Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag seinen Rekordkurs fortsetzen und fester starten. Die Aussicht auf eine moderatere Gangart im Zollstreit mit Mexiko und Kanada und die Hoffnung auf ein grosses Finanzpaket in Deutschland dürfte die Anleger positiv stimmen, heisst es am Markt. Zudem dürfte die EZB mit einer Zinssenkung die europäischen Konjunktur unterstützen. Allerdings könnten neuerliche Störfeuer aus den USA auch nicht ausgeschlossen werden.

- SMI vorbörslich: +0,32% auf 13'154,69 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,14% auf 43'007 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,46% auf 18'553 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,77% auf 37'705 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit 2024: EBITDA 912,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 916 Mio) EBITDA-Marge 29,6% (AWP-Konsens: 29,7%) EBIT 761,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 766 Mio) Reinergebnis 597,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 599 Mio) Dividende 12,80 Fr. (AWP-Konsens: 12,67 Fr.) Auswirkungen Lohninflation + starkem CHF mehrheitlich absorbiert 2025: Nachfrage Bauindustrie dürfte sich Jahresverlauf stabilisieren Vorbörsliche Indikation -0,4% - Logitech 2024/25: Weiterhin Umsatzplus 5,4% bis 6,4% erwartet Weiter EBIT (Non-GAAP) zw. 755-770 Mio USD erwartet 25/26: Umsatzentwicklung von -1% bis +3% erwartet EBIT (Non-GAAP) zwischen 720-780 Mio USD Langfristig Umsatzwachstum zwischen 7% und 10% erwartet Langfristig Bruttomarge (Non-GAAP) von mind. 40% erwartet Langfristig EBIT-Marge (Non-GAAP) von 15-18% erwartet Aktienrückkaufe über 2 Mrd USD in den nächsten 3 Jahren angepeilt Aktuellen Aktienrückkprogramm um 600 Mio USD aufgestockt Vorbörsliche Indikation +1,9% - SGS-Grossaktionär GBL baut grössere Beteiligung ab Haben 8,5 Mio Aktien verkauft - Erlös bei ca. 0,8 Mrd EUR Vorbörsliche Indikation -4,0% - Zurich-Chef Mario Greco verdient 2024 9,88 Mio Fr. (VJ 9,83 Mio) - Also verfügt auch nach Westcoast-Deal über Mittel für zukünftiges Wachstum Ein Viertel des Gesamtbetrages wurde in eigenen Aktien bezahlt Baranteil des Kaufpreises wurde ohne Fremdfinanzierung bezahlt - Cicor 2024: Umsatz 480,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 479,9 Mio) Reinergebnis 27,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,5 Mio) 2025: Rückkehr zu organischem Wachstum erwartet Umsatz im Bereich von 520 - 560 Mio Fr. erwartet EBIDTA von BITDA im Bereich von 60 - 70 Mio Fr. erwartet. Angebot zur Übernahme ausgewählter Bereiche von Éolane France Umsatz würde durch Transaktion um rund 125 Millionen Fr. steigen Akquisitionen werden in der Strategie weiterhin wichtige Rolle spielen bis 2028 jährl. Umsatzwachstum von 7-10% bis 2028 Profitabilität von 7-10% (EBIT) bzw. 10-13% (EBITDA) bis 2028 Umsatz von mehr als 1 Mrd angestrebt - Comet 2024: EBITDA 60 Mio Fr. (VJ 45 Mio) Reinergebnis 35,1 Mio Fr. (VJ 15,4 Mio) Dividende 1,50 Fr. (VJ 1,00 Fr.) 2025: Nettoumsatz 480 Mio bis 520 Mio Fr. EBITDA-Marge 17,0% bis 20,0% Benjamin Loh als Nachfolger von Paul Boudre als VRP nominiert Vorbörsliche Indikation +1,8% - Cosmo 2024: Umsatz 266,8 Mio EUR (VJ 92,8 Mio) Betriebsergebnis 148,9 Mio EUR (VJ -1,9 Mio) Reinergebnis 133,2 Mio EUR (VJ -10,7 Mio) Dividende 2,05 EUR (VJ 2,00 EUR) Änderungen der Bilanzierungsgrundsätze bei Entwicklungskosten 2025: Umsatzprognosen neu ohne Meilensteine/Lizenzvereinbarungen Gesamtumsatz 102-107 Mio Eur / wiederkehrend 85-90 Mio erw. - Evolva in weit fortgeschritten Verhandlungen mit Reverse Merger-Kandidaten lehnt Clearway-Vorschläge für den Verwaltungsrat ab - Galderma 2024: Umsatz 4410 Mio USD (AWP-Konsens: 4421 Mio) Kern-EBITDA 1031 Mio USD (AWP-Konsens: 1012 Mio) Kern-EBITDA-Marge 23,4% (AWP-Konsens: 22,9%) Kern-Reinergebnis 496 Mio USD (AWP-Konsens: 448 Mio) Reinergebnis 231 Mio USD (VJ -57,2 Mio) Dividende von 0,15 Fr./Aktie vorgeschlagen 2025: Umsatzwachstum 10-12 Prozent erwartet Core EBITDA Margin von etwa 23% erwartet Q1-Umsatzwachstum etwas verhalten erwartet - dann beschleunigt - Helvetia 2024: Geschäftsvolumen 11'553 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'666 Mio) Underlying Earnings 528,5 Mio Fr. (VJ 372,5 Mio) Reinergebnis 