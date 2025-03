Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt könnte die Sitzung vom Montag gemäss den vorbörslichen Kursen etwas höher eröffnen. Der Streit zwischen den Präsidenten der USA und der Ukraine vom vergangenen Freitag hatte zwar ein politisches Beben ausgelöst, die Aktienkurse in den USA am Freitag allerdings lediglich kurzfristig belastet.

- SMI vorbörslich: +0,54% auf 13'074,51 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,39% auf 43'841 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,63% auf 18'847 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,70% auf 37'785 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär schlägt Noel Quinn als Verwaltungsratspräsidenten vor Noel Quinn wird Amt bei Wahl am 1. Mai 2025 antreten Andrea Sambo tritt nicht zur Wiederwahl in VR an Strategieupdate und Mittelfristziele zum 3. Juni angekündigt - Sika kauft britischen Anbieter von Dachsystemen Cromar Building Products vorbörsliche Indikation +1,5% - ABB schliesst Übernahme der Wiring-Accessories-Sparte von Siemens in China ab - Kühne+Nagel: Partnerschaft mit Sanofi für "Fulfilment Services" in Türkei - Roche legt neue Phase-III-Daten zu Xolair vor - SGS übernimmt IMO in Australien - Aryzta 2024: Umsatz 2195 Mio EUR (AWP-Konsens: 2212 Mio) Reinergebnis 129,6 Mio EUR (VJ 125,7 Mio) EBITDA-Marge 14,6% (AWP-Konsens: 14,6%) Org. Wachstum -0,2% (Q4 -1,5%, Q3 +2,0%) EBITDA 320,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 322,2 Mio) Verschuldungsgrad (inkl. Hybrid) 2,8x EBITDA (VJ 3,3x) 2025: Solider Start - Q1 org. Wachstum Richtung 3% Weiterer Ausbau EBITDA-Marge und EPS-Wachstum Weitere Stärkung der Bilanz und Verbesserung des ROIC Reverse stock split (Aktienzusammenlegung) angestrebt CMD soll am 7. Mai 2025 stattfinden - Gurit 2024: Reinergebnis -27,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -23,1 Mio) EBIT -7,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: -9,0 Mio) EBIT-Marge -1,7% (VJ 4,4%) VR schlägt Dividendenverzicht vor 2025: bereinigte EBIT-Marge in der Grössenordnung von 2024 erwartet Realistische Umsatzprognose noch nicht möglich Nach 2025 mittleres einstelliges Wachstum im Windgeschäft erwartet Nach 2025 hohes einstelliges Wachstum im Nicht-Windgeschäft erwartet Mittelfristiges Ziel einer Betriebsgewinnmarge von 10% bestätigt Mittel sollen zum weiteren Abbau der Verschuldung verwendet werden - Hiag 2024: Liegenschaftsertrag 75,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,7 Mio) Reinergebnis vor NB 51,81 Mio Fr. (AWP-Konsens: 47,6 Mio) Dividende 3,30 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3,25 Mio) Reinergebnis 75,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,6 Mio) EBIT 93,8 Mio Fr. (VJ 70,4 Mio) EBIT vor NB 67,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,2 Mio) Neubewertung 26,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,3 Mio) Dividende 3,30 Fr./Aktie (AWP-Konsens: 3,25 Fr) 2025: Blicken optimistisch auf neues Geschäftsjahr - Adval Tech vermeldet Cyber-Angriff auf IT-Systeme Produktionsunterbrüche an diversen Standorten möglich - Autoneum schliesst Übernahme von Mehrheit an Jiangsu Huanyu Group ab - Galderma kündigt Vielzahl an Studien-Updates für Fachkongress AAD an - Hochdorf-Muttergesellschaft HOCN nun in definitiver Nachlassstundung - Meyer Burger verlängert Brückenfinanzierung erneut - Orascom DH: Familie Sawiris gemäss definitiven Ergebnis 97,3 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - ZKB ernennt Mario Crameri zum interimistischen IT-Chef PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse sinkt auf 1,50% - SNB 2024: Reinergebnis definitiv 80,7 Mrd Fr. (VJ -3,2 Mrd) Präsident spricht sich gegen Bitcoin als Währungsreserve aus Präsident pocht auf Anpassungen beim Eigenmittel für Auslandstöchter - Ausland: - CN: Caixin Manufacturing PMI Februar 50,8 vs. 50,1 im Januar WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Norges Bank meldet Anteil von 3,086% - Landis+Gyr: Barry Lebovits/Joshua Kuntz melden Anteil von 3,2% - Novartis: Sandoz - Fondation de Famille meldet Anteil von <3% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 9,863% - StarragTornos: Quaero Capital meldet Anteil von <3% - U-blox: Alantra EQMC Asset Management meldet Anteil von 5,001% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Aryzta: Conf. Call Ergebnis 2024 (8.30 Uhr) - Gurit: Webcast Ergebnis 2024 (09.00 Uhr) - Hiag: Conf. Call Ergebnis 2024 (09.00 Uhr) Dienstag: - Kühne+Nagel: Ergebnis 2024 (Conf. Call 9.30/14.00 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - VAT: Ergebnis 2024 (BMK 11.00 Uhr) - Arbonia: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Forbo: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 2024 (Conf. Call 14.00 Uhr) Mittwoch: - Sandoz: Ergebnis 2024 (BMK 11.00 Uhr, Basel) - Orior: Eckdaten 2024 (MK 10.00 Uhr, Zürich/online) - Plazza: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr, online) - TX Group: Ergebnis 2024 (BMK 14.00 Uhr, Zürich/online) - Epic: Ergebnis 2024 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - Schweiz: - UBS: Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2025 (Mittwoch) - Ausland: - Eurozone: HCOB PMI Dienste 2/25; 2. Veröffentlichung (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 2/25; vorläufig (11.00 Uhr) - USA: S&P Global PMI Dienste 2/24; endgültig (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 1/25 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.03.2025 Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Swiss Steel (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9394 - USD/CHF: 0,9026 - Conf-Future: +42 BP auf 148,45% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,396% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,36% auf 13'004 Punkte - SLI (Freitag): +0,37% auf 2'115 Punkte - SPI (Freitag): +0,23% auf 17'150 Punkte - Dax (Freitag): +0,00% auf 22'551 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,40% auf 8'112 Punkte

