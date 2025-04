Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Die unberechenbare Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump hält die Finanzmärkte weiter fest im Griff. Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich nach den Kursplus von mehr als 3 Prozent am Vortag vorbörslich zwar ein leichtes Plus ab. Doch dies dürfte wohl daran liegen, dass sich die US-Börsen nach einem schwachen Verlauf zum Schluss noch von den Tiefständen lösen konnten. Händler hoffen nun darauf, dass dieser positive Trend etwas anhält. Allerdings könnten sich Anleger wegen des sehr unsicheren Umfelds vor dem Wochenende aus dem Markt zurückziehen.

- SMI vorbörslich: +0,42% auf 11'292,27 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -2,50% auf 39'594 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -4,31% auf 16'387 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -3,59% auf 33'367 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB nimmt neue Fabrik in den USA in Betrieb - Logitech zieht Guidance 2025/26 zurück wegen Zollkonflikten bestätigt Guidance 2024/25 vorbörsliche Indikation +0,9% - Ethos gegen Entlastung des Nestlé-Verwaltungsrats - Novartis will 23 Milliarden Dollar in US-Werke investieren - Bossard Q1: Umsatz 283,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 264,1 Mio) Umsatz Europa 177,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 157,2 Mio) Umsatz Amerika 59,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,2 Mio) Umsatz Asien 46,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45,4 Mio) Mittelfristige Finanzziele gelten unverändert beobachten herausfordernde Situation um Zölle aufmerksam Keine Prognose für wirtschaftl Umfeld in kommenden Quartalen möglich Akquisition Neukunden sowie Projektpipeline stimmen zuversichtlich Anzeichen einer Stabilisierung der Nachfrage 2025: Verhaltene konjunkturelle Nachfrage im H1 erwartet vorbörsliche Indikation +2,9% - Flughafen Zürich: Passagierzahl März 2,35 Mio (+1,0% gg VJ) Umsatz Kommerz März -5,4% gg VJ auf 46,5 Mio Fr. befördert im März mehr Passagiere (HEADLINE) - LUKB Q1: Reinergebnis 76,6 Mio Fr. (VJ 74,8 Mio) Geschäftserfolg 86,9 Mio Fr. (VJ 76,6 Mio) 2025: Konzerngewinn weiter zwischen 265 und 285 Mio Fr. erwartet Erwarten volatile Zinsen und Währungen US-Zölle führen zu Unsicherheiten und Wertverlusten - Meyer Burger 2024: EBITDA von -210,4 Mio Fr. Umsatz 69,6 Mio Fr. plant Veröffentlichung des Geschäftsberichts bis Ende Mai 2025 Arbeiten weiterhin mit ausgewählten Interessenten zusammen gibt vorläufige Jahreszahlen für 2024 bekannt - R&S Group: Markus Laesser tritt als CEO zurück Eduardo Terzi neuer CEO mit Wirkung 1. Juni 2025 Rolf Lanz und Gregor Greber stellen sich nicht zur VR-Wiederwahl Monika Krüsi, Déborah Carlson-Burkart zur Wahl in VR vorgeschlagen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Schroders plc meldet Anteil von 3,528% - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,086% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,676% - Cham SP: Swiss Life meldet Anteil von <3%; Implenia AG 14,346% - Flughafen Zürich: Lazard Asset Management meldet Anteil von <3% - Kardex: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,894% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - SoftwareONE: aoGV (Fusion mit Crayon, 16.30 Uhr) - GV: Swiss Re, Bossard, TX Group Montag - Nebag: Ergebnis 2024 - Burkhalter: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - GV: Flughafen Zürich, LUKB Dienstag: - Sika: Umsatz Q1 - Cicor: Business Update Q1 - Kuros: Update Q1 - Meyer Burger: Ergebnis 2024 - R&S: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q1 - Gurit: Trading Update Q1 (18.00 Uhr) - Villars: Ergebnis 2024 (18.00 Uhr) - GV: Sandoz, Gurit, IVF Hartmann, Kuros WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex März 2025 (09.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2025 (Montag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte März 2025 (Dienstag) Ausland: - US: Produzentenpreise 3/25 (14.30 Uhr) Uni Michigan Konsumentenvertrauen 4/25 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Zurich Insurance (28,00 Fr.) - SIG (0,49 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) - V-Zug (0,90 Fr.) - VZ Holding (2,73 Fr.) per 14.04: - Julius Bär (2,60 Fr.) - Straumann (0,95 Fr.) - Calida (0,66 Fr.) - Comet (1,50 Fr.) - Emmi (16,50 Fr.) - Galenica (2,30 Fr.) - Tecan (3,00 Fr.) - Zug Estates (47,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 0,9286 - USD/CHF: 0,8251 - Conf-Future: -46 BP auf 162,86% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,481% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +3,28% auf 11'245 Punkte - SLI (Donnerstag): +3,55% auf 1'815 Punkte - SPI (Donnerstag): +3,14% auf 15'062 Punkte - Dax (Donnerstag): +4,53% auf 20'563 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,36% auf 7'126 Punkte

awp-robot/sw/