Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag erneut schwächer erwartet. Nach dem Kursrutsch am Vortag seien die Anleger verunsichert, auch wenn die US-Börsen am Vortag wieder zu einer Stabilisierung angesetzt hätten, heisst es am Markt. Die Angst vor einem Abrutschen der US-Wirtschaft in eine Rezession habe merklich zugenommen. Über den Zustand der US-Wirtschaft erhoffen sich die Marktteilnehmer nun Aufschluss am Nachmittag, wenn weitere US-Daten, darunter mit dem ADP-Bericht und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe die Vorboten für den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag veröffentlicht werden.

- SMI vorbörslich: -0,23% auf 12'148,07 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,09% auf 40'975 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,30% auf 17'084 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,01% auf 36'674 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär übernimmt Immobilien-Tochter Kuoni Mueller vollständig benennt Tochter Kuoni Mueller in Julius Bär Real Estate um - Logitech-VR-Präsidentin entscheidet Machtkampf an GV für sich - Helvetia H1: Combined Ratio 95,4% (AWP-Konsens: 95,3%) Reinergebnis 259 Mio Fr. (VJ 257,8 Mio) Underlying Reingewinn 285 Mio Fr. (VJ 290 Mio) Geschäftsvolumen 6927 Mio Fr. (VJ 6687 Mio) Eigenkapital 3356 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3267 Mio) Peter Eliot wird neuer Leiter Investor Relations Sind mit Zielen zum "Helvetia 20.25"-Programm gut unterwegs Weiterhin Eigenkapitalrendite von 11 bis 14% angestrebt (H1 13,4%) bekräftigt Dividendenambition will weiter 2021-2025 mehr als 1,65 Mrd Fr. Dividenden ausschütten vorbörsliche Indikation -1,2% - Romande Energie H1: Umsatz 425,5 Mio Fr. (VJ 486,9 Mio) (KORREKTUR) EBIT 20,1 Mio Fr. (VJ 71,9 Mio) Reingewinn 66,4 Mio Fr. (VJ 122,1 Mio) VRP Guy Mustaki stellt sich im Mai 2025 nicht zur Wiederwahl Neue Strategie, mehr Investitionen und neue Ziele bis 2030 2024: Tiefere Ergebnisse, 2025 Rückkehr zu besseren Margen - SFS bestätigt Guidance 2024 - leicht org. Wachstum/EBIT-Marge leicht über VJ - Wisekey erhält Auftrag von spanischer Transportfirma für Tracking - Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Blonder Tongue - DKSH geht Partnerschaft mit Hygiena in Südostasien ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - BNP Paribas Schweiz auch im ersten Halbjahr in den roten Zahlen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote August 2,4% (VM 2,3%), saisonber. 2,5% (VM 2,5%) - Ausland: DE: Auftragseingang Industrie Juli +3,7% GG Vorjahr (Prognose -1,9) Auftragseingang Industrie Juli +2,9% GG Vormonat (Prognose -1,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia meldet Eigenanteil von 0,557%/52,841% - Landis+Gyr: Blackrock meldet Anteil von 3,019% PRESSE DONNERSTAG - Acrotec soll nächstes Jahr an die Schweizer Börse (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Helvetia: Ergebnis H1 - Romande Energie: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 - SFS: Investor Day - SHL: aoGV zu Personalien Freitag: - Keine Termine Montag: - Sunrise: Capital Markets Day - Swiss Re: Konferenz 'Rendez-Vous de Septembre' in Monte Carlo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2024 (07.45 Uhr) - BFS: Logiernächte Juli 2024 (08.30 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex August (Freitag) - SNB: Devisenreserven August 2024 (Freitag) Ausland: - DE: Ifo-Konjunkturprognose (10.30 Uhr) - ZO: Einzelhandelsumsatz 7/24 (11.00 Uhr) - DE: Herbst-Konjunkturprognose des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (12.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 8/24 (14.15 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) S&P Global PMI Dienste 8/24 (2. Veröffentlichung, 15.45 Uhr) ISM Services Index 8/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 20.09.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt wird später genannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9374 - USD/CHF: 0,8460 - Conf-Future: +69 BP auf 150,99% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,405% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,39% auf 12'176 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,47% auf 1'968 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,33% auf 16'162 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,83% auf 18'592 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,90% auf 7'501 Punkte

