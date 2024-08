Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Die Aufwärtsbewegung am Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag zunächst noch etwas anhalten - dies signalisieren zumindeste die vorbörslichen Indikationen und die starken Vorgaben aus den USA und aus Asien. Allerdings könnte dem Markt nach der starken Woche, in welcher der Leitindex bisher fast 2,5 Prozent zugelegt und damit den grössten Teil der jüngsten Korrektur wieder aufgeholt hat, allmählich der Schnauf ausgehen. Dies umso mehr als kursbewegende Impulse dünn gesät sind, wie es am Markt heisst.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 12'172,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,39% auf 40'563 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,34% auf 17'595 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +3,50% auf 38'012 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Swissmedic erteilt die Zulassung für Tecentriq subkutan - GLKB H1: Betriebsertrag 49,69 Mio Fr. (VJ 50,2 Mio) Geschäftserfolg 14,24 Mio Fr. (VJ 15,4 Mio) Reingewinn 12,09 Mio Fr. (VJ 13,0 Mio) - Mobilezone H1: Umsatz 479,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 483,2 Mio) EBIT 28,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,7 Mio) EBIT-Marge 5,9% (AWP-Konsens: 6,2%) Reingewinn 20,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,1 Mio) 2024: Unterer Bereich von EBIT-Ziel von 68-75 Mio Fr. angestrebt Dividendenpolitik wird weitergeführt Nettoverschuldung/EBITDA per Ende Jahr bei 1-1,2 erw. 2025: Weiterhin 8% EBIT-Marge angestrebt - VZ Holding H1: Betriebsertrag 252,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 250,6 Mio) EBIT 119,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,4 Mio) Reingewinn 102,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 100,6 Mio) AuM 49,6 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 48,4 Mrd) Nettoneugeld 2,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: +2,39 Mrd) 2024: Wachstum im Einklang mit langfristigem Durchschnitt erw. Aktionäre können weitere Dividendenerhöhung erwarten - Also: Akquisitionen in Tschechischer Republik und Slowakei abgeschlossen - Avolta eröffnet zwei neue Läden am Stavanger Airport in Norwegen - DKSH baut Vertriebspartnerschaft mit Kahai auf Nordamerika aus - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: EINZELHANDELSUMSATZ JULI +0,5% GG VORMONAT (PROG +0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,836%/4,337% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobilezone: Conf Call Ergebnis H1 (09.15 Uhr) - VZ Holding: Conf Call Ergebnis H1 (09.30 Uhr) Montag: - Gurit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Metall Zug: Ergebnis H1 Dienstag: - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 (MK 9.30 Uhr, Zürich) - Alcon: Ergebnis Q2 (22.30 Uhr) - GV: Klingelnberg: GV (12.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrie- und Bauproduktion Q2 2024 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte Juli 2024 (14.00 Uhr) Arbeitskräfteerhebung Q2 (Dienstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2024 (Dienstag) - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2 (Dienstag) Ausland: - ZO: Handelsbilanz 6/24 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 7/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/24 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (Gesuch bei SIX eingereicht) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Spexis Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Calida: Öffentl. Rückkaufangebot zu 28,50 Fr. über max. 9,8218% (8.-22.8.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9571 - USD/CHF: 0,8712 - Conf-Future: -41 BP auf 150,88% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,405% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,65% auf 12'150 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,87% auf 1'971 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,64% auf 16'161 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,66% auf 18'183 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,03% auf 7'423 Punkte