502,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 483,5 Mio) Dividende 6,70 Fr. (AWP-Konsens: 6,76 Fr.) Combined Ratio 95% (AWP-Konsens: 95,0%) Eigenkapital 3969,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3590 Mio) SST-Quote Anfang Jahr von rund 290 Prozent Integration von Caser in Spanien schreitet voran VR Andreas von Planta stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl Vorbörsliche Indikation +2,8% - Kardex 2024: Umsatz 791,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 761,0 Mio) Auftragseingang 791,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 770,4 Mio) EBIT 98,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 100,6 Mio) Reinergebnis 80,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 75,9 Mio) Dividende 6,00 Fr. (AWP-Konsens: 6,46 Fr.) Ziel bis 2029-2031 ist Umsatzmarke von 1,5 Milliarden Euro - R&S 2024: Umsatz 282,6 Mio Fr. (VJ 216,7 Mio) EBIT adj. 65,1 Mio Fr. (VJ 37,5 Mio) Bereinigte EBIT-Marge bei 23,0% Auftragsbestand per Ende 2024 278 Mio Fr. (per Ende H1: 218,2 Mio) 2025: Vielversprechender Start ins Jahr Mittelfristig weiter Nettoumsatz +12% und EBIT-Marge von etwa 20% - V-Zug 2024: Umsatz 591,7 Mio Fr. (VJ 585,4 Mio) EBIT 25,3 Mio Fr. (VJ 16,8 Mio) EBIT-Marge 4,3% (VJ 2,9%) Reinergebnis 21,4 Mio Fr. (VJ 11,7 Mio) Ausschüttung von 0,90 Fr. pro Aktie vorgeschlagen 2025: Erwarten, dass sich Umsatz und Profitabilität weiter verbessern Mittelfristziele bestätigt - DKSH erweitert die Vertriebsvereinbarung mit KRONOS im Grossraum China - Meier Tobler Group lanciert erste Tranche Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis - Meyer Burger verlängert Brückenfinanzierung um weitere zwei Tage - Relief Therapeutics: Transaktion mit Renexxion kommt nicht zustande NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Swiss 2024: Umsatz 5,6 Mrd Fr. (VJ 5,3 Mrd) Operatives Ergebnis 684 Mio Fr. (VJ 718,5 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Februar 2,9% (VM 3,0%), saisonber. 2,7% (VM 2,7%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,665% - Aluflexpack: Samson Rock Ev. Driven Fund meldet <3%; Samson Rock Cap. LLP <3% - Idorsia: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3% - StarragTornos: Erbengemeinschaft Walter Fust sel. meldet Anteil von 52,105% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 34,283%; Wisekey Intl Holding AG 1,138% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: BMK zu Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) - Cicor: Webcast zu Ergebnis 2024 (14.00 Uhr) - Comet: BMK zu Ergebnis 2024 (13.30 Uhr) - Cosmo: Webcast zu Ergebnis 2024 (15.00 Uhr) - Galderma: Webcast zu Ergebnis 2024 (14.00 Uhr) - Helvetia: BMK zu Ergebnis 2024 (09.00 Uhr) - Kardex: Conf. Call zu Ergebnis 2024 (15.00 Uhr) - V-Zug: BMK zu Ergebnis 2024 (10.30 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2024 (22.00 Uhr/Conf. Call 7.3.) Freitag: - BVZ: Ergebnis 2024 (BMK 9.30 Uhr) - Coltene: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Mikron: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis 2024 (Conf. Call 9.15 Uhr) - SFS: Ergebnis 2024 (BMK 9.00 Uhr) - Molecular Partners: Conf. Call zu Ergebnis Q4 (14.00 Uhr) - GV: Novartis, EEII (aoGV zu VR-Personalien) Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Februar 2025 (Freitag) - BFS: Logiernächte Januar 2025 (Montag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar 2025 (Montag) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 1/25 (11.00 Uhr) EZB-Zinsentscheid (14.15 Uhr, 14.45 Uhr Pk) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Handelsbilanz 1/25 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 1/25 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per 07.03: - GKB (47,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9616 - USD/CHF: 0,8903 - Conf-Future: -157 BP auf 160,86% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,538% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,82% auf 13'113 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,26% auf 2'132 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,86% auf 17'300 Punkte - Dax (Mittwoch): +3,38% auf 23'081 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,32% auf 8'174 Punkte

