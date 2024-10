Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine etwas tiefere Eröffnung zu. Nach der schwachen Vorwoche könnte sich der Stabilisierungsversuch der beiden Vortage im Bereich von 12'000 Punkten zwar fortsetzen. Angesichts der zunehmenden Eskalation im Nahostkonflikt und der noch ungewissen Auswirkungen des Hurrikans "Milton" in den USA, der gegen Mittwochabend auf das Festland treffen dürfte, scheint zumindest das Überraschungspotential der Aktien nach oben derzeit eher begrenzt.

- SMI vorbörslich: -0,07% auf 12'002,75 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,30% auf 42'080 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,45% auf 18'183 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,05% auf 39'345 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan zieht mit "Digital Factory" in Paris an neuen Standort - Aevis Victoria übernimmt Tessiner "Centromedico" mit 10 Gruppenpraxen Swiss Medical Network übernimmt "Centromedico" "Centromedico" hat 2023 Umsatz von rund 42 Mio Fr. erzielt Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart - ENR Russia: Angebot von Valartis läuft vom 24.10. bis 6.11. Übernahmeangebot von Valartis läuft vom 24.10. bis 6.11. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Helvetica Swiss Living Fund öffnet sich für Publikumsanleger - Cyber-Versicherungsschäden wachsen stark - 'Frage von Leben und Tod': Hurrikan 'Milton' bedroht Florida PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Handelsbilanzsaldo August +22,5 Mrd Euro (PROGNOSE +18,5) Exporte August +1,3% gg Vormonat (Prognose -1,0) Importe August -3,4% gg Vormonat (Prognose -2,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3% - R&S: Gruppe CGS/Marc Aeschlimann/Marcus Jauslin meldet Ant. v. 17,651%/2,638% PRESSE MITTWOCH - FuW: Swiss Re steht wegen gestrandeter Flugzeuge in London vor Gericht ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Kuros: Update Q3 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2024 (nachbörslich) - GV: Dormakaba Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (nach 11.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex September (Freitag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Grosshandelsumsatz 8/24 (16.00 Uhr) FOMC Sitzungsprotokolle (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia: Valartis bietet 5,60 Fr./Aktie (24.10 - 6.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.08 Uhr) - EUR/CHF: 0,9411 - USD/CHF: 0,8577 - Conf-Future: -64 BP auf 148,41% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,471% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,02% auf 12'011 Punkte - SLI (Dienstag): -0,07% auf 1'968 Punkte - SPI (Dienstag): -0,07% auf 16'032 Punkte - Dax (Dienstag): -0,20% auf 19'066 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,27% auf 7'521 Punkte

awp-robot/sw/tv