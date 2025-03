Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt seuert am Dienstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine leicht tiefere Eröffnung zu. Es wä re der dritte Verlusttag in Folge. Die Marke von 13'000 Punkten scheint aber derzeit weiter als Orientierungspunkt zu gelten. In Marktkreisen werden die Abgaben vom Freitag und Montag denn auch lediglich als leichte Korrektur nach dem zuvor markanten Anstieg bezeichnet. - SMI vorbörslich: -0,17% auf 12'978,14 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,42% auf 42'583 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,27% auf 18'189 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,46% auf 37'781 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim-Abspaltung Amrize CFO wird Ian Johnston - GL wird aus 10 Personen bestehen Werden Dividende anstreben und mögliche Aktienrückkäufe Finanzierung für Spin-off gesichert Auf Kurs für Listing Ende H1 Adj EBITDA soll mittelfristig um 8-11% wachsen Umsatzwachstum mittelfristig 5-8% angepeilt - Kühne+Nagel setzt Fokus neu auf Wachstum - Margenziel aufgegeben Kein Ziel mehr für Konversionsrate auf Stufe Gesamtkonzern Ziel für Luft-/Seefracht-Konversionsrate rund 35% Wachstum des 1,5fachen des globalen BIP bis 2030 2025: Wiederkehrender EBIT von 1500-1750 Mio Fr. (2024: 1671 Mio) Dividendenausschüttungsquote von 80% angestrebt vorbörsliche Indikation -1,2% - Alcon erhält EU-Zulassung für Intraokularlinse Clareon Vivity - Novartis präsentiert neue Daten an Neurologie-Kongress - Baloise 2024: Dividende 8,10 Fr. (AWP-Konsens: 8,00 Fr.) EBIT Nicht-Leben 261,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 206 Mio) Reinergebnis 384,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 340 Mio) Combined Ratio 92,9% (AWP-Konsens: 91,9%) Eigenkapital 3629,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3547 Mio) EBIT 545,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 446 Mio) EBIT Leben 282,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 267 Mio) lanciert Aktienrückkauf im Umfang von 100 Mio Fr. strebt mittelfristig weiterhin Eigenkapitalrendite von 12% bis 15% an strebt weiterhin Combined Ratio im Bereich von 90% an vorbörsliche Indikation +0,8% - MCH 2024: Umsatz 435,7 Mio Fr. (VJ 393,7 Mio) EBITDA 34,5 Mio Fr. (VJ 12,3 Mio) Flüssige Mittel 59,1 Mio Fr. (H1: 58,7 Mio) Reinergebnis 2,2 Mio Fr. (VJ -14 Mio) VR-Präsident Andrea Zappia wird CEO ad interim CEO Florian Faber tritt per Ende März zurück - Medacta 2024: EBITDA-Marge adj. 27,1% (AWP-Konsens: 26,4%) EBITDA adj. 160,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 155,6 Mio) Reinergebnis 72,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 73,5 Mio) Dividende 0,69 Fr. (AWP-Konsens: 0,76 Fr.) 2025: Umsatzwachstum zwischen 13-15% erwartet adj. EBITDA-Marge von etwa 27% erwartet mittelfristige adj. EBITDA-Marge auf 2024er Niveau erwartet mittelfristiges Wachstum im tiefen 2-stelligen %-Bereich erw. - Peach 2024: Betriebsergebnis (FFO I) 18,1 Mio Euro (VJ 22,8 Mio) Reinergebnis -200,5 Mio Euro (VJ -193,6 Mio) Vorsteuerergebnis -176,9 Mio Euro (VJ -229,6 Mio) Mietertrag 124,5 Mio. Euro (VJ 120,9 Mio.) 2025: Fokus auf Effizienzentwicklung und operatives Wachstum Priorität hat Optimierung des Schuldenprofils Erhöhung der Nettomieteinnahmen um > 4 % (like-for-like) FFO I bei EUR 18 bis 20 Mio. Gespräche mit Bank für Rückz. 300 Mio.Euro Bond fortgeschritt - Skan 2024: Reinergebnis 40,79 Mio Fr. (VJ 27,9 Mio) Umsatz 361,3 Mio Fr. (VJ 320 Mio) EBITDA-Marge 15,8% (VJ 15,7%) EBITDA 56,96 Mio Fr. (VJ 50,1 Mio) Dividende 0,40 Fr. (VJ 0,35 Fr.) 2025: Umsatzwachstum im mittleren Zehnprozentbereich erwartet EBITDA-Marge zwischen 14 und 16 Prozent angestrebt Strateg. Initiativen auf Kurs, Pre-Approved-Services starten 2026 - Calida erhält Schadenersatzforderung von Lafuma-Mobilier-Käuferin - Meier Tobler beendet Rückkaufangebot zum Festpreis - Newron schlägt Chris Martin als Verwaltungsratspräsidenten vor - SHL übernimmt Mediton vollständig NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: Blackrock meldet Anteil von 3,59% - Investis: Caceis meldet Anteil von 4,443% - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,693% - Novartis meldet Eigenanteil von 7,036% - Sunrise: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,068% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,364% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von <3% PRESSE DIENSTAG - Avolta-CFO bekennt sich zum Hauptsitz in der Schweiz (CH Media) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Baloise: Conf. Call Ergebnis 2024 (11.30 Uhr) - Medacta: Conf. Call Ergebnis 2024 (13.00 Uhr) - Peach Property: Conf. Call Ergebnis 2024 (11.00 Uhr) - Skan: BMK Ergebnis 2024 (10.00 Uhr/Webcast 14.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Capital Markets Day 2025 (ab 10.00 Uhr), London - GV: Roche, Schindler, Sika, Implenia Mittwoch: - Orascom DH: Ergebnis 2024 - Bioversys: Ergebnis 2024 - GAM: Ergebnis 2024 - Vaudoise: Ergebnis 2024 - GV. Swisscom, SGS (u.a. Verlagerung Firmensitz) Donnerstag: - Curatis: Ergebnis 2024 - Warteck Invest: Ergebnis 2024 - GV: ABB, Aclon, Arbonia, DKSH, Evolva, Leonteq WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturprognose Frühjahr (Mittwoch) - UBS-CFA Index März (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 3/25 (10.00 Uhr) - US: FHFA Hauspreisindex 1/25 (14.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 2/25 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 3/25 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 3/25 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.04.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - EFG International (0,60 Fr.) per 26.03: - Belimo (9,50 Fr.) per 27.03: - Roche (9,70 Fr.) - Sika (3,60 Fr.) - Schindler (6,00 Fr.) - Implenia (0,90 Fr.) per 28.03: - Swisscom (22,00 Fr.) - BKB (4,50 Fr.) - BLKB (42,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9544 - USD/CHF: 0,8839 - Conf-Future: -9 BP auf 158,89% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,679% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,57% auf 13'000 Punkte - SLI (Montag): -0,13% auf 2'105 Punkte - SPI (Montag): -0,49% auf 17'206 Punkte - Dax (Montag): -0,17% auf 22'853 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,89% auf 8'022 Punkte

awp-robot/sw/ra