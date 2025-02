Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA seien zwar negativ, nachdem vor dem Wochenende neue Sorgen vor einer Eskalation des Handelsstreits aufgekeimt seien, heisst es am Markt. US-Präsident Donald Trump will Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Doch dass es zu einer Eskalation komme, sei alles andere als sicher, heisst es weiter. Vor einer Woche hatte Trump gegenüber Mexiko und Kanada angedrohte Zölle gleich wieder ausgesetzt.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 12'615,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,99% auf 44'303 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,36% auf 19'523 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,04% auf 38'801 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Französischer Politiker übt Kritik an Abfüllmethoden von Perrier - Novartis löscht Diversity-Seite seiner amerikanischen Karriereseite - Cosmo: Akne-Mittel Winlevi erhält Zulassung in Grossbritannien - Santhera ernennt Catherine Isted zur neuen Finanzchefin Derzeitiger CFO Andrew Smith tritt nach 5 Jahren zurück - SFS kann Windrad auf Firmenareal nach Abstimmung in Au SG nicht bauen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 3,02% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,199% - DocMorris: The Goldman Sachs , Inc. meldet Anteil von 3,526% - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 2,999% - Santhera: Idorsia Pharmaceuticals meldet Anteil von 8,323% - U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 4,939% - Wisekey: Josef Arber meldet Anteil von 21,524% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - SGS: Ergebnis 2024 (Webcast 10.00 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis 2024 (Conf. Call 09.45/BMK 11.00 Uhr) - Mittwoch: - Schindler: Ergebnis 2024 (Webcast 09.30 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2024 (BMK 11.00 Uhr) - SGKB: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2025 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidg. Anleihe - Ankündigung/Ergebnis (Dienstag/Mittwoch) - Ausland: - ZO: Sentix-Investorvertrauen 2/25 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (Nachfrist 12.-25.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Swiss Steel (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,940 - USD/CHF: 0,911 - Conf-Future: -35 BP auf 148,56% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,346% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,24% auf 12'593 Punkte - SLI (Freitag): -0,36% auf 2'071 Punkte - SPI (Freitag): -0,28% auf 16'710 Punkte - Dax (Freitag): -0,53% auf 21'787 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,03% auf 7'973 Punkte

awp-robot/sw/