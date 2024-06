Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

Die Schweizer Aktienbörse wird am Freitag gemäss vorbörslicher Indikationen etwas höher gesehen. Nach der Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank am Vortag stehen mit dem Hexensabbat an der Eurex und Einkaufsmanagerindizes aus mehreren europäischen Ländern und den USA weitere Ereignisse in der Agenda, die das Geschehen beeinflussen könnten. Dabei könnte die defensive Schweizer Börse möglicherweise davon profitieren, dass es an der von Technologiewerten dominierten Nasdaq zu Gewinnmitnahmen gekommen ist und der Dow Jones Index dagegen zugelegt hat.

- SMI vorbörslich: +0,01% auf 12'129,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,77% auf 39'135 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,79% auf 17'722 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,07% auf 38'607 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit schliesst Aktienrückkauf 2022-2024 ab und lanciert neues Programm vorbörsliche Indikation +1,1% - Partners Group eröffnet Niederlassung in Hongkong - CI Com 2023: Verlust 1,79 Mio Fr. (VJ rev. -0,21 Mio) - CPH-Aktionäre stimmen Abspaltung des Papiergeschäfts zu - Dottikon erhöht Free Float - Markus Blocher hält neu 64,74 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Montana-Tech-Tochter Varta senkt Umsatzprognose - EU-Verzögerung bei Basel III-Handelsregeln könnte Schweiz beeinflussen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - JP: May core CPI +2,5% y/y; April +2,2% - GB: Detailhandelsumsatz Mai +1,3% gg Vorjahr Detailhandelsumsatz Mai +2,9% gg Vormonat (Prognose +1,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3% - APG SGA: Stichting Admin. meldet Anteil von 13,86%; Jcdecaux SE/Pargesa AM <3% - Baloise: Cevian Capital Partners Limited meldet Anteil von 5,113% - Dottikon erhöht Free Float - M. Blocher hält neu 64,74 - Huber+Suhner: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,004% - Novavest: Bernische Lehrerversicherungskasse meldet Anteil von 2,608% - Spexis: Fabrice Evangelista meldet Anteil von 9,58% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Curatis Montag: - GV: EEII Dienstag: - Newron: Investor Day (15.00 - 17.00 Uhr CET) - GV: Meyer Burger, Landis+Gyr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Montag) - KOF: Consensus Forecast (Montag) Ausland: - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (10.00 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/24 (15.45 Uhr) Frühindikator 5/24 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 5/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse (bis Dekotierung) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9555 - USD/CHF: 0,8912 - Conf-Future: +31 BP auf 147,79% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,667% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,56% auf 12'128 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,68% auf 1'963 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,62% auf 16'118 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,03% auf 18'254 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,56% auf 7'671 Punkte

