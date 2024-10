Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Sätzli zur Eröffnung: An der Schweizer Börse stehen die Vorzeichen am Mittwoch auf rot. Schwache Vorgaben von der Wall Street und aus Asien dürften für fallende Kurse sorgen. So stellte der US-Leitindex Dow Jones zwar zum Handelsstart noch einen neuen Rekord auf, rutschte dann aber ins Minus. An der technologielastigen Nasdaq sorgte die Gewinnwarnung von ASML für schlechte Stimmung bei Halbleiterwerten. Die Börsen in Asien griffen diese Entwicklung auf. Zudem herrscht vor der morgigen EZB-Zinsentscheidung sowie der Zahlenvorlage einiger heimischer Bluechips deutliche Zurückhaltung im Markt.

- SMI vorbörslich: -0,28% auf 12'184,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,75% auf 42'740 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,01% auf 18'316 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,75% auf 39'213 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Autoneum bestätigt Dividendenpolitik stellt "Level Up"-Strategie und überarbeitete Mittelfristziele vor strebt EBIT-Marge von 6% bis 8% über den Zyklus an strebt Free Cashflow von mindestens 5% des Umsatzes an strebt Nettoverschuldung/EBITDA von weniger als 1,5x an strebt Umsatzwachstum auf 3 Mrd Franken an vorbörsliche Indikation +0,4% - Bystronic 9 Mte: Umsatz 488,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 499,7 Mio) Auftragseingang 466,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 454,3 Mio) Weiterhin schwache Marktdynamik Produktion für Automationslösungen in Italien wird geschlossen Leichte Verbesserung im Bestellungseingang im Q3 gg H1 Positive Entwicklung in den Regionen APAC und China - CI Com 2023: Def. Verlust 2,20 Mio Fr. statt 1,79 Mio (gemeldet 20.6.) H1: Reinverlust 0,15 Mio Fr. (VJ -0,21/-0,13 Mio) - Tecan: Marktumfeld schwierig - von Marktschwäche in China gekennzeichnet Rückkehr zu org. Wachstum im mittl. bis hohen einstelligen %-Bereich Geringere Investitionen im Biopharma-Sektor belasten Ziel bleibt durchschn. jährl. Anstieg der EBITDA-Marge von +30-50 BP 2024: Umsatzrückgang in Lokalwährungen von 12-14% Bereinigte EBITDA-Marge von 16-18% (bisher 18-20%) revidiert den Ausblick für das Gesamtjahr 2024 wird am CMD den mittelfristigen Ausblick bekräftigen stutzt Jahresziele 2024 (HEADLINE) vorbörsliche Indikation -9,1% - BKB: Basel-Stadt erhöht jährliche Abgeltung auf 15,2 Mio (10,2 Mio) Fr. - EFG International ernennt zwei neue Führungskräfte für Asien-Geschäft - GKB-Bankrätin Barbara A. Heller bis 2029 wiedergewählt (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - CHIPWERTE LEIDEN UNTER ASML: STMICRO -3%, BROADCOM -4%, APPLIED MATERIALS -6% - "Cum-Ex-Aufklärer" kommt im Dezember in Zürich erneut vor Gericht (HEADLINE) - GV der Liberty Global-Aktionäre zum Sunrise-IPO am 25. Oktober 2024 IPO: Liberty Global sieht ersten Handelstag an SIX am 15.11. Erster Handelstag der ADSs an Nasdaq am 13.11. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Verbraucherpreise September 0,00 % gg VM (Prognose +0,1) Verbraucherpreise September +1,7% gg VJ (Prognose +1,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 27,859%/1,942% - Idorsia: Astaris Capital Management mit Anteil von 5,089%; UBS Grp AG 11,398% - Phoenix Mecano: Fundpartner Solutions SA meldet Anteil von 4,183% PRESSE DIENSTAG/MITTWOCH -Bloomberg: Holcim erwägt doppelte Börsenkotierung des Nordamerika-Geschäfts ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Swiss Re: Branchentreffen Baden-Baden (Conf. Call 10.00 Uhr) - Autoneum: Captial Markets Day, Prag Donnerstag: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call neu 09.30 Uhr) - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call 08.30/10.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VAT: Update Q3 Freitag: - Comet: Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2024 (Donnerstag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Export- und Importpreise 9/24 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9385 - USD/CHF: 0,8627 - Conf-Future: +115 BP auf 149,31% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,475% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,33% auf 12'219 Punkte - SLI (Dienstag): -0,62% auf 1'996 Punkte - SPI (Dienstag): -0,42% auf 16'270 Punkte - Dax (Dienstag): -0,11% auf 19'486 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,74% auf 7'522 Punkte

awp-robot/sw/tv