Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Montag klar im Minus erwartet. Grund dafür ist die Sorge vor einem Handelskrieg der USA mit anderen Ländern und dessen negativen Folgen auf Inflation, Zinsen und die Konjunktur. Nach dem Anstieg seit Jahresanfang gilt auch der hiesige Markt als überkauft und daher anfällig für eine Korrektur. - SMI vorbörslich: -1,23% auf 12'442,32 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,75% auf 44'545 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,28% auf 19'627 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,66% auf 38'520 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 2024: AuM 497 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 491,6 Mrd) Nettoneugeld 14,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 13,8 Mrd) Reinergebnis 1022 Mio Fr. (AWP-Konsens: 910 Mio) Cost-Income Ratio 70,9% (AWP-Konsens: 70,9%) Dividende 2,60 Fr. (AWP-Konsens: 2,64 Fr.) Geschäftsertrag 3860,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3903 Mio) Reinergebnis adj. 1046,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 928 Mio) CET-Kapitalquote 17,8% (VJ 14,6%) Bruttomarge 83 BP (AWP-Konsens: 84,0 BP) Konzernleitung wird auf 5 Mitglieder verkleinert Kostenprogramm wird erweitert - Einsparungen 110 Mio im 2025 Kosten aus Sparprogramm ca. 55 Mio Fr. - Verbuchung vorauss. 2025 Kein neues Aktienrückkaufprogramm Verkauf Julius Bär Brasilien voraussichtlich im Q1 abgeschlossen Vor Sommer 2025 gibt es Strategie-Update und neue Mittelfristziele CFO: Erwarten Private Debt-Portfolio unter 100 Mio Fr. bis 2026 Erw. keine substanziellen Rückerstattungen aus Private Debt COO: Abbauprogramm wird rund 400 Angestellte betreffen Bisheriger Abbau im Rahmen Kostenprogramm bei 200 Stellen vorbörsliche Indikation -2,9% - ABB schliesst Aktienrückkaufprogramm 2024 ab - Roche erhält US-Zulassungserweiterung für Brustkrebs-Begleitdiagnostikum - Sandoz erhält mit Peter Stenico neuen Chef für Region International - Sika übernimmt mit Elmich Anbieter von begrünten Dächern in Asien - LUKB 2024: Reinergebnis 286,6 Mio Fr. (VJ 265,4 Mio) AuM 39,5 Mrd Fr. (9 Mte: 39,5 Mrd) Nettoneugeld 768 Mio Fr. (VJ 1506 Mio) Dividende 2,60 Fr. (VJ 2,50 Fr.) Geschäftserfolg 317,8 Mio Fr. (VJ 303,5 Mio) 2025: Zielband für Konzerngewinn 265 bis 285 Mio Fr. - ZGKB 2024: Geschäftsertrag 315,11 Mio Fr. (VJ 304,6 Mio) Geschäftserfolg 142,14 Mio Fr. (VJ 140,8 Mio) Reinergebnis 122,37 Mio Fr. (VJ 124,8 Mio) Dividende 220 Fr. (VJ 220 Fr.) 2025: Solides Jahr erwartet - Cicor: Übernahmeangebot von OEP wie gewünscht mit wenig Erfolg - Pierer: Tochter KTM verkauft sämtliche Anteile an MV Agusta - Sulzer ernennt neuen Leiter für Division Flow NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: CAIXIN PMI +50.1 (Dec: +50.5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cicor: OEP hält nach Pflichtangebot 41,16% der Aktien - DocMorris: The Goldman Sachs , Inc. meldet Anteil von <3% - Flughafen Zürich: Blackrock meldet Anteil von 5,357% - Idorsia: Gruppe Kyma Capital erhöht auf 5,961%; UBS senkt auf 9,678% - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,022% - Richemont: Blackrock meldet Anteil von <3% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,045% - SIG Group: Norges Bank meldet Anteil von 4,208% - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,107% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Julius Bär: Conf Call Ergebnis 2024 (08.30/10.30 Uhr) - LUKB: BMK Ergebnis 2024 (11.00 Uhr) - ZGKB: BMK Ergebnis (10.30 Uhr) Dienstag - UBS: Ergebnis Q4 - Medacta: Umsatz 2024 - Aluflexpack: aoGV (in Zshg mit Übernahme und Dekotierung) Mittwoch: - Valiant: Ergebnis 2024 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4 (08.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q1 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar (09.30 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) Ausland: - FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig. 09.50 Uhr) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig, 09.55 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig, 10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig, 10.30 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 1/25 (vorab, 11.00 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig, 15.45) Bauinvestitionen 12/24 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.02.2025 Übernahmeangebote: - Orascom DH: Rückkaufangebot Familie Sawiris zu 5,60 Fr. (9.1. - 5.2.) Dekotierungen: - Spexis (per 20.3.) - Aluflexpack (nach Vollzug der Übernahme geplant) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Swiss Steel (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Bioversys (1. Handelstag 7.2.; Bookbuilding bis 5.2.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 05.02: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9387 - USD/CHF: 0,9165 - Conf-Future: +26 BP auf 148,20% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,383% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,06% auf 12'597 Punkte - SLI (Freitag): -0,11% auf 2'083 Punkte - SPI (Freitag): -0,09% auf 16'741 Punkte - Dax (Freitag): +0,02% auf 21'732 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,99% auf 7'950 Punkte

awp-robot/sw/ra