Morning Briefing - Markt Schweiz

STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte der Aufwärtstrend anhalten. Das bisherige Rekordhoch von Anfang 2022 rückt immer näher. Grund dafür ist die Hoffnung auf eine Beendigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nach einem Telefongespräch von US-Präsident Donald Trump mit Vladimir Putin. Derweil könnte auch eine starke Kursreaktion der schwergewichtigen Nestlé-Aktien auf das Jahresergebnis den Gesammtarkt beeinflussen. - SMI vorbörslich: +0,53% auf 12'781,42 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,50% auf 44'369 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,03% auf 19'650 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,28% auf 39'461 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé 2024: Org. Wachstum 2,2% (AWP-Konsens: 2,1%) Umsatz 91'354 Mio Fr. (AWP-Konsens: 91'026 Mio) RIG 0,8% (AWP-Konsens: 0,7%) EBIT-Marge adj. 17,2% (AWP-Konsens 17,0%) Dividende 3,05 Fr. (AWP-Konsens: 3,04 Fr.) Reinergebnis 10'884 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'090 Mio) Freier Cash Flow bei 10,7 Mrd Fr. Q4: Org. Wachstum 2,7% (AWP-Konsens: 2,1%) RIG 1,5% (AWP-Konsens: 1,2%) 2025: Ziele bestätigt - Verbesserung OG, Marge 16,0% plus Gehen derzeit nicht von einem neuen Aktienrückkaufprogramm aus Kosteneinsparungen 700 Mio im 2025, 300 Mio schon sichergestellt Aktionspläne bereits entwickelt für 18 leistungsschwache Bereiche Ausgaben für Werbung und Marketing bei 9% des Umsatzes bis Ende 2025 vorbörsliche Indikation +0,9% - Swisscom 2024: EBITDA 4355 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4389 Mio) Reinergebnis 1541 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1508 Mio) EBIT 1951 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1997 Mio) Umsatz 11'036 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'025 Mio) Dividende 22,00 Fr. (AWP-Konsens: 22,00 Fr.) 2025: Dividende von 26 Fr. je Aktie vorgesehen EBITDAaL von rund 5 Mrd Fr. angestrebt Umsatz von 15,0-15,2 Mrd Fr. angestrebt Investitionen von 3,1-3,2 Mrd Fr. vorgesehen Laura Cioli als zusätzliches Mitglied für VR vorgeschlagen passt Organisationsstruktur an - neues Group Executive Committee vorbörsliche Indikation -2,2% - Kühne+Nagel kooperiert mit Acer Europe zur Dekarbonisierung - Roche: FDA genehmigt SMA-Behandlung Evrysdi auch als Tablette - BCV 2024: Reinergebnis 441 Mio Fr. (VJ 469 Mio) Geschäftserfolg 515 Mio Fr. (VJ 542 Mio) Geschäftsertrag 1155,5 Mio Fr. (VJ 1160 Mio) Dividende 4,4 Fr. (VJ 4,3 Fr.) Neugeldzufluss von 3,3 Mrd Fr. schlägt Sandra Hauser für VR vor - Ingrid Deltenre tritt aus - Bell 2024: EBIT 167 Mio Fr. (AWP-Konsens: 168,5 Mio) Reinergebnis 123,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 126,3 Mio) Umsatz 4728 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4691 Mio) EBIT-Marge 3,5% (AWP-Konsens: 3,6%) Dividende 7,00 Fr. (AWP-Konsens: 7,00 Fr.) - Flughafen Zürich: Passagierzahl Januar 2,08 Mio (+6,4% gg VJ) Umsatz Kommerz Januar +2,7% gg VJ auf 44,2 Mio Fr. - GLKB 2024: Dividende 1 Fr. (VJ 1,1 Fr.) Reinergebnis 24 Mio Fr. (VJ 26 Mio) Geschäftserfolg 28,8 Mio Fr. (VJ 31,9 Mio) Geschäftsertrag 98,5 Mio Fr. (VJ 102,2 Mio) - Idorsia: Beantragt Verschiebung der Wandelanleihe um 8 Monate Gehen nicht länger von Lizenzabkommen mit unbenanntem Partner aus - Klingelnberg 2024/25: Tiefere EBIT-Marge von über 5% erw. (bisher: über 8%) Umsatz wohl auf VJ-Niveau (bisher: leicht mehr) - Lastminute 2024: Umsatz 313,7 Mio EUR (VJ 321,3 Mio) EBITDA adj. 41,2 Mio EUR (VJ 39,7 Mio) Reingewinn 15,7 Mio EUR (VJ 7,0 Mio) 2025: Zuversichtlich für Umsatzwachstum - Santhera einigt sich mit deutschen Krankenkassen auf Agamree-Preis - Barry Callebaut hat 1750 Mio EUR auf Eurobond-Märkten aufgelegt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich steigert den Gewinn und lanciert Aktienrückkauf - Migros verkauft Hotelplan-Gruppe an deutschen Reiseveranstalter Dertour - Migros verkauft Hotelplan-Tochter Interhome an deutsche Hometogo PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: JAN CORP GOODS PRICE INDEX +4.2% Y/Y; DEC REV +3.9% - GB: BIP DEZEMBER +0,4% GG VM (PROG +0,1) BIP Q4 +0,1% GG VQ (PROGNOSE -0,1) - 1. SCHÄTZUNG INDUSTRIEPRODUKTION DEZEMBER -1,9% GG VORJAHR (PROGNOSE -2,1) INDUSTRIEPRODUKTION DEZEMBER +0,5% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,2) - DE: VERBRAUCHERPREISE HVPI JANUAR -0,2% GG VM (PROG -0,2) VERBRAUCHERPREISE HVPI JANUAR +2,8% GG VJ (PROG +2,8) VERBRAUCHERPREISE JANUAR -0,2% GG VM (PROG -0,2) VERBRAUCHERPREISE JANUAR +2,3% GG VJ (PROG +2,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: BNP Paribas meldet Anteil von 4,684% - Bioversys AG: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,364% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,174% - Coltene: Gruppe Huber/HUWA meldet Anteil von 22,488% - GAM: Mario J. Gabelli meldet Anteil von <3% - Huber+Suhner: Gruppe Huber/HUWA meldet Anteil von 3,425% - Medartis: Pictet Asset Management meldet Anteil von <3% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von <3% - UBS meldet Eigenanteil von 9,203%/16,869% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - BCV: BMK 2024 - Bell: BMK 2024 - Lastminute: Conf Call zu Ergebnis 2024 - Nestlé: Conf Call zu Ergebnis 2024 - Swisscom: BMK 2024 Freitag: - GKB: Ergebnis 2024 - Mobimo: Ergebnis 2024 Montag: - Aluflexpack: Umsatz 2024 - Swiss Steel: aoGV zu Dekotierung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2025 (08.30 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 2025 (Freitag) - Seco: BIP Q4 2024 (Erste Schätzung - 09.00 Uhr) Ausland: - EU: Industrieproduktion 12/24 (11.00 Uhr) - US: Produzentenpreise 1/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (Nachfrist 12.-25.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Swiss Steel (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9508 - USD/CHF: 0,9114 - Conf-Future: -39 BP auf 147,81% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,379% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,16% auf 12'714 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,02% auf 2'089 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,15% auf 16'877 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,50% auf 22'148 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,45% auf 8'042 Punkte

