Morning Briefing - Markt Schweiz

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas fester gesehen. Nach dem Forschungserfolg von Roche am Mittwoch dürfte heute Novartis mit dem Quartalsbericht den Gesamtmarkt stützen. Derweil sind die Vorgaben aus den USA uneinheitlich. Denn dort gehen die Umschichtungen aus den heissgelaufenen Technologiewerten in die Standardwerte weiter. Hierzulande dürfte die Bilanzsaison die Anleger grundsätzlich in Atem halten. Zudem steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EUB) auf dem Programm. - SMI vorbörslich: +0,21% auf 12'359,27 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,59% auf 41'198 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,77% auf 17'997 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -2,22% auf 40'184 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q2: Auftragseingang 8435 Mio USD (AWP-Konsens: 8724 Mio) Umsatz 8239 Mio USD (AWP-Konsens: 8372 Mio) Operativer EBITA 1564 Mio USD (AWP-Konsens: 1540 Mio) Operative EBITA-Marge 19% (AWP-Konsens: 18,4%) Reinergebnis 1096 Mio USD (AWP-Konsens: 1003 Mio) Q3: Vergleichbare Umsätze erwartet Operative EBITA-Marge von rund 18,5% oder leicht darunter erwartet 2024: Weiter vergleichbares Umsatzwachstum von rund 5% erwartet Weiter operative EBITA-Marge von etwa 18% erwartet Positives Book-to-Bill-Verhältnis erwartet vorbörsliche Indikation -2,9% - Novartis Q2: Core-EPS 1,97 USD (AWP-Konsens: 1,88 USD) Reingewinn Gruppe 3246 Mio USD (VJ 2271 Mio) Umsatz Gruppe 12'512 Mio USD (AWP-Konsens: 12'328 Mio) Core-EBIT 4953 Mio USD (AWP-Konsens: 4702 Mio) Core-Reingewinn 4008 Mio USD (AWP-Konsens: 3780 Mio) Core-EBIT-Marge 39,6% (AWP-Konsens: 38,1%) 2024: Neu Gewinnwachstum im mittl.-hohen 2-stelligen %Bereich erw Umsatzprognose bestätigt Negativee FX-effekt auf Umsatz von -1 bis -2% Charles L. Sawyers und William T. Winters scheiden 2025 aus VR aus nominiert Elizabeth M. McNally für Wahl in den VR CEO: Auf Kurs, um unsere mittelfristigen Prognosen zu erreichen CFO: Erwarten für Entresto u. Promacta keine Nachahmer 2024 in USA Cosentyx hat zuletzt nochmals Wachstumsschub gesehen Haben bei Radioligandtherapie Pluvicto keine Probleme mehr Cholesterinsenker Leqvio mittlerweile gut auf dem Weg Leqvio-Wachstum könnte etwas dynamischer werden vorbörsliche Indikation +1,6% - VAT H1: Reingewinn 94 Mio Fr. (AWP-Konsens: 91,9 Mio) EBITDA 135,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 138,5 Mio) EBITDA-Marge 30,1% (AWP-Konsens: 30,8%) Q2: Auftragseingang 270,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 263,2 Mio) Auftragsbestand 345,6 Mio Fr. (VJ 339,7 Mio) Umsatz 251,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 246,7 Mio) Q3: Umsatz von 235 bis 255 Millionen Franken erwartet Starkes Wachstum ab Frühjahr 2025 erwartet 2024: Weiterhin höherer Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge und Nettogewinn erw. EBITDA-Marge am unteren Ende der Guidance von 32 bis 37% erwartet Weiterhin steigende Investitionen im Halbleitermarkt erwartet Weiter Unsicherheiten bezüglich des Zeitpunkts des Marktaufschwungs Insgesamt Investitionen (Capex) von 70-80 Mio Fr. vorbörsliche Indikation -2,9% - Roche mit positiven Daten zu Vabysmo in DME-Langzeitstudie - SGS kauft ein Unternehmen in den USA und zwei in Kolumbien - BLKB H1: Geschäftserfolg 89,8 Mio Fr. (VJ 91,1 Mio) Konzernergebnis 67,1 Mio Fr. (VJ 63,2 Mio) Geschäftsertrag 228,8 Mio Fr. (VJ 219,4 Mio) Bewertungskorrektur auf Radicant von Mio Fr. 2024: Ergebnis voraussichtlich leicht unter Vorjahr - Bossard H1: Umsatz 509,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 509,9 Mio) EBIT 58,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,9 Mio) EBIT-Marge 11,4% (AWP-Konsens: 11,1%) Reinergebnis 42,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 40,0 Mio) 2024: Ausblick bleibt von Unsicherheiten geprägt Im H2 moderate Nachfrage erwartet Im H2 höhere Kostenbasis aufgrund Lohninflation erwartet Grundhaltung kommende Monate vorsichtig optimistisch Mittelfristziele gelten unverändert - CPH H1: Umsatz fortg. Geschäft 176,9 Mio Fr. (VJ 190,0 Mio) EBITDA (fortgeführt) 30,2 Mio Fr. (VJ 33,4 Mio) Reingewinn fortg. Geschäft 21,1 Mio Fr. Nettoergebnis Gruppe -8,7 Mio Fr. (VJ +60,7 Mio) Ergebnis ausgegliederter Bereich Papier -29,8 Mio Fr. 2024: Erwarten positives Nettoergebnis für Gruppe EBITDA im fortg. Geschäft im mittleren zweistelligen Mio-Bereich - GF H1: Umsatz 2407 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2437 Mio) Auftragseingang 2367 Mio Fr. (VJ 1925 Mio) EBIT 194 Mio Fr. (AWP-Konsens: 200 Mio) Reingewinn 97 Mio Fr. (AWP-Konsens: 121 Mio) organisches Wachstum -3,2% (AWP-Konsens: -2,3%) EBIT adj. 194 Mio Fr. (VJ 184 Mio) Beschleunigung der Geschäftsdynamik im zweiten Quartal 2024 2024: bisherige Guidance bestätigt vorbörsliche Indikation -0,9% - Medmix H1: Umsatz 241,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 248,6 Mio) EBITDA adj. 46,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49,8 Mio) EBITDA-Marge adj. 19,1% (AWP-Konsens: 20,0%) Reinergebnis 5,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9,9 Mio) 2024: Neu adjustierte EBITDA-Marge von 18-19% erw. (bisher mind. 20%) Neu organische Umsatz-Wachstumsrate flach bis negativ erwartet Stagnierendes bis negatives organisches Umsatzwachstum erwartet - RieterH1: Reinergebnis 1,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3,4 Mio) Auftragseingang 403,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 374 Mio) EBIT 8,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,5 Mio) EBIT-Marge 2,1% (AWP-Konsens: 2,7%) Umsatz 421,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 434 Mio) Signifikante Kostenreduktion als Resultat von Programm Next Level Bestellungen vor allem aus China, Indien und der Türkei 2024: Umsatzziel präzisiert; 900 - 1000 Mio Fr. (bisher. rund 1 Mrd) Ziel für EBIT-Marge präzisiert; 2-4% (bisher. bis zu 4%) vorbörsliche Indikation -1,9% - SFS H1: Umsatz 1544,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1520,9 Mio) EBIT-Marge 11,7% (AWP-Konsens: 11,2%) EBIT 180,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 170,8 Mio) Reingewinn 117,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 120,5 Mio) 2024: Leichtes organisches Wachstum und leicht verbesserte EBIT-Marge - Finanzinvestoren prüfen erneut Kaufofferten für SoftwareOne (Reuters) vorbörsliche Indikation +2,6% - Sulzer erhöht Prognosen für Auftragseingang und Umsatz im Geschäftsjahr 2024 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte Juni zum VM real -0,3%, nominal +1,2% (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss Juni 4,90 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Importe Juni zum VM real +1,0%, nominal -2,2% (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte Juni unbereinigt 2,27 Mrd Fr. (nom. -7,2% gg VJ) - Ausland: - JP: JUNE EXPORTS +5.4% Y/Y; MAY +13.5% - GB: ARBEITSLOSENQUOTE MAI 4,4% (PROGNOSE 4,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 3,014% - VAT: Norges Bank meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf Call zu Ergebnis Q2 (09.00 Uhr) - Novartis: Webcast zu Ergebnis Q2 (14.00 Uhr) - VAT: Conf. Call zu Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - Bossard: Webcast zu Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - Georg Fischer: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Medmix: Webcast zu Ergebnis H1 (08.30 Uhr) - Rieter: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - SFS: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Freitag: - Schindler: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bystronic: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - HBM: Ergebnis Q1 - V-Zug: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Mikron: Ergebnis H1 Montag: - Belimo: Ergebnis H1 (Conf. WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: EZB Zinsentscheid (14:15; 14:45 Uhr Pk) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) Philadelphia Fed Outlook 7/24 (14:30) Frühindikator 6/24 (16:00) Dekotierungen (geplant): - Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9668 - USD/CHF: 0,8839 - Conf-Future: +18 BP auf 149,33% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,54% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,60% auf 12'334 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,03% auf 1'985 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,44% auf 16'355 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,44% auf 18'437 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,81% auf 7'571 Punkte

