiz - Spin off von Holcim - GV: HBM, Pierer Mobility WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr; MK 10.00 Uhr) - BFS: Baupreisindex im April (08.30 Uhr) Parahotellerie im Q4/GJ 2024 (08.30 Uhr) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Freitag) - BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2024 (Montag) - KOF Consensus Forecast (Montag) Ausland: - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9403 - USD/CHF: 0,8209 - Conf-Future: +68 BP auf 163,23% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,319% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,40% auf 11'959 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,38% auf 1'955 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,27% auf 16'561 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,50% auf 23'318 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,11% auf 7'656 Punkte

awp-robot/sw/