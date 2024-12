Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch eine zurückhaltende Eröffnung ab. Dabei sind die Vorgaben durchaus leicht positiv: auch wenn es der Dow Jones Industrial in den USA nicht mehr ganz ins Plus geschafft hat, schloss er wie auch die Nasdaq über dem Stand zum Europaschluss. Da aber am Morgen die PMI-Daten aus China eher enttäuschten und gerade am Nachmittag zahlreiche US-Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, ist nach fünf Handelstagen mit Gewinnen wohl eine kleine Verschnaufpause angebracht.

- SMI vorbörslich: -0,10% auf 11'822,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,17% auf 44'706 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,40% auf 19'481 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,07% auf 39'276 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Tochter steht in Paris wegen Druck auf Angestellte vor Gericht - CPH Group: Perlen Packaging erwirbt israel. LOG Pharma LOG Pharma mit Umsatz von 26 Mio Fr. und EBITDA von 2,7 Mio - Flughafen Zürich muss 3,5 Millionen Mehrwertsteuern nachzahlen - Kudelski geht mit PUFsecurity strategische Partnerschaft ein - SGKB verzeichnet Zuwachs an Firmenkunden (Inti Tagblatt) - Ypsomed-CEO erwartet in kommenden Jahren rasant steigende Gewinne (Inti FuW) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - China's Caixin PMI Services unexpectedly declined in November to 51.5 from 52 - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,208% - Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von 3,842% - Lem: Capital Group meldet Anteil von <3% - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,083%/67,975% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,063% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Barry Callebaut Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - ENR Russia: aoGV zu Dekotierung von SIX - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten November 2024 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Oktober/Sommersaison 2024 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven November 2024 (Freitag) Ausland: - DE: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - ZO: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) (10.30 uhr) - ZO: Erzeugerpreie 10/24 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 11/24 (14.15 Uhr) S&P Global PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 10/24 (16.00 Uhr) ISM Services 11/24 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebiger Güter 10/24 (endgültig) (16.00 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Vollzug am 10.12.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis ("in Kürze" erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Peach Property (29.11. - 9.12.) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9323 - USD/CHF: 0,8863 - Conf-Future: -20 BP auf 152,08% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,229% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,04% auf 11'834 Punkte - SLI (Dienstag): +0,12% auf 1'952 Punkte - SPI (Dienstag): +0,04% auf 15'738 Punkte - Dax (Dienstag): +0,42% auf 20'017 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,28% auf 7'255 Punkte

