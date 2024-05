Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag nach verhaltenen Vorgaben aus den USA und aus Fernost wenig verändert erwartet. Eine leichte Konsolidierung würde laut Händlern nicht überraschen. So hat der Leitindex SMI zuletzt zehn Mal in Folge zugelegt und dabei erstmals seit zwei Jahren wieder die Schwelle von 12'000 Punkten überschritten.

- SMI vorbörslich: +0,16% auf 12'056,70 Punkte (08.00 Uhr) - DJIA (Montag): -0,49% auf 39'806,77 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,65% auf 16'794,87 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,25% auf 38'971 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon: Moody's erhöht Rating auf 'Baa1' - Ausblick 'stabil' - Roche: FDA gewährt Inavolisib Status Breakthrough Therapy Designation - Idorsia: Jean-Paul Clozel tritt als CEO zurück, bleibt aber VR-Präsident CFO André C. Muller wird neuer CEO per 13. Juni 2024 Mathieu Simon wird Vice-Chairman und Lead Independent Director Neuer CFO wird Arno Groenewoud 2024: QUVIVIQ-Nettoumsatz von rund CHF 55 Millionen erwartet SG&A-Auf. 300 Mio, F&E von 165 Mio; Betriebsaufwand 470 Mio erw Betriebsverlust von 420 Mio erwartet (non-GAAP) US-GAAP-Betriebsverlust von CHF 340 Millionen erwartet Stellenabbau beläuft sich insgesamt auf Höhe von 475 Jobs Vorabzahlung von 350 Mio USD wurde von Viatris im Q1 geleistet CFO: Optimistisch, dass wir 2024 weitere Mittel reinholen werden Kostenoptimierungen effektiv; 2024 signifikant tiefere Kosten Sehe viele Gründe für Optimismus für Idorsia vorbörsliche Indikation -4,5% - Orascom DH Q1: Gruppenumsatz 151,5 Mio Fr. (VJ 131,0 Mio) adj. EBITDA 44 Mio Fr. (VJ 36,7 Mio) Reinergebnis -35,73 Mio Fