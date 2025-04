Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst den Rückwärtsgang einlegen. Nach den heftigen Turbulenzen der vergangenen zwei Wochen hatte sich der SMI am Montag mit der Hoffnung erholt, dass der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelskonflikt doch nicht zu stark eskaliert. Die Unsicherheit bei den Anlegern ist aber weiter spürbar, was sich auch in der anhaltenden Flucht in sichere Häfen wie Gold oder den Schweizer Franken zeigt. Während die Vorgaben weitgehend neutral sind, richtet sich der Blick der Anleger nun wieder etwas verstärkt auf die laufende Berichtssaison zum ersten Quartal.

- SMI vorbörslich: -0,90% auf 11'396,33 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,78% auf 40'525 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,64% auf 16'831 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,94% auf 34'302 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika Q1: Umsatz 2678 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2692 Mio) Org. Wachstum 0,9% (AWP-Konsens: 1,2%) 2025: Bisherige Prognosen bestätigt Weiter Umsatzwachstum in LW von 3-6% erwartet Weiter EBITDA-Marge von 19,5 bis 19,8% erwartet Zunehmende Marktunsicherheiten aufgrund der Handelskonflikte bestätigt strategische Mittelfristziele 2028 für profitables Wachstum vorbörsliche Indikation -1,3% - Kühne+Nagel erweitert Partnerschaft mit Orange in Frankreich, Polen, Afrika - SGS arbeitet künftig mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen - Swatch/GV: Wahl von Steven Wood in VR beantragt - VR lehnt Antrag ab - Cicor Q1: Umsatz 131,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 133,1 Mio) Auftragseingang 125,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 131,6 Mio) weniger als 1% des Gruppenumsatzes direkt von US-Zöllen betroffen Weiterhin Fokus auf Konsolidierung der europäischen EMS-Industrie 2025: Umsatzprognose von 520 bis 560 Mio Fr. bestätigt Guidance für EBITDA-Marge und EBITDA bestätigt Cicor und Mercury vereinbaren eine strategische Lieferpartnerschaft - Kuros Q1: Umsatz 28,8 Mio USD (VJ 15,8 Mio) Flüssige Mittel 19,5 Mio USD (Ende 2024: 19,8 Mio) 2025: Erhöhen Lagerbestände in USA & diversifizieren Produktion Prüfen mögliche Auwirkungen der angekündigten US-Zollmassnahmen - R&S 2024: Reingewinn 41,2 Mio Fr. (VJ 11,6 Mio) bestätigte Dividende von 0,50 CHF je Aktie 2025: Prognose Umsatzwachstum 10-13% statt 12% - Sulzer Q1: Auftragseingang 1020 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1054 Mio) 2025: Bisherige Prognosen bestätigt Wachstum Auftragseingang von 2 bis 5% erwartet Umsatzwachstum von 5 bis 8% erwartet EBITDA-Marge von rund 15% erwartet - DKSH vertreibt künftig Kosmetikinhaltsstoffe von TRI-K in Japan - Galderma bringt Hautstraffer Sculptra auf den chinesischen Mark - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,976% - Belimo: Gruppe Linsi meldet Anteil von 19,512% - Cham SP: UBS Fund Mgt. meldet Anteil von 3,617%; Caceis (Switzerland) 3,522% - Comet: Ernst Göhner Stiftung meldet Anteil von 5,145% - PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - R&S: BMK Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) - Gurit: Trading Update Q1 (nachbörslich) - Villars: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - GV: Sandoz, Gurit, IVF Hartmann, Kuros Mittwoch: - GV: Nestlé, Geberit, Ascom, Basilea, Bucher, Geberit, Georg Fischer, Komax, LLB, Mikron, Molecular Partners, U-blox Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q1 (Webcast 9.00/10.00 Uhr) - VAT: Umsatz/Auftragseingang Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bystronic: 3M-Update - GV: Adecco, Cicor, Hiag, Kudelski, StarragTornos, WKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte März 2025 (14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen April 2025 (11.00 Uhr) - EU: Industrieproduktion Februar 2025 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index April 2025 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise März 2025 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per 30.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swiss Re (7,35 USD) - UBS (0,90 USD) - Bossard (3,90 Fr.) - BVZ (18,00 Fr.) - Fundamenta (0,60 Fr.) - TX Group (4,80 Fr.) per 16.04: - Flughafen Zürich (5,70 Fr.) per 17.04: - Sandoz (0,60 Fr.) - IVF Hartmann (6,20 Fr.) - LUKB (2,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9270 - USD/CHF: 0,8164 - Conf-Future: +4 BP auf 162,90% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,396% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +2,31% auf 11'499 Punkte - SLI (Montag): +2,28% auf 1'855 Punkte - SPI (Montag): +2,25% auf 15'453 Punkte - Dax (Montag): +2,85% auf 20'955 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,06% auf 7'273 Punkte

awp-robot/sw/uh