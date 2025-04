Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag der Aufwärtstrend noch etwas weitergehen. Die Vorgaben sind laut Händlern gut. Am Mittwoch hatten Entspannungssignale der US-Regierung im Handelsstreit und bezüglich der US-Notenbank den Märkten Auftrieb gegeben. Allerdings verlor das Erleichterungsrally an der Wall Street zum Schluss dann etwas an Schwung. Hierzulande dürften nun aber gute Ergebnisse der SMI-Unternehmen Nestlé und Roche dem Markt zusätzliche Unterstützung geben. - SMI vorbörslich: +0,02% auf 11'811,25 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,07% auf 39'607 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,50% auf 16'708 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,50% auf 35'043 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel Q1: Umsatz 6330 Mio Fr. (VJ 5508 Mio) Rohertrag 2237 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2138 Mio) Reinergebnis 303 Mio Fr. (AWP-Konsens: 277 Mio) EBITDA 627 Mio Fr. (AWP-Konsens: 584 Mio) EBIT 402 Mio Fr. (AWP-Konsens: 382 Mio) 2025: Ausblick unverändert, aber mit grösserer Unsicherheit CEO: Sehr gut in das neue Geschäftsjahr gestartet Gut auf Umsetzung der strategischen Ziele vorbereitet vorbörsliche Indikation +2,3% - Nestlé Q1: Org. Wachstum 2,8% (AWP-Konsens: 2,4%) RIG 0,7% (AWP-Konsens: 0,6%) Preisanpassungen 2,1% (Q4 2024: 1,2%) Umsatz 22'601 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22'473 Mio) Marktanteile bei umsatzstarken Spitzenmarken hinzugewonnen Organ. Wachstum Wasser und Premiumgetränke 3,6% Kundenreaktionen auf Preiserhöhungen bei Kaffee und Kakao begrenzt 2025: Ausblick bestätigt Sparprogramm auf Kurs, um 2025 zusätzliche 700 Mio. Fr zu sparen CEO: Indirekte Auswirkungen der Zölle bleiben noch unklar Erste Verbesserungen der grössten leistungsschwachen Einheiten investieren in US-Kapazitäten für Tiernahrung und Creamerprodukte CFO: sind gut aufgestellt, um Zölle zu managen; bisher wenig Einfluss vorbörsliche Indikation +0,3% - Roche Q1: Umsatz Diagnostics 3491 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3570 Mio) Umsatz Pharma 11'949 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'764 Mio) Umsatz 15'440 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15'333 Mio) 2025: Konzernausblick bestätigt Weiter Kerngewinnwachstum hohen einstelligen Bereich erw. Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt Weiter Umsatzwachstum im mittleren einstelligen %-Bereich erw. Weiter Umsatzrosion durch Biosimilars von rund 1,2 Mrd Fr. erw. Neu negative Währungseffekte von -5% auf Umsatz CEO: Sind gut aufgestellt in USA für Produktionssteigerung Werden unsere Präsenz in USA bis Dekadenende weiter ausbauen Werden auch in andere Regionen wie China weiter investieren Waren in engem Austausch mit US- und Schweizer Regierung Bei 50-Mrd-USD Investitionen waren einige bereits bekannt GS vorbörsliche Indikation +0,3% - SGS Q1: Umsatz 1681 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1666 Mio) Org. Wachstum 5,6% (AWP-Konsens: 5,4%) 2025: Org. Wachstum von 5-7% erwartet Akquisitorisches Wachstum von 1-2% erwartet CEO: Haben in Q1 insgesamt acht gezielte Firmenübernahmen getätigt Sehen Unsicherheiten wegen Wechselkursen und Zöllen Halten trotz Unsicherheiten an Ausblick fest Sind bei Kostensenkungen gut unterwegs Mittelfristziele bis 2027 gelten weiterhin vorbörsliche Indikation +1,8% - Belimo Q1: Umsatz 275,8 Mio Fr. (VJ 223,0 Mio) 2025: Umsatzwachstum in Lokalwährungen 15-20% - EBIT-Marge über 20% vorbörsliche Indikation +5,3% - Galderma Q1: Umsatz 1129 Mio USD (AWP-Konsens: 1108 Mio) Umsatz Inject. Aesthetics 547 