Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit angezogener Handbremse starten. Während die Vorgaben aus den USA eher gemischt ausfallen, richten sich alle Augen auf den "Super-Mittwoch". Denn erstmals seit Juni 2020 fallen US-Inflationsdaten und eine Sitzung der US-Notenbank Fed auf den gleichen Tag. Vor diesem Doppelschlag an wichtigen Nachrichten dürfte sich niemand wirklich aus der Reserve locken lassen.

- SMI vorbörslich: +0,09% auf 12'084,19 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,31% auf 38'747 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,88% auf 17'344 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,58% auf 38'905 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika eröffnet neuen Produktionsstandort in China - Montana Aerospace: verkauft Geschäftsbereich E-Mobilität Käufer ist chinesische Mengtai-Gruppe Umsatz von verkaufter Alu Menziken bei 161 Mio EUR Wichtiger Schritt zu reiner Aerostructures-Firma - Siegfried: übernimmt CDMO-Standort von Curia Global in den USA Erworbene CDMO ist auf frühe Entwicklungsphase spezialisiert Akquisition wird aus bestehenden Mitteln finanziert Ausblick für 2024 und mittelfristige Finanzziele unverändert vorbörsliche Indikation +1,1% - Ypsomed: medac GmbH wählt Ypsomed Autoinjector vorbörsliche Indikation +1,1% - Aluflexpack: Constantia hält nach Ablauf der Nachfrist 96,56% der Aktien - Ascom gewinnt Auftrag für Kinderspital in Irland - S&P bestätigt Rating "A+" für Baloise Gruppe - Ausblick stabil - DKSH erhält Auftrag von Biotechunternehmen Trautec in Nordamerika - Emmi kauft Kaffeerösterei Hochstrasser - 50 Mitarbeiter NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich verkauft Geschäft mit Hefeextrakten an Lesaffre - Gaznat hat 2023 wieder deutlich mehr verdient PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: BIP April unv. gg VM (Prog -0,1) Industrieproduktion April -0,9% gg Vormonat (Prognose -0,1) Industrieproduktion April -0,4% gg Vorjahr (Prognose +0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Lastminute: Freesailors Cooperatief UA/Sealine Inv. LP mit Anteil von 45,783% - TX Group: Christian Hennerkes meldet Anteil von 3,032% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2024 (nachbörslich) Donnerstag: - Valiant: Vorstellung neue Strategie (MK 09.00 Uhr. Zürich) - GV: Idorsia Freitag: - GV: AMS Osram WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2024 (Donnerstag 08.30 Uhr) Ausland: - US: Verbraucherpreise 5/24 (14.30 Uhr) Realeinkommen 5/24 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Zinsentscheid (20.00 Uhr; MK Fedchef Jerome Powell 20.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - Lalique (40,00 Fr. je Aktie, 17.-28.6., Nachfrist 3.-16.7.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (geplant): - Talenthouse (per 8. Juli) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Arundel (geplant, Termin noch unbekannt) - Lalique (geplant nach Übernahmeangebot) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Airesis, Ci Com, Spexis, Talenthouse Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Reverse Split 750 zu 1 (GV 25.6.) - Warteck Invest: Bezugsfrist (bis 17. Juni 2024, 12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.06: - Sonova (4,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9644 - USD/CHF: 0,8973 - Conf-Future: -58 BP auf 145,41% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,884% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,53% auf 12'073 Punkte - SLI (Dienstag): -0,58% auf 1'961 Punkte - SPI (Dienstag): -0,51% auf 16'032 Punkte - Dax (Dienstag): -0,68% auf 18'370 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,66% auf 7'789 Punkte

awp-robot/sw/