Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Nach dem starken Wochenauftakt dürften es die Investoren am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zunächst ruhiger angehen lassen. Nachdem die Finanzplätze in den USA und Grossbritannien am Montag feiertagsbeding geschlossen geblieben waren, fehlen wichtige Impulse.

- SMI vorbörslich: -0,13% auf 12'301,55 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Montag): Infolge Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): Infolge Feiertag geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): +0,48% auf 37'710 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza gibt vergleichende Finanzkennzahlen für One Lonza bekannt - Clariant: Weitere Klage in Zusammenhang mit Ethylen-Kartell OMV fordert insgesamt 1 Mrd EUR Vorwürfe werden zurückgewiesen Vorbörsliche Indikation -1,1% - Epic Q1: Geschäftsertrag 16,9 Mio Fr. (VJ 16,7 Mio) Portfoliowert 1,62 Mrd. Fr. (VJ 1,5 Mrd.) - Lem 2024/25: Umsatz 306,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 304,9 Mio) Auftragseingang 262,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262,3 Mio) EBIT 18,87 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,5 Mio) EBIT-Marge 6,1% (AWP-Konsens: 8,0%) Reinergebnis 8,39 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9,8 Mio) Verzicht auf Dividende vorgeschlagen 2025/26: Ermutigende Anzeichen einer Erholung sichtbar Unsicherheit bleibt aber bestehen US-Zollpolitik stellt grösstes Risiko dar Keine konkreten Prognosen Ueli Wampfler stellt sich nicht zur Wiederwahl in VR - Plazza übernimmt Schönbächler Areal in Affoltern (HEADLINE) Jährlicher Mietertrag derzeit bei 1,2 Mio Fr Durch Entwicklung Mietzinspotenzial von 4,8 Mio Fr. erwartet - Evolva: Verbindliches Angebot für GZO AG zu Gesamtpreis von 5 Mio Fr. - Orascom DH: Schweizer Börse stimmt Dekotierung der Namenaktien per 5. Juni zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Weko prüft Übernahme von Hotelplan durch Dertour - Axpo H1: Reinergebnis 562 Mio Fr. (VJ 1221 Mio) Gesamtleistung 4,05 Mrd Fr. (VJ 4,22 Mrd) - Salt Q1: Umsatz 281,8 Mio Fr (VJ 275,4 Mio) EBITDA 144,4 Mio Fr. (VJ 140,8 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte April zum VM real -3,3%, nominal -9,2% (saisonbereinigt) BAZG: Importe April zum VM real -10,0%, nominal -15,6% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss April 6,33 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte April unbereinigt 2,55 Mrd. Fr. (nom. +18,2% gg VJ) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,097% - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,006% - DocMorris: BNP meldet Anteil von <3%; JPMorgan 5,472%; Swisscanto 9,512% - Idorsia: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,135% - Temenos: Norges Bank meldet Anteil von 3,11%; Temenos AG <3% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,07% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Lem: BMK Ergebnis 2024/25 (10.30 Uhr) GV: MCH Mittwoch: - Dottikon ES: Ergebnis 2024/25 - Varia US: Q1-Update GV: CI Com (aoGV), Glencore, Idorsia, SHL Donnerstag: - Auffahrt: Börse geschlossen Freitag: - CI Com: Ergebnis 2024 (definitiv) - Leclanché: Ergebnis 2024 (definitiv) - Youngtimers: Ergebnis 2024 (definitiv) GV: Cosmo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Mai (Mittwoch) - KOF Konjunkturbarometer Mai (Freitag) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 5/25 (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 5/25 (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (vorläufig) (14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 3/25 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 5/25 (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 5/25 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (per 5. Juni 2025) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Holcim Spin off im Juni geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9353 - USD/CHF: 0,8214 - Conf-Future: +170 BP auf 165,71% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,319% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,97% auf 12'317 Punkte - SLI (Montag): +1,12% auf 2'008 Punkte - SPI (Montag): +1,06% auf 16'950 Punkte - Dax (Montag): +1,68% auf 24'028 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,46% auf 7'828 Punkte

awp-robot/sw/