Mio USD (AWP-Konsens: 525 Mio) Umsatz Dermatology 212 Mio USD (AWP-Konsens: 217 Mio) Umsatz mit Hoffnungsträger Nemluvio 39 Mio USD Umsatz Skincare 370 Mio USD (AWP-Konsens: 366 Mio) 2025: Mögliche US-Zölle komplett in Ausblick integriert Kern-EBITDA-Marge von 23% erwartet Umsatzwachstum von 10 bis 12% erwartet vorbörsliche Indikation +1,8% - Inficon Q1: Umsatz 158,3 Mio USD (AWP-Konsens: 163,0 Mio) Reinergebnis 24,9 Mio USD (AWP-Konsens: 25,4 Mio) EBIT 31,9 Mio USD (AWP-Konsens: 32,2 Mio) EBIT-Marge 20,2% (AWP-Konsens: 19,7%) 2025: Guidance bestätigt, Umsatz von 660 bis 710 Mio Dollar erwartet Erhöhte Unsicherheit aufgrund von Zöllen und Handelsspannungen - SHL 2024: Umsatz 56,8 Mio USD (VJ 57,1 Mio) EBIT -26,8 Mio USD (VJ -9,0 Mio) Reinergebnis -27,8 Mio USD (VJ -6,9 Mio) 2025: Konzentration auf kurzfr. Ziele - v.a. auf Profitabilitätsteigerung - SNB Q1: Ergebnis auf Frankenpositionen -695,4 Mio Fr. Reinergebnis 6,68 Mrd Fr. Ergebnis auf Fremdwährungspositionen -5,26 Mrd Fr. Ergebnis auf Goldbestand 12,78 Mrd Fr. - Vontobel Q1: Nettoneugeld 0,6 Mrd Fr. (VJ 2,1 Mrd) AuM 235,1 Mrd Fr. (2024: 229 Mrd) Segment Private Clients verzeichnete Zuflüsse von 2,4 Mrd Fr. Abfluss IC von 1,8 Mrd Fr. (VJ +0,3 Mrd) - Addex: Jahreszahlen auf morgigen Freitag (25. April) verschoben - Basilea: Meilensteinzahlung über 1,7 Mio Fr. von Asahi - HOCN-Aktionäre machen Weg frei für Reverse Takeover - Sulzer schliesst Dienstleistungs-Partnerschaft in Katar - Wisekey weitet Lösungen für digitale Identitäten in Afrika aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bühler ernennt neuen Konzernchef aus den eigenen Reihen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,896% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,661% - SGS: Swisscanto meldet Anteil von <3% - Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3,042% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Nestlé: Conf. Call Umsatz Q1 - Roche: Conf. Call Umsatz Q1 - Kühne+Nagel: Webcast Ergebnis Q1 - SGS: Webcast Umsatz Q1 - Galderma: Webcast Trading Update Q1 - Inficon: Webcast Ergebnis Q1 GV: APG SGA, Cembra, Elma, Kardex, Rieter Freitag: - Holcim: Trading Update Q1 - Addex: Ergebnis 2024 - BB Biotech: Ergebnis Q1 - Xlife: Ergebnis 2024 - Pierer Mobility: aoGV - Highlight Event: Ergebnis 2024 GV: Allreal, Arbonia, Asmallworld, Baloise, GLKB, Helvetia, Medartis, VP Bank Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung - Jahresdurchschnittswerte 2024 (08.30 Uhr) - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte März 2025 (14.00 Uhr) - SNB: GV mit Reden Janom Steiner/Schlegel (Freitag) Finanzierungsrechnung Schweiz (Montag) Ausland: - DE: IFO-Geschäftsklima 4/25 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 3/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 3/25 (vorläufig, 14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 3/25 (16.00 Uhr) - IWF und Weltbank, Frühjahrstagung, G-20-Pressekonferenz (18.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per 30.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - StarragTornos (1,00 Fr.) per 25.04: - Coltene (2,50 Fr.) - Galderma (0,15 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - Sulzer (4,25 Fr.) - Vetropack (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9393 - USD/CHF: 0,8276 - Conf-Future: ungehandelt (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,417% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,39% auf 11'809 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,64% auf 1'905 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,35% auf 16'000 Punkte - Dax (Mittwoch): +3,14% auf 21'962 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +2,70% auf 7'482 Punkte

