Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- An der Schweizer Börse zeichnet sich am Dienstag nach der zuletzt schwächeren Performance eine leichte Gegenbewegung ab. Allerdings war der Leitindex SMI auch zu Wochenbeginn zunächst knapp im Plus gestartet, bevor ihn Kursverluste bei den defensiven Schwergewichten vorübergehend unter die 12'000er Marke geschickt hatten. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen freundlichen Auftakt.

- SMI vorbörslich: +0,28% auf 12'036,84 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,49% auf 38'778 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,95% auf 17'857 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,78% auf 38'400 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält US-Zulassung für Bildgebungssystem Digital Pathology Solution - UBS in Deutschland von russisch-usbekischem Milliardär verklagt - Komax 2024: Umsatzrückgang von 20% zeichnet sich ab Erwarten leicht positiven EBIT 5 Mte: Bestellungseingang und Umsatz je rund 20% tiefer als im Vorjahr Im H2 2024 leichte Verbesserung der Marktsituation erwartet Marktumfeld von Unsicherheit und Überkapazitäten geprägt Arbeiten intensiv an Optimierung der Strukturen Übernehmen 56% an chinesischer Firma Hosver Ab 1. Juli Kurzarbeit für Fabriken in Dierikon und Cham vorbörsliche Indikation -7,1% - Rieter erhält Auftrag aus China für neues Luftspinnverfahren vorbörsliche Indikation +2,2% - Santhera sichert sich bis zu 69 Mio Fr. durch Royalty-Finanzierung 38 Mio USD von R-Bridge und Darlehen über 35 Mio Fr. von Highbridge - Warteck: Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: 94,7 Millionen Fr. 99,63% der Bezugsrechte wurden bei Kapitalerhöhung ausgeübt - EEII-GV wählt neue Verwaltungsräte NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Trafigura legt US-Untersuchung mit Vergleichszahlung bei - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,028% - Youngtimers: Ricardo Da Silva Oliveira hält 14,644%; Seah Ang 16,126% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Santhera Mittwoch: - Keine Ankündigung Donnerstag: - Klingelnberg: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 11.00 Uhr) - GV: CPH zu Aufsplittung (ao GV), Lastminute WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie im Q4/Gesamtjahr 2023 (08.30 Uhr) - SNB: Bericht zu Finanzstabilität 2023 (Donnerstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2024 (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex April (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen 6/24 (11.00 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 5/24 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 5/24 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 5/24 (15.15 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Talenthouse Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9544 - USD/CHF: 0,8900 - Conf-Future: Conf-Future: +37 BP auf 147,65% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,702% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,34% auf 12'004 Punkte - SLI (Montag): -0,37% auf 1'941 Punkte - SPI (Montag): -0,30% auf 15'946 Punkte - Dax (Montag): +0,37% auf 18'068 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,77% auf 7'572 Punkte

awp-robot/sw/uh