Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss etwas schwächer gesehen. Die Anleger dürften sich angesichts des Handelsstreits und vor wichtigen US-Konjunkturdaten zurückhalten, heisst es am Markt. Wegen der gestiegenen Konjunktur- und Inflationssorgen könnten am Nachmittag die aus den USA erwarteten Daten zu den privaten Einkommen und Ausgaben sowie der PCE Index, das vom Fed bevorzugte Inflationsmass, die Aktienkurse beeinflussen.

- SMI vorbörslich: -0,16% auf 12'846,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,37% auf 42'300 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,53% auf 17'804 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,80% auf 37'120 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim am CMD: Durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 3-5% erwartet Wachstum des Recurring EBIT von 6-10% erwartet Wachstumsorientierte Kapitalallokat. + wertsteigernde Transakt. Cash-Generierung ermöglicht Wachstum und attraktive Renditen Nachhaltigkeit als Treiber für profitables Wachstum Werden attraktive und progressive Dividendenpolitik verfolgen Durchschnittliche Ausschüttungsquote von 50% pro Jahr geplant Gesamtkapazität für Kapitalallokation bis 2030 ist 18-22 Mrd Fr Bis 2030 stehen 4-6 Mrd Fr. für strat. M&A+Rückkäufe zur Verf. Ergänzende Akquisit. sollen Umsatz jährlich um 1-2% steigern 4% des Nettoumsatzes stehen für Wachstums-CAPEX zur Verfügung vorbörsliche Indikation -0,9% - Edisun Power 2024: Umsatz 51,54 Mio Fr. (VJ 37,7 Mio) EBITDA 16,58 Mio Fr. (VJ 30,9 Mio) Reinergebnis 2,85 Mio Fr. (VJ 23,4 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 1,70 Fr.) 2025: Erste Monate verliefen operativ "gemischt" Fokus auf Weiterentwicklung des Portfolios "Fuencarral" beruft José María Llopis als neuer CEO Bisheriger CEO Horst Mahmoudi bleibt VRP - Meyer Burger und Memodo schliessen Liefervertrag für Italien ab - Schlatter 2024: EBIT 2,0 Mio Fr. (VJ 7,1 Mio) Reinergebnis 1,5 Mio Fr. (VJ 5,9 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) 2025: Auftragsbestand sichert Auslastung weitgehend Leicht tieferer Umsatz, aber Steigerung EBIT angestrebt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bank Cler: Regula Berger zur neuen Verwaltungsratspräsidentin gewählt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galderma: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,299% - Newron: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% PRESSE FREITAG - Postfinance kündigt Kunden mit Kuba-Bezug wegen US-Sanktionen (SRF) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Holcim: Investor Day (ab 13.00 Uhr) - GV: Epic Montag: - Varia US: Ergebnis 2024 -GV: Ina Invest, Mobimo Dienstag: - Adval Tech: Ergebnis 2024 - Newron: Ergebnis 2024 - Valartis: Ergebnis 2024 - GV: Clariant, Intershop, Oerlikon WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März (Dienstag) Ausland: - FR: Konsumausgaben 2/25 (08.45 Uhr) Verbraucherpreise 3/25 (08.45 Uhr) Erzeugerpreise 3/25 (08.45 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen 3/25 (09.55 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 3/25 (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 3/25 (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 2/25 (13.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/25 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.04.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swisscom (22,00 Fr.) - BKB (4,50 Fr.) - BLKB (42,00 Fr.) per 31.03: - ABB (0,90 Fr.) - DKSH (2,35 Fr.) - Leonteq (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,951 - USD/CHF: 0,882 - Conf-Future: +65 BP auf 159,90% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,648% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,67% auf 12'867 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,76% auf 2'083 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,17% auf 17'132 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,70% auf 22'679 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,46% auf 7'990 Punkte

awp-robot/sw/