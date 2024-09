Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Nach einem eher zurückhaltenden Wochenstart deuten die vorbörslichen Indikationen am Dienstag auf einen etwas festeren Auftakt an der Schweizer Börse hin. Zum Wochenstart hätten vor allem die erneut schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone die Stimmung gedämpft, heisst es am Markt. Die Vorgaben aus Übersee werten Händler nun als eher stützend.

- SMI vorbörslich: +0,43% auf 12'016,37 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,15% auf 42'125 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,14% auf 17'974 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,81% auf 38'029 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche lanciert neuartigen Test zur schnellen Erkennung von Atemwegsviren Neuer Test nutzt TAGS-Technologie für Hochdurchsatz-Nachweis - Hiag: Bis Ende 2026 etwa zusätzl. 90 Mio Entwicklungsgewinne erwartet Gewinnmargen bleiben "exzellent" - Schweiter setzt sich Mittelfristziele EBIT-Marge soll in Bereich von 7 bis 9% verbessert werden Mittelfristig organisches Wachstum höher als Markt angestrebt Wachstumsinitiativen mit Fokus auf Innovation definiert Mittelfristig Return on Invested Capital von 9-11% angestrebt - AMS Osram: Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 am 30. September 2024 - Avolta erweitert Präsenz am Flughafen Phoenix mit neuem 10-Jahres-Vertrag - Basilea startet zulassungsrelevante Studie mit Antipilzmittel Fosmanogepix - Santhera: Swissmedic prüft Zulassungsantrag für Vamorolon bei DMD an - SHL übernimmt restliche Anteile von Mediton - Youngtimers erhöht Kapital um 4,2 Mio Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX ernennt Juan Flames zum CEO der spanischen Börse BME - Sunrise: Bei Börsengang gilt die selektive Opting-up-Klausel PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,999% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - UBS: Ermotti spricht an BofA CEO Conference (9.00 Uhr) - CPH: Investors Day - Hiag: Capital Market Day (08.45-16.00 Uhr) - Schweiter: Capital Markets Day - Airesis: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - Medacta: Ergebnis H1 Donnerstag: - SHL: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) - GV: Perrot Duval WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index (Mittwoch) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - DE: Ifo-Index 9/24 (10.00 Uhr) - US: Philidelphia-Fed-Dienstleistungsindex 9/24 (14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 7/24 (15.00 Uhr) S&P CoreLogic-Index 7/24 (15.00 Uhr) Conference Board Verbrauchervertrauen 9/24 (16.00 Uhr) Richmond-Fed-Herstellerindex 9/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.10.2024 Übernahmeangebote: - ENR Russia (Valartis bietet 5.60 Fr./Aktie) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - ENR Russia (geplant, nach vollzogener Übernahme durch Valartis) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - AMS Osram (Aktienzusammenlegung 10:1; per 30.09.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9423 - USD/CHF: 0,8481 - Conf-Future: +74 BP auf 148,73% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,481% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,26% auf 11'965 Punkte - SLI (Montag): +0,24% auf 1'950 Punkte - SPI (Montag): +0,26% auf 15'934 Punkte - Dax (Montag): +0,68% auf 18'847 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,41% auf 7'508 Punkte

awp-robot/sw/