Morning Briefing - Markt Schweiz

STIMMUNG: An der Schweizer Aktienbörse dürfte es zum Wochenschluss abwärts gehen. Negative Vorgaben aus den USA und aus Asien dürften belasten, heisst es am Markt. Grund dafür sind wieder aufgeflammte Zinssorgen in den USA. Am Vortag hatten unerwartet gute Konjunkturzahlen aus den USA die Zinshoffnungen weiter gedämpft.

- SMI vorbörslich: -0,45% auf 11'913,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,53% auf 39'065 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,39% auf 16'736 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,23% auf 38'622 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel lanciert Strassenlogistikdienste für MedTech-Industrie in Europa - UBS-CEO Ermotti: Heutige UBS ist "too big to fail" - Curatis 2023: Nettoergebnis -49,4 Mio Fr. (VJ -34,7 Mio Fr.) ernennt Patrick Ramsauer zum CFO - CPH will Aufspaltung bis Ende Juni vollziehen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - On Holding wählt Laura Miele als neues unabhängiges Mitglied in den VR - Migros Bank-GV wählt Bernhard Kobler zum VR-Präsidenten - Salt Q1: Umsatz 275,4 Mio Fr (VJ 270,7 Mio) EBITDA 140,8 Mio Fr. (135,0 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: DE: BIP Q1 -0,2% GG Vorjahr (Prognose -0,2) BIP Q1 +0,2% GG Vorquartal (Prognose +0,2) GB: Detailhandelsumsatz April -2,3% GG Vormonat (Prognose -0,5) Detailhandelsumsatz April -2,7% GG Vorjahr (Prognose -0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von <3% - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,687%/7,921% - Nestlé: Norges Bank meldet Anteil von 3,027% - Temenos: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von <3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Cosmo, Helvetia, Phoenix Mecano Montag: - GV: Aevis, Alpine Select Dienstag: - Dottikon ES: Ergebnis 2023/24 - EFG International: Update 4 Monate - Epic: Update Q1 - Lem: Ergebnis 2023/24 - Varia US: Update Q1 - SenioResidenz AG: aoGV zur Fusion mit Novavest - GV: R&S WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (08.30 Uhr) Nominallohnentwicklung 2024 (1. Schätzung nach Q1, Montag) - BAK Tourismusprognosen (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel: Revese Split 200 zu 1 geplant (GV 23.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Partners Group (39,00 Fr.) - Stadler Rail (0,90 Fr.) - Valiant (5,50 Fr.) per 27.05: - Orior (2,51 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9897 - USD/CHF: 0,9150 - Conf-Future: -52 BP auf 147,96% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,773% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,07% auf 11'967 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,43% auf 1'962 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,12% auf 15'982 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,06% auf 18'691 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,48% auf 8'102 Punkte

