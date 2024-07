Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Mittwoch freundlich in den Handel starten. Die Vorgaben von der Wall Street sind positiv. Dort haben die Indizes nach einem zunächst verhaltenen Start am Ende deutlich im Plus geschlossen, die Tech-Börse Nasdaq sogar in der Nähe ihres Rekordhochs. Im Tagesverlauf stehen zudem vor dem Nationalfeiertag und trotz eines verkürzten Handels in den USA noch einige wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, während hierzulande der Kalender leer bleibt.

- SMI vorbörslich: +0,27% auf 12'043,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,41% auf 39'332 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,84% auf 18'029 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,39% auf 40'630 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim schliesst Standort in Holderbank ab 2026 - Zusammenlegung in Zug - Zehnder übernimmt spanischen Mitbewerber Siber Kaufpreis von ca. 86 Mio. EUR Für 2024 erwartet Siber einen Umsatz von rund 37 Mio EUR - Dormakaba ernennt Chef-Controller zum interimistischen Finanzchef - Lalique-Mehrheitsaktionär Denz hält laut definitivem Zwischenergebnis 55,82% - Wisekey gründet neue Tochter für sein Krypto-Projekt Sealcoin NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros Bank ernennt Josef Montanari zum neuen Leiter Privatkunden Ostschweiz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,638%/6,218% - Lalique: Silvio Denz hält 55,82% (definitives Zwischenergebnis) - R&S: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,896% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - GV: Burckhardt, Cosmo, Dottikon ES WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2024 (Donnerstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2024 (Donnerstag) Logiernächte Mai 2024 (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni (Freitag) - SNB: Devisenreserven Juni 2024 (Freitag) Ausland: - ZO: Erzeugerpreise 5/24 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 6/24 (14.15 Uhr) Handelsbilanz 5/24 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 5/24 (16.00 Uhr) ISM Service Index 6/24 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 12.6.24 (20.00 Uhr) - Nächster Eurex-Verfall: 19.07.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, Nachfrist HEUTE-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9716 - USD/CHF: 0,9048 - Conf-Future: -45 BP auf 148,37% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,649% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,32% auf 12'011 Punkte - SLI (Dienstag): -0,32% auf 1'945 Punkte - SPI (Dienstag): -0,21% auf 15'956 Punkte - Dax (Dienstag): -0,69% auf 18'164 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,79% auf 7'538 Punkte

