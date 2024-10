Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Handel mit leicht positiver Tendenz. Mit viel Schwung dürfte der Leitindex allerdings kaum ins Schlussquartal starten, da derzeit richtungsgebende Impulse eher Mangelware sind. Nach der starken Vorwoche und der bescheidenen Korrektur vom Montag steht beim SMI nach Abschluss des dritten Quartals ein Plus von gut 9 Prozent zu Buche.

- SMI vorbörslich: +0,19% auf 12'191,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,04% auf 42'330 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,38% auf 18'189 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,88% auf 38'631 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group verkauft Techem-Mehrheitsbeteiligung - Bewertung 6,7 Mrd EUR - UBS: Im Bulgaria-Berufungsprozess nimmt UBS Platz der Credit Suisse ein - Zurich: Fitch bekräftigt Finanzstärke-Rating - Airesis H1: Nettoergebnis -19,4 Mio Fr. (VJ -12,4 Mio) - Avolta will Umsatz mit "Club Avolta" ankurbeln - Leclanché erhält Aufschub für Publikation d. Halbjahreszahlen bis Ende Oktober - Metall-Zug-Joint-Venture SteelcoBelimed strebt EBIT-Marge von 10% an - Santhera: Lionheart-Studie mit Agamree (Vamorolon) erreicht gesteckte Ziele - SFS kauft slowenische Firma EPRO 2023 mit Umsatz von rund 4 Mio EUR und 10 MA - Wisekey H1: Umsatz 5,2 Mio USD - Reinergebnis -15,5 Mio USD - Xlife plant Dual Listing an Londoner Börse - Youngtimers H1: Ergebnis -1,4 Mio Fr. (VJ +0,3 Mio Fr.) - ZGKB: Wealth-Management-Leiterin Petra Kalt verlässt Bank NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich schliesst Verkauf des Fischölgeschäfts ab - Migros: Untersuchung entlastet Manager Berninghaus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Blackrock meldet Anteil von 5,036% - Cembra: Blackrock meldet Anteil von <3% - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,017%/5,3% - EFG International: Gruppe um EFG Bank/BTGP-BSI etc. meldet 66,574%/2,786% - Hochdorf: Amir Mechria meldet Anteil von 14,545% - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 13,011%/1,043% - Kuros: Chris Fair meldet Anteil von 3,172% - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3% - Orior: UBS Fund Management meldet Anteil von 14,82% - Tecan: Wellington Management Group LLP meldet Anteil von 3,23% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Wisekey: Conf. Call zu Ergebnis H1 (16.00 Uhr) Donnerstag: - Sika: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze August 2024 (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze Juli 2024 (08.30 Uhr) Einkaufsmanager-Index (PMI) September (09.30 Uhr) BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2024 (Donnerstag) Ausland: - FR: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (09.50 Uhr) - DE: Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (09.55 Uhr) - GB Einkaufsmanagerindex Industrie 9/24 (10.30 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 9/24 (11.00 Uhr) - US: S&P-Einkaufsmanagerindex 9/24 (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 8/24 (16.00 Uhr) Jolts offene Stellen 8/24 (16.00 Uhr) ISM-Index 9/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9426 - USD/CHF: 0,8467 - Conf-Future: +33 BP auf 150,12% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,41% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,53% auf 12'169 Punkte - SLI (Montag): -0,51% auf 1'993 Punkte - SPI (Montag): -0,50% auf 16'242 Punkte - Dax (Montag): -0,76% auf 19'325 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,37% auf 7'636 Punkte

