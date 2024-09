Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montagmorgen gemäss vorörslichen Indikationen eine leicht festere Eröffnung in die neue Handelswoche ab. Damit dürfte der Leitindex SMI eine leichte Stabilisierung sehen, nachdem er in der Vorwoche um mehr als 4 Prozent nachgegeben hatte. Die Vorgaben aus Übersee werten Händler allerdings als eher schwach.

- SMI vorbörslich: +0,23% auf 11'935,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,01% auf 40'345 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,55% auf 16'691 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,65% auf 36'153 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re erwartet höhere Nachfrage in Absicherung in Sach- und Spezialsparten Versicherte Schäden 2024 über Zehnjahresdurchschnitt erwartet Wachstum im Cyber-Rück-/Versicherungsmarkt erwartet Sehen wachsende Nachfrage bei Engineering-Rück-/Versicherungen vorbörsliche Indikation +0,6% - Roche weitet KI-Angebot mit neuen Kooperationspartnern aus - Castle PE schreibt im Halbjahr grossen Verlust - Galderma-Manager verkaufen Aktien über 5 Millionen Franken - Zug Estates findet langjährigen Mieter für Suurstoffi-Areal NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Neuer GAV für Edelweiss-Piloten soll dieses Jahr in Kraft treten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Benjamin Levine meldet Anteil von 4,831%/1,374% - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von <3% - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von 3,067% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3% - VAT: Norges Bank meldet Anteil von <3% PRESSE MONTAG - Cevian baut Anteil deutlich aus (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Sunrise: Capital Markets Day - Swiss Re: Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' in Monte Carlo Dienstag: - BVZ: Ergebnis H1 - MCH: Ergebnis H1 - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2024 (nachbörslich) - GV: Richemont WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Mittwoch) Ausland: - EU: Sentix Investorvertrauen 9/24 (10.30 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 7/24 (endgültig; 16.00 Uhr) Konsumentenkredite 7/24 (21.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9366 - USD/CHF: 0,8460 - Conf-Future: -48 BP auf 148,97% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,424% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,02% auf 11'908 Punkte - SLI (Freitag): -0,99% auf 1'928 Punkte - SPI (Freitag): -1,02% auf 15'826 Punkte - Dax (Freitag): -1,48% auf 18'302 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,98% auf 7'352 Punkte

awp-robot/sw/