Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt wird für den Mittwoch zunächst ein zurückhaltender Handelsstart erwartet. Einen Tag vor Thanksgiving in den USA hielten sich Anleger zunächst zurück, heisst es. Dabei sind die Vorgaben aus den USA durchaus positiv. Die Wall Street hatte ihre Anfangsverluste durch die angekündigten Importzölle des designierten US-Präsidenten Donald Trump im Verlauf abgeschüttelt. Mit Erleichterung aufgenommen wurden auch Nachrichten über eine Waffenruhe im Nahen Osten.

- SMI vorbörslich: +0,07% auf 11'641,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,28% auf 44'860 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,63% auf 19'174 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,80% auf 38'135 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält EU-Zulassung für Kisqali bei Brustkrebs im Frühstadium vorbörsliche Indikation +0,7% - Feintool: Alexander von Witzleben gibt Amt als VRP/VR-Mitglied auf GV 2025 ab VR schlägt Norbert Indlekofer als VRP-Nachfolger vor VR schlägt Matthias Holzammer als neues Mitglied vor - Idorsia: Exklusive Verhandlungen über die weltweiten Rechte an Aprocitentan Verhandlungen werden mit ungenannter Partei aufgenommen hat Exklusivitätsgebühr von 35 Mio USD erhalten Liquiditätsspielraum bis ins Jahr 2025 verlängert Weitere Unternehmens-Verschlankung - etwa 270 Stellen fallen weg Umstrukturierung der ausstehenden Schulden geplant vorbörsliche Indikation +25,2% - Asmallworld führt kostenlose Mitgliedschaft ein - Avolta mit weiterem Auftrag am John F. Kennedy International Airport - Clariants MegaMax-Katalysator für Methanolherstellung in China gewählt - GAM: Vertriebsvereinbarung mit Arcus Investment für Zensen Hedge Fund - Valartis hält nach Ablauf des Angebots 99,76 Prozent an ENR Russia - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Ethos verschärft Anforderungen an Verwaltungsräte PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: Global Alpha Capital Management Ltd. meldet Anteil von <3% - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,506% - Spexis: Philip Morris International Inc. meldet Anteil von 6,351% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von <3% - PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Varia US: Q3-Update - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 (definitiv) - Youngtimers: aoGV zu Wahl neue VRs, Kapitalerhöhung etc. Freitag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 - TX Group: Investors' Call zu TX Ventures Fintech Fund (14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer November (Freitag) - Seco: BIP Q3 2024 (Freitag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 11/24 (08.45 Uhr) - DE: DIW-Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - US: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) Privater Konsum Q3/24 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 10/24 (vorläufig. 14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 10/24 (vorläufig, 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Einkaufsmanager Index Chicago 11/24 (15.45 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 10/24 (16.00 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 10/24 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.12.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (Nachfrist bis 26.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (geplant): - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Spexis ("in Kürze" erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Peach Property (29.11. - 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9282 - USD/CHF: 0,8849 - Conf-Future: -20 BP auf 151,05% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,315% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,39% auf 11'633 Punkte - SLI (Dienstag): -0,52% auf 1'920 Punkte - SPI (Dienstag): -0,51% auf 15'491 Punkte - Dax (Dienstag): -0,56% auf 19'296 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,83% auf 7'195 Punkte

awp-robot/sw/uh