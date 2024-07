Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag laut vorbörslichen Indikationen tiefer erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind stark negativ. Vor allem die Technologiewerte haben die Korrekturphase fortgesetzt. Im Fokus der Anleger steht zudem die Bilanzsaison, von der unterschiedliche Impulse ausgehen. Dabei hat das Marktschwergewicht Roche im ersten Halbjahr 2024 besser als erwartet abgeschnitten und die Prognosen angehoben. Zwar ist mit Nestlé ein weiteres Schwergewicht gewachsen, die Senkung der Wachstumsprognosen 2024 kommt - zumindest vorbörslich - aber nicht gut an.

- SMI vorbörslich: -0,35% auf 12'160,20 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,25% auf 39'854 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -3,64% auf 17'342 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -3,18% auf 37'908 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär H1: Verwaltete Vermögen 474 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 470 Mrd) IFRS-Konzerngewinn 452 Mio Fr. (VJ 531,4 Mio) Bruttomarge 85 BP (AWP-Konsens: 88 BP) Nettoneugeld 3,7 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,5 Mrd) Adj. Konzerngewinn 460 Mio Fr. (AWP-Konsens: 490 Mio) Betriebsertrag 1945 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1993 Mio) Adj. Cost/Income-Ratio 71% (AWP-Konsens: 68,9%) Abwicklung des Private-Debt-Portfolios verläuft wie geplant Ende Juni Nominalwert des Kreditbuchs bei 0.6 Mrd. Fr. Abwicklung dürfte bis Ende 2026 weitgehend abgeschlossen sein CEO: Haben guten Start in den Juli erlebt Keine Auswirkung auf Anstellung von Kundenberatern wg. Signa Sind in konstantem Dialog mit allen Regulatoren erhöht Zielvorgabe für Kostensenkungen auf 130 (120) Mio bis 2025 vorbörsliche Indikation -2,3% - Lonza H1: Kern-EBITDA 893 Mio Fr. (AWP-Konsens: 827 Mio) Kern-EBITDA-Marge 29,2% (AWP-Konsens: 27,0%) Umsatz 3057 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3035 Mio) Reingewinn 330 Mio Fr. (AWP-Konsens: 347 Mio) Wachstum in LW 1,8% (AWP-Konsens: -0,3%) geringere Nachfrage im Kapselgeschäft 2024: Unverändert flache Umsatzentwicklung erwartet Adj. EBITDA-Marge unverändert im hohen 20-Prozentbereich erwartet bekräftigt Ziele für Jahre bis 2028 nominiert Juan Andres und Eric Drapé als unabhängige VR-Mitglieder vorbörsliche Indikation +3,5% - Nestlé H1: Organisches Wachstum 2,1% (AWP-Konsens: 2,4%) RIG 2,0% (AWP-Konsens: -0,5%) EBIT-Marge adj. 17,4% (AWP-Konsens: 17,3%) EBIT adj. 7841 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7814 Mio) Umsatz 45'045 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45'139 Mio) Reingewinn 5644 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5619 Mio) Org. Wachstum Nestlé Health Science +0,1% (Q1: -1,8%) Org. Wachstum Nordamerika -0,1% (Q1: -2,5%) Wiederherstellung Lieferketten bei Vitaminen auf Kurs Wachstum von Europa und aufstrebenden Märkten getragen RIG wieder positiv in Nordamerika im Q2 - Wachstumsinvestitionen Q2: RIG 2,2% (AWP-Konsens: 1,1%) Organisches Wachstum 2,8% (AWP-Konsens: 3,5%) CEO: Bei Preisanpassungen schnellere Verlangsamung als erwartet NHS steht vor starkem zweiten Halbjahr Überzeugende Erholung beim internen Realwachstum (RIG) Umsatz mit Innovationen wird 2024 um 20% steigen Anpassung der OG-Guidance auf mind. 3% "aus Vorsicht" 2024: Org. Wachstum von mind. 3% erwartet (bisher: um 4%) Weiterhin moderater Anstieg der operativen Marge erwartet vorbörsliche Indikation -2,9% - Roche H1: Umsatz Gruppe 29848 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29'447 Mio) Umsatz Pharma 22'637 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22'376 Mio) Umsatz Diagnostics 7211 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7130 Mio) Core-EBIT 11'293 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'548 Mio) Core-EPS 10,23 Fr. (AWP-Konsens: 9,38 Fr.) Reingewinn 6697 Mio Fr. (VJ 7563 Mio) Q2: Umsatz Tecentriq 920 Mio Fr. (Q1: 865 Mio; Q4: 975 Mio) Umsatz Avastin 330 Mio Fr. (Q1: 324 Mio; Q4: 363 Mio) Umsatz Rituxan 355 Mio Fr. (Q1: 351 Mio; Q4: 370 Mio) Umsatz Herceptin 376 Mio Fr. (Q1: 364 Mio; Q4: 365 Mio) Umsatz Ocrevus 1701 Mio Fr. (Q1: 1658 Mio; Q4: 1614 Mio) Umsatz Perjeta 933 Mio Fr. (Q1: 936 Mio; Q4: 773 Mio) Umsatz Hemlibra 1103 Mio Fr. (Q1: 1040 Mio; Q4: 1035 Mio) Kein Covid-Einfluss mehr im Q2 CEO: Schauen uns weiterhin mögliche Zukaufkandidaten an Sehen beim Augenmitel Vabysmo keinerlei Ermüdungserscheinung Gewinnwachstum durch Umsätze und Kostendisziplin getrieben Werden auch weiterhin mit Regierungen zusammenarbeiten - auch USA China ist weiterhin ein wichtiger Markt Haben mit Aufräumarbeiten in R&D-Pipeline Fortschritte gemacht Haben seit Q2 2023 etwa 25% des Portfolios gestoppt 2024: Gewinnausblick erhöht Weiter Umsatzwachstum im mittleren einstelligen %-Bereich erw. Kerngewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich erwartet Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt Umsatzrosion durch Biosimilars neu bei rund 1,4 Mrd Fr. erw. Rückgang Covid-19 Verkäufe weiter bei rund 1,1 Mrd Fr. gesehen Neu negativer Währungseinfluss auf Umsatz von -3% erwartet GS vorbörsliche Indikation +2,3% - Sandoz bringt Biosimilar Pyzchiva(R) (Ustekinumab) in Europa auf den Markt - Autoneum H1: EBIT adj. Marge 5,4% (AWP-Konsens: 4,9%) EBIT adj. 65,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,0 Mio) Reingewinn 36,1 Mio Fr. (VJ 51,5 Mio) Umsatz 1212,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1108 Mio) 2024: Weiterhin Cashflow im hohen oberen zweistelligen Mio-Bereich Weiterhin Umsatz von 2,3 bis 2,5 Mrd Fr. erwartet Neu EBIT-Marge von 5,0-5,5% erwartet (alt: 4,5-5,5%) vorbörsliche Indikation +1,8% - Bachem H1: EBIT-Marge 14,7% (AWP-Konsens: 13,6%) Reingewinn 36,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,0 Mio) Umsatz 240,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 240,5 Mio) EBITDA-Marge 23,1% (AWP-Konsens: 22,3%) EBITDA 55,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,6 Mio) EBIT 35,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,7 Mio) Schrittweise Inbetriebnahme der Anlagen in Gebäude "K" ist angelaufen Weiterer Produktionsstandort im Sisslerfeld geplant Am Standort Vista (USA) werden Kapazitäten erweitert In Torrance Fokus Kleinvolumen-Projekte; Vionnaz Vorstufenprodukte 2024: Wachstum in LW im mittleren bis hohen einstelligen %-Bereich EBITDA-Marge in LW soll im Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben 2026: Umsatz von über 1 Mrd Fr. und EBITDA-Marge über 30% angestrebt H2: Deutliche Steigerung von Umsatz und Gewinn gegenüber dem H1 erw. vorbörsliche Indikation +2,7% - Bellevue H1: Konzerngewinn 7,4 Mio Fr. (VJ 8,0 Mio) Kundenvermögen 6,7 Mrd Fr. (Ende 2023: 6,9 Mrd) Betriebsertrag 36,4 Mio Fr. (VJ 41,3 Mio) Netto-Neugeldzufluss -353 Mio Fr. (VJ -469 Mio) Überzeugt, sukzessive zur Wachstumsdynamik zurückzufinden - Bucher H1: EBIT 178 Mio Fr. (AWP-Konsens: 179 Mio) Reingewinn v.M. 145 Mio Fr. (AWP-Konsens: 140 Mio) Auftragseingang 1236 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1327 Mio) Umsatz 1724 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1713 Mio) Initiierte Optimierungsmassnahmen werden fortgeführt 2024: Umsatz unter Vorjahr erwartet Oberative Marge unter VJ aber 2-stellig erwartet Konzernergebnis unter VJ erwartet H2: Nachfrage weiter von volatilem Umfeld beeinträchtigt Keine Erholung im Landtechnikmarkt erwartet Stabilisierung in anderen Märkten dürfte sich fortsetzen - Calida H1: Umsatz fortgeführtes Geschäft 111,3 Mio Fr. (VJ 123,1 Mio) Adj. EBIT fortgeführtes Geschäft 0,5 Mio Fr. (VJ 2,3 Mio) Reinergebnis fortgeführtes Geschäft -0,5 Mio Fr. (VJ 1,2 Mio) Positiver Einfluss durch strateg. Weichenstellung auf org. Wachstum 2024: Operatives Ergebnis über Vorjahr erwartet Weiterhin schwache Marktsituation in H2 erwartet - Galderma H1: Core Net Profit 210 Mio USD (VJ 131 Mio) Umsatz 2202 Mio USD (VJ 2003 Mio) Core EBITDA-Marge 23,4% (VJ 22,5%) Core EBITDA 514 Mio USD (VJ 450 Mio) Ergebnisse Phase-III-Studien ARCADIA in The Lancet veröffentlicht Studien erreichen co-primäre und alle wichtige sekundären Endpunkte 2024: Umsatzprognose angepasst - oberes Ende von 7-10% vorbörsliche Indikation +3,0% - GKB H1: Geschäftserfolg 132,8 Mio Fr. (VJ 135,7 Mio) Konzerngewinn 133,6 Mio Fr. (VJ 119,2 Mio) 2024: neu Gewinn von 210-230 Mio Fr. (bisher 200-220 Mio) erwartet Bankpräsident Peter Fanconi tritt auf PS-Versammlung 2025 hin zurück - Idorsia H1: Umsatz 26 Mio Fr. (VJ 51 Mio) Operatives Ergebnis -64 Mio Fr. (VJ -375 Mio) Nettoergebnis -79 Mio Fr. (VJ -405 Mio) Liquidität per 30.6. 237 Mio Fr. (Ende Q1 335 Mio) Betriebsergebnis Non-Gaap -170 Mio Fr. (VJ -342 Mio) Nettoergebnis Non-Gaap -183 Mio Fr. (VJ -369 Mio) 2024: Ausblick erhöht vorbörsliche Indikation +6,8% - Leonteq H1: Betriebsertrag 133,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 136,1 Mio) Betriebsaufwand 120,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,9 Mio) Gewinn vor Steuern 12,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,9 Mio) Reingewinn 15,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,8 Mio) 2024: Klare Ambition, den Gewinn zu steigern, bestätigt Prüfen neue strategische Initiativen für weitere Einnahmequellen Gründungsaktionär Lukas Ruflin will als CEO zuürcktreten Suchprozess für neuen CEO eingeleitet; Ruflin will in VR Jasmin Koelbl-Vogt wird neue General Counsel per 1.10. vorbörsliche Indikation +0,7% - Medacta H1: Umsatz 288,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 289,9 Mio) Umsatz grösster Bereich Hüfte 123,7 Mio Euro (VJ 116,4 Mio Umsatz grösste Region EMEA 144,2 Mio Euro (VJ 123,1 Mio) - Meier Tobler H1: Umsatz 238,75 Mio Fr. (VJ 276,4 Mio) Reinergebnis 8 Mio Fr. (VJ 16,0 Mio) EBITDA 17,14 Mio Fr. (VJ 26,9 Mio) EBITDA-Marge 7,2% (VJ 9,7%) 2024: deutlich besseres zweites Halbjahr erwartet Ergebnis dürfte trotzdem unter dem Vorjahr liegen Informationen zu Aktienrückkaufprogramm folgen im Verlauf Q3 - StarragTornos H1: Umsatz 254,9 Mio Fr. (VJ 295,6 Mio; pro Forma) EBIT 9,5 Mio Fr. (VJ 23,4 Mio) Reingewinn 6,6 Mio Fr. (VJ 19,8 Mio) H2: Ähnliches Ergebnis für Umsatz und EBIT-Marge wie H1 erw. 2024: Weiter Auftragseingang ähnlich wie VJ erwartet Mittelfristziele gelten unverändert - Valiant H1: Geschäftserfolg 116,75 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119,5 Mio) Geschäftsertrag 276,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 277,4 Mio) Konzerngewinn 71,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,3 Mio) Netto-Zinserfolg +0,3% - Zinsaufwand gestiegen 2024: Gehen weiter von einem höheren Konzerngewinn aus vorbörsliche Indikation -1,4% - ALSO übernimmt Teile des Geschäfts von britischer Firma Westcoast - Dormakaba baut Fertigung in Indien aus - EFG schliesst Aktienrückkaufprogramm ab, 6 Mio Aktien zurückgekauft - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,135%/5,059% - Newron: Jeffrey Steven Yass meldet Anteil von 5,119% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Nestlé: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Galderma: Ergebnis H1 (Webcast 12.30 Uhr) - Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Medacta: Conf. Call zu H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - StarragTornos: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr) Freitag: - Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - APG SGA: Ergebnis H1 - BB Biotech: Ergebnis Q2 - Forbo: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr, Zürich) - Lem: Ergebnis Q1 - Orell Füssli: Ergebnis H1 - Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Zehnder: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) Montag: - Naturenergie: Ergebnis H1 - GV: CI Com WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: USA BIP Q2/24 (14.30 Uhr) Privater Konsum Q2/24 (vorab; 14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 6/24 (vorab; 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9570 - USD/CHF: 0,8825 - Conf-Future: +30 BP auf 149,15% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,511% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,62% auf 12'203 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,49% auf 1'972 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,55% auf 16'213 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,92% auf 18'387 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,42% auf 7'514 Punkte

