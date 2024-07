Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach zwei starken Vortagen am Freitag eine Verschnaufpause einlegen. Grund dafür sind laut Händlern die Vorgaben aus den USA. Dort hatte der Standardwerteindex Dow Jones zwar praktisch unverändert geschlossen. Aber an der Technologiebörse Nasdaq ging es nach Gewinnmitnahmen deutlich bergab. Dies dürfte die Anleger hierzulande vorsichtig stimmen. "Auch wenn wir mit unseren Marktschwergewichten sehr defensiv aufgestellt sind, dürften wir uns dem Negativtrend der US-Technologieaktien nicht ganz entziehen können", sagt ein Händler.

- SMI vorbörslich: -0,13% auf 12'239,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,08% auf 39'754 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,95% auf 18'283 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,37% auf 41'224 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2024: Weiterhin Kapitalzusagen von 20 bis 25 Mrd USD erwartet H1: AuM 149 Mrd USD (AWP-Konsens: 151 Mrd) Kapitalzusagen 11,1 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,8 Mrd) CEO: Werden hauptsächlich "natürliche" Konsolidierung sehen Investoren werden relevante Firmen auswählen vorbörsliche Indikation -2,1% - BCJ 2024: Halbjahreszahlen lassen sehr gutes Gesamtjahr erwarten H1: Reingewinn 10,32 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) Geschäftserfolg 19,86 Mio Fr. (VJ 16,4 Mio) Reingewinn 10,3 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) Geschäftserfolg 19,9 Mio Fr. (VJ 16,4 Mio) - Calida erhält bindende Offerte für LAFUMA MOBILIER Verkauf ist wichtiger Schritt im strategischen Reorganisationsprozess H1: Betriebsergebnis von 0 bis -1 Mio Fr. (VJ 2 Mio Fr.) erwartet erw. für fortgeführtes Geschäft H1-Umsatz von 111 Mio Fr. (-5%) erwartet Abschluss von Lafuma-Mobilier-Verkauf für drittes Quartal - Ems-Chemie H1: Umsatz 1087 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1127 Mio) EBITDA 318 Mio Fr. (AWP-Konsens: 316 Mio) EBIT 291 Mio Fr. (AWP-Konsens: 291 Mio) EBIT-Marge 26,8% (AWP-Konsens: 25,4%) Verkaufsoffensive bereits mit "ausgezeichneten" Resultaten 2024: Nettoumsatz neu leicht leicht unter Vorjahr erwartet Unverändert ein Betriebsergebnis (EBIT) leicht über Vorjahr Verkaufsmengen über Vorjahr erwartet Kaspar W. Kelterborn zur Wahl in den VR vorgeschlagen vorbörsliche Indikation -2,1% - Implenia erhält Auftrag für Bahnprojekt in Göteborg Auftragswert mehr als 100 Mio Franken - Naturenergie 2024: Erwarten EBIT von rund 180 Mio Euro H1: Konsolidierter EBIT von rund 103 Mio Euro erwartet - Pierer trennt sich von Finanzchef Viktor Sigl CEO Stefan Pierer übernimmt Aufgaben als CFO interimistisch - Dormakaba eröffnet neue Produktionsstätte in Montreal - Zehnder Group schliesst Übernahme des spanischen Mitbewerbers Siber ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SRF: Weko heisst Bucherer-Übernahme durch Rolex gut (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: H1 EXPORT +3,6% Y/Y VS JAN-MAY +2.7% Y/Y H1 TRADE SURPLUS +$435 BLN VS JAN-MAY +$337.2 BLN H1 EXPORTS +6.9% Y/Y IN YUAN TERM: CUSTOMS H1 IMPORTS +5.2% Y/Y IN YUAN TERM: CUSTOMS JUN IMPORTS -2.3% Y/Y VS MEDIAN +2.5% Y/Y: CUSTOMS JUN TRADE SURPLUS +$99.05 BLN VS MAY +$82.62 BLN JUN EXPORTS +8.6% Y/Y VS MEDIAN +8.0% Y/Y: CUSTOMS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Investis: Caceis SA meldet Anteil von 5% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: MK Ergebnis H1 (09.15 Uhr) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Richemont: Umsatz Q1 - Swiss Re Media Dialogue - DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2024 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte Juni 2024 (Montag) BFS: Parahotellerie im Q1 (Dienstag) Ausland: - US: Erzeugerpreise 6/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/24 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES SIX-Indexanpassungen per 23.09.: - SLI: Adecco ersetzen Roche I - SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.) Dekotierungen (geplant): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9741 - USD/CHF: 0,8962 - Conf-Future: +70 BP auf 149,15% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,631% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,86% auf 12'256 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,90% auf 1'988 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,77% auf 16'293 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,69% auf 18'535 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,58% auf 7'627 Punkte

awp-robot/sw/tv