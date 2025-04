Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt versucht am Dienstag nach seinen Verlusten der Vortage eine Stabilisierung. Stützen kann sich der SMI dabei auf die Vorgaben aus den USA. An der Wall Street hatte der Dow Jones nach Tagen mit teils deutlichen Verlusten mal wieder im Plus geschlossen und die Tech-Börse Nasdaq zumindest einen Grossteil ihrer Verluste wieder wett gemacht. Allerdings herrscht einen Tag vor der Bekanntgabe der US-Zölle und angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten eine hohe Nervosität am Markt. Im Tagesverlauf stehen zudem diverse Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda.

- SMI vorbörslich: +0,17% auf 12'619,38 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,00% auf 42'002 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,14% auf 17'299 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,00% auf 35'617 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Sandoz zahlt Bond zurück und schliesst neue Kreditfazilität ab Neue revolvierende Kreditfazilität über 2,0 Mrd USD Massnahme stärkt Bilanz - Schindler ernennt Franz-Xaver Simmen zum neuen Schweiz-Chef - Adval Tech 2024: Gesamtleistung 174,9 Mio Fr. (VJ 179,3 Mio) EBIT -5,4 Mio Fr. (VJ -1,7 Mio) Reinergebnis -7,8 Mio Fr. (VJ -3,9 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 0,00 Fr.) Streben Ergebnisverbesserung im Jahr 2025 an VRP Réne Rothen wird sich an GV 2025 nicht zur Wiederwahl stellen Dirk Lambrecht als neuer Verwaltungsratspräsident vorgesehen VR Hans Dreier tritt ab, Jörg Buchheim als Nachfolge vorgesehen Finanzchef Markus Reber verlässt Adval Tech per Ende März 2026 - Aevis Victoria 2024: Hotelsparte steigert Umsatz auf 188,4 Mio Fr. (+10,5%) Victoria: Start in 2025 bestätigt Dynamik, Umsatz per Ende Februar +4% - Airesis erhält zwei Kaufangebote für Le Coq Sportif - Bystronic: CFO Beat Neukom geht - Nachfolgesuche eingeleitet - Ina Invest-Aktionäre stimmen an GV mit 99,8% für Fusion mit Cham Grou 1. Handelstag der Cham Swiss Properties (CHAM) am 9. April - Ci Com: Frist für Deal zwischen Dual und Sebrina bis 15. April verlängert - Cosmo ernennt Federico Sommariva zum Chief Legal Counsel - Gurit ernennt Tobias Lühring zum neuen CEO - Implenia holt sich 220 Mio Franken für 4 Jahre - Kudelski-Tochter Nagravision weitet Zusammenarbeit mit Tele Columbus aus - Meyer Burger und OGT Solar unterzeichnen Modul-Liefervertrag für Italien - Newron 2024: Reinergebnis 15,8 Mio EUR (VJ -16,2 Mio) Flüssige Mittel 9,8 Mio EUR (H1: 12,2 Mio) 2025: Vorbereitng eines möglichen US-Listings Start zulassungsrelevanter Studie mit Evenamide für Q2 geplant - Pierer: Zusätzliche Mittel für Wiederaufnahme KTM-Produktion gesichert Bankforderung aus Comfort Letters über 65 Mio EUR Sehen keine Zahlungsverpflichtung, weisen Forderung zurück - Schlatter schlägt Michael Hauser als neuen VR-Präsidenten vor - U-Blox ernennt Helen Xu zum Chief Growth Officer - Valartis 2024: Geschäftsertrag 18,2 Mio Fr. (VJ 10,8 Mio) Reinergebnis +8,1 Mio Fr. (VJ -6,5 Mio Fr.) Dividende 0 Fr. (VJ 0,50 Fr.) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - J. Safra Sarasin 2024: Reingewinn 504,5 Mio Fr. (VJ 470,3 Mio) Netto-Neugeldzufluss rund 1 Mrd Fr. im 2024 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,541% - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,058% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adval Tech: BMK zum Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) GV: Clariant, Intershop, Oerlikon Mittwoch: - Orior: Ergebnis 2024 (Conf. Call 10.00 Uhr) GV: Autoneum, Huber+Suhner, Mobilezone, Plazza, Vontobel Donnerstag: - Aevis: Ergebnis 2024 - Jungfraubahn: Ergebnis 2024 (BMK 09.45 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis 2024 GV: PSP Swiss Property, Zehnder WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) März (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2025 (Donnerstag) Ausland: - FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig; 09.50 Uhr) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig; 09.55 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig; 10.00 Uhr) Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig; 11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 2/25 (11.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig; 10.30 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (endgültig; 15.45 Uhr) Bauinvestitionen 2/25 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.04.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per Heute: - keine per 02.04: - SGS (3,20 Fr.) - Epic (3,15 Fr.) - Ina Invest (0,20 Fr.) - Mobimo (10,25 Fr.) per 03.04: - Intershop (5,50 Fr.) - Oerlikon (0,20 Fr.) per 04.04: - Autoneum (2,80 Fr.) - Huber+Suhner (1,90 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9547 - USD/CHF: 0,8838 - Conf-Future: +112 BP auf 162,02% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,514% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,89% auf 12'598 Punkte - SLI (Montag): -2,02% auf 2'032 Punkte - SPI (Montag): -1,73% auf 16'800 Punkte - Dax (Montag): -1,33% auf 22'163 Punkte - CAC 40 (Montag): -2,50% auf 7'791 Punkte

awp-robot/sw/