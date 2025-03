Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Auch am Mittwoch dürften die Aktienmärkte nicht zur Ruhe kommen. Zwar wird der SMI nach seinen Vortagesverlusten mit einer leichten Gegenbewegung erwartet. Das Zoll-Karussell dreht sich aber weiter. Die ganze Gemengelage sorgte auch an der Wall Street für anhaltende Verunsicherung und schickte die Indizes nach ihrem Absturz zum Wochenstart weiter ins Minus. Zudem steigt die Spannung vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten.

- SMI vorbörslich: +0,44% auf 12'748,58 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,14% auf 41'433 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,18% auf 17'436 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,07% auf 36'819 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners-Group-CEO: Fokus weg von Produkten auf Portfoliolösungen verlagert Verwaltete Vermögen bis 2033 bei über 450 Mrd USD erwartet vorbörsliche Indikation +1,4% - Roche geht ecklusive Kollaboration mit Zealand Pharma ein Lizenzabkommen umfasst Kandidaten Petrelintid gegen Übergewicht vorbörsliche Indikation +1,3% - Adval Tech 2024: Gesamtleistung rund 175 Mio Fr. (VJ 179,3 Mio) EBIT -5,5 Mio Fr. (VJ -1,7 Mio) Reinergebnis -7,7 bis -7,9 Mio Fr. (VJ -3,9 Mio) Sind trotz unbefriedigendem Ergebnis gesundes Unternehmen Notwendige Restrukturierungsmassnahmen definiert und in Umsetzung Med-Tech Markt aktuell durch positive Nachfrage geprägt - Ascom 2024: Dividende 0,10 Fr. (VJ 0,30 Fr.) Reinergebnis 3,7 Mio Fr. (VJ 17,4 Mio) EBITDA-Marge 7,4% (VJ 10,1%) 2025: Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in LW EBITDA-Marge von rund 9-10% gegenwärtiges makroökonomische Umfeld volatil Trends in den Märkten ist positiv Aktienrückkaufprogramm bis 10% des ausstehenden Aktienkapitals max. Rückkaufbetrag 15 Mio Fr. über nächste 18 Monate VRP Valentin Chapero wird zur GV 2026 zurücktreten Daniel Lack übergibt Investor Relations Aktivitäten an Kalina Scott - Autoneum 2024: Dividende 2,80 Fr. (VJ 2,50 Fr.) EBIT 125 Mio Fr. (VJ 106,9 Mio) EBIT-Marge 5,3% (VJ 4,6%) Reinergebnis 70 Mio Fr. (VJ 61,1 Mio) Operativen Verbesserungen insbesondere in Nordamerika 2025: Umsatz von 2,3-2,5 Mrd Fr. - inklusive Jiangsu Huanyu EBIT-Marge von 5-6% Free Cashflow von rund 100 Mio Fr. Gemäss Marktprognosen kein Wachstum bei Autoproduktion beantragt an GV Schaffung Kapitalband für allfällige Zukäufe schlägt Yanni von Roy-Jiang für VR vor vorbörsliche Indikation +2,2% - Avolta 2024: Kern-Umsatz 13'473 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13'446 Mio) Kern-EBITDA 1267 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1263 Mio) Kern-EBITDA-Marge 9,4% (AWP-Konsens: 9,4%) Reinergebnis 386 Mio Fr. (AWP-Konsens: 384 Mio) Dividende 1,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,81 Fr.) Equity Free Cash Flow 425 Mio Fr. (AWP-Konsens: 389 Mio) Wachstumsstrategie durch neue Konzessionen/Verträge gestützt Setzen Destination 2027 Strategie weiter konsequent um Mittelfristig weiter währungsbereinigt Umsatzplus von 5-7% p.a. erw. Mittelfristig weiter +20-40 BP p.a. bei Kern-EBITDA-Marge angepeilt Diverse Möglichkeiten dank geändertem Kunden-Verhalten vorbörsliche Indikation +3,6% - Fundamenta 2024: Dividende 0,60 Fr. (VJ 0,55 Fr.) Reinergebnis inkl. NB 30,5 Mio Fr. (VJ 8,3 Mio) Neubewertung +10,9 Mio Fr (VJ -10,0 Mio) Mietertrag 41,9 Mio Fr. (VJ 41,0 Mio) - Tecan 2024: Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 2,57 Fr.) Reinergebnis 67,66 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66,4 Mio) EBITDA 147,98 Mio Fr. (AWP-Konsens: 146,5 Mio) EBITDA adj. 164,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 160,5 Mio) EBITDA-Marge 15,8% (AWP-Konsens: 15,7%) EBITDA-Marge adj. 17,6% (AWP-Konsens: 17,2%) 2025: Weitere Verbesserung nach Stabilisierung 2024 erwartet Markt könnte sich im Gesamtjahr leicht positiv entwickeln Allerdings sind neue politische Unsicherheiten dazugekommen Bereinigte EBITDA-Marge von 17-5-18,5% erwartet Mittelfristziele bestätigt: organ. Wachstum im mittleren-hohen 1-stell. %-Bereich vorbörsliche Indikation -3,7% - Aluflexpack: SIX genehmigt Dekotierung - Zeitpunkt noch zu bestimmen - EFG International beruft Carlo Maturi zum VR-Präsidenten in Monaco - Kudelski arbeitet mit Axelera AI bei Implementierung von KI zusammen - SHL Telemedicine wird Dekotierung von ADRs an der Nasdaq beantragen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo übernimmt weitere 4,6 Prozent der Anteile an der CKW (HEADLINE) - SIX 2024: Betriebsertrag 1,59 Mrd Fr. (VJ 1,53 Mrd) Reinergebnis 39 Mio Fr. (VJ -1005 Mio) will effizienter werden und Stellen abbauen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,591% - Axpo übernimmt weitere 4,6 Prozent der Anteile an der CKW - Idorsia: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,033% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,03% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Ascom: BMK Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) - Autoneum: Conf. Call Ergebnis 2024 (09.00 Uhr) - Avolta: BMK Ergebnis 2024 (14.30 Uhr) - Fundamenta: BMK Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) - Tecan: Webcast Ergebnis 2024 (09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2025 (nachbörslich) - Partners Group: CMD für institutionelle Investoren (09.00 Uhr) Donnerstag: - APG SGA: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis 2024 - Accelleron: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Interroll: Ergebnis 2024 (BMK 10.15 Uhr) - Rieter: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - DocMorris: Ergebnis 2024 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis 2024 (Conf. Call 9.30 Uhr) - VP Bank: Ergebnis 2024 (BMK 09.30 Uhr) Freitag: - Swiss Life: Ergebnis 2024 (Webcast 09.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis 2024 (Webcast 10.00 Uhr) - StarragTornos: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (nach 11.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2025 (Donnerstag) Ausland: - US: Verbraucherpreise 2/25 (13.30 Uhr) Realeinkommen 2/25 (13.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (15.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9611 - USD/CHF: 0,8823 - Conf-Future: -70 BP auf 158,30% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,72% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -2,47% auf 12'692 Punkte - SLI (Dienstag): -2,26% auf 2'054 Punkte - SPI (Dienstag): -1,93% auf 16'812 Punkte - Dax (Dienstag): -1,29% auf 22'329 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,20% auf 7'942 Punkte

