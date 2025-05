Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Markt zeichnet sich am Dienstag ein zurückhaltender Handelsstart ab. Nachdem die Märkte in den vergangenen Wochen im Eiltempo die Verluste ausgebügelt haben, die US-Präsident Donald Trump mit seiner Zollpolitik ausgelöst hatte, sei es an der Zeit für eine Konsolidierung, heisst es.

- SMI vorbörslich: -0,20% auf 12'208,57 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,24% auf 41'219 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,74% auf 17'844 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): wegen Feiertag geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit Q1: Umsatz 878 Mio Fr. (AWP-Konsens: 869 Mio) EBITDA 277 Mio Fr. (AWP-Konsens: 280 Mio) Reinergebnis 187 Mio Fr. (AWP-Konsens: 191 Mio) Gewinn je Aktie -0,7% auf 5,69 Franken Wachstum in LW +5,3% (AWP-Konsens: 4,4%) Vorzieheffekte beim Grosshandel wegen Preiserhöhungen im April Umsatzwachtum durch starkes Volumenwachstum begründet Schliessung des deutschen Keramikwerks kostete 14 Mio Fr. 2025: Weiter Stabilisierung der Bauindustrie im Jahresverlauf erw. Vorbörsliche Indikation -1,0% - UBS zahlt für CS-Steuerstreit mit US-Justizministerium 511 Mio USD erwartet im Q2 Belastung aus dieser DOJ-Einigung erwartet im Q2 teilweise Gutschrift aus Eventualverbindlichkeiten CS hat laut DOJ zugegeben, eine frühere Einigung gebrochen zu haben Es geht um Zeitraum von Januar 2010 bis Juni 2023 Vorbörsliche Indikation -0,2% - Roche lanciert neuen Test zur verbesserten Diagnose von Leberfibrose - Avolta erhält Aufträge für weitere Läden am New Yorker JFK - LUKB-Geschäftsleitungsmitglied Beat Hodel geht 2026 in Pension - Mobilezone gewinnt Rhätische Bahn als Kunden - Oerlikon Q1: Umsatz 391 Mio Fr. (AWP-Konsens: 571 Mio) Auftragseingang 421 Mio Fr. (AWP-Konsens: 581 Mio) 2025: Für verbl. Geschäft weiter Umsatz stabil/leichte Zunahme erw. Op. Marge von etwa 18,5% erwartet für verbl. Geschäft Zunehmend makroök. Unsicherheiten wegen Handelskonflikten Mittelfristig weiter op. Marge über 20% angestrebt Mittelfristig organisches Umsatzplus von 4-6% erwartet verkauft Barmag an Rieter (siehe unten) vorbörsliche Indikation +1,1% - Rieter übernimmt Chemiefaser-Geschäft von Oerlikon Kaufpreis 713 Mio Fr Earn Out Zahlung bis 2028 möglich Vollzug Akquisition für Q4 2025 geplant Transaktion ist in hohem Masse komplementär Finanzierung vollständig gesichert, Bilanz-Stabilität gewährleistet Garantierte Kapitalerhöhung 400 Mio und Privatplatzierung von 77 Mio Peter Spuhler und Martin Haefner werden Bezugsrechte ausüben Peter Spuhler und Martin Haefner investieren via Privatplatzierung aoGV im 3. oder 4. Quartal zu geplanter Kapitalerhöhung Vorbörsliche Indikation -5,0% - Vetropack ernennt Lukas Burkhardt zum neuen CEO - WKB: VR Serge Métrailler zieht Kandidatur zurück - Xlife Portfoliounternehmen Firstgene kooperiert mit Hovione NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote April 2,8% (VM 2,9%), saisonber. 2,8% (VM 2,8%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Gruppe um Timothy Dyer (22 other shareholders) meldet Anteil von 5,41% - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3% - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,011% - Edisun Power: Thomas Rutz meldet Anteil von 5,992% - Kuros: Folio Funds (früher Hatstone) meldet Anteil von 2,882% - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3% - StarragTornos: Erbengemeinschaft Walter Fust sel. meldet Anteil von 52,105% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Geberit: Conf. Call zum Q1-Ergebnis (09.00 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call zu Q1/Barmag-Verkauf (13.00 Uhr) - Rieter: Conf. Call zu Barmag-Kauf (9.00 Uhr) - GV: Accelleron, Alcon, Investis, Schlatter, Valartis Mittwoch: - Aryzta: Capital Markets Day GV: Kühne+Nagel, Medacta, Skan, Stadler Rail Donnerstag: - Zurich Insurance: Q1-Update (Conf. Call 13.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q1 - Valiant: Ergebnis Q1 GV: BCV, DocMorris, Orascom DH, Swissquote WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven April 2025 (Mittwoch) - BFS: Logiernächte März 2025 (Mittwoch) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) Ausland: - DE: HCOB PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - ZO: HCOB PMI Dienste 4/25 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) Erzeugerpreise 3/25 (11.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 3/25 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, per HEUTE) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BCGE (6,50 Fr.) per 08.05: - Investis (2,60 Fr.) per 09.05: - Kühne+Nagel (8,25 Fr.) - Medacta (0,69 Fr.) - Skan (0,40 Fr.) - Stadler Rail (0,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9317 - USD/CHF: 0,8233 - Conf-Future: -16 BP auf 164,66% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,326% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,17% auf 12'233 Punkte - SLI (Montag): -0,08% auf 1'986 Punkte - SPI (Montag): -0,15% auf 16'660 Punkte - Dax (Montag): +1,12% auf 23'345 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,77% auf 7'728 Punkte

