Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss fester erwartet. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag, als der Handel in der Schweiz geruht hatte, legte die Wall Street zu. Dies dürfte der hiesige Markt nun wenigstens zum Teil nachholen. Zudem gibt es Entspannungssignale aus China im Zollkonflikt, die von Regierungsvertretern bekräftigt wurden. Allerdings könnten die Anleger vor dem Wochenende und den am Nachmittag mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht auch einen Gang zurückschalten und die Gewinne im Verlauf wieder abschmelzen. - SMI vorbörslich: +1,01% auf 12'239,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,21% auf 40'753 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,10% Prozent auf 19'787 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,20% auf 36'889 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - HLEE 2024: Umsatz 404,1 Mio Fr. (VJ 421,4 Mio) EBIT -13,6 Mio Fr. (VJ -3,5 Mio) Konzernergebnis -40,9 Mio Fr. (VJ -20,1 Mio) - Idorsia will bis zu 89,5 Mio neue Aktien ausgeben Sophie Kornowski tritt nicht mehr zur Wahl in den VR an - Landis+Gyr 2024/25: Umsatz 1729 Mio USD (VJ 1944 Mio) Dividende 1,15 Fr. (VJ 2,25 Fr.) EBITDA adj. 170,9 Mio USD (VJ 229,9 Mio) EBITDA-Marge adj. 9,9% (VJ 11,8%) Reinergebnis -150,5 Mio USD (VJ 110 Mio) 2025/26: Umsatzwachstum zwischen 5 und 8 Prozent erwartet Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 10,5 und 12 Prozent erw. vorbörsliche Indikation -2,1% - Airesis verschiebt Publikation des Jahresberichts auf Ende Mai - CFT Q1: Umsatz 294,7 Mio Fr. (VJ 265,6 Mio) - CI Com verschiebt Publikation der Jahreszahlen 2024 auf Ende Mai - EEII verdoppelt 2024 Verlust gegenüber Vorjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz - Ausland: - GB: EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE APRIL 45,4 PKT (PROGNOSE 44,0) - US: WÖCHENTL. AL-ERSTANTRÄGE +18000 GG VORWOCHE AUF 241000 (PROG 223000) ISM-EINKAUFSMANAGERINDEX INDUSTRIE APRIL 48,7 PKT (PROGNOSE 47,9) BAUAUSGABEN MÄRZ -0,5% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) - CHINA DENKT ÜBER MÖGLICHE HANDELS-GESPRÄCHE MIT DEN USA NACH WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Helvetia: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,954% - Kühne+Nagel: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,001% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,048% - Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3,006% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Landis+Gyr: Webcast Ergebnis 2024/25 GV: Edisun Power Montag: - Keine Termine Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q1 - Oerlikon: Ergebnis Q1 - GV: Accelleron, Alcon, Investis, Schlatter, Valartis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q1 (08.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) April (09.30 Uhr) Landesindex der Konsumentenpreise April 2025 (Montag) - KOF: Beschäftigungsindikator Q2 (Montag) - Seco: Arbeitsmarktdaten April 2025 (Dienstag) Ausland: - EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/25 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig, 11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 3/25 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 4/25 (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 3/25 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, per 6.5.) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - VAT (6,25 Fr.) - BC Jura (2,25 Fr.) - BKW (3,70 Fr.) - Naturenergie (0,90 Fr.) per 05.05: - Bachem (0,85 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) - SGKB (19,00 Fr.) - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9366 - USD/CHF: 0,8277 - Conf-Future: +122 BP auf 165,19% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,326% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,42% auf 12'117 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,48% auf 1'960 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,56% auf 16'479 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,32% auf 22'497 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,27% auf 7'594 Punkte

awp-robot/sw/ra