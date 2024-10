Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Zur Wochenmitte deuten die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt auf eine wenig veränderte Eröffnung hin. Nach dem zurückhaltenden Start in das vierte Quartal am Vortag würde sich der Markt somit etwas stabilisieren. Dabei sprächen die Vorgaben aus Übersee eher für eine anhaltende Zurückhaltung, heisst es von Händlerseite.

- SMI vorbörslich: +0,09% auf 12'097,87 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,41% auf 42'157 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,53% auf 17'910 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -2,27% auf 37'774 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Personalchef sieht Integrationsprozess gut unterwegs hält im Bulgaria-Fall an Sistierungsantrag fest - Adecco begibt Anleihe über 300 Mio Euro zu 3,4 Prozent - Lonza schliesst Kauf von Roche-Werk in den USA ab - HBM Healthcare H1: Reingewinn 23 Mio Fr. (VJ -70 Mio) - R&S stärkt dank gewandelten Warrants das Eigenkapital NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Procimmo Real Estate SICAV legt 1. Jahresabschluss vor & plant Kapitalerhöhung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - SNB-Schlegel: Geopolitische Risiken sind sehr hoch Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3% - U-Blox: Blackrock meldet Anteil von <3%; Swisscanto 3,011% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Wisekey: Conf. Call zu Ergebnis H1 (16.00 Uhr) Donnerstag: - Sika: Capital Markets Day Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2024 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2024 (Freitag) - BFS: Logiernächte August 2024 (Freitag) Ausland: - ZO: Arbeitslosenquote 8/24 (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) ADP Beschäftigungsindex 9/24 (14.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9358 - USD/CHF: 0,8456 - Conf-Future: +19 BP auf 150,39% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,367% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,68% auf 12'087 Punkte - SLI (Dienstag): -0,66% auf 1'980 Punkte - SPI (Dienstag): -0,68% auf 16'132 Punkte - Dax (Dienstag): -0,58% auf 19'213 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,79% auf 7'574 Punkte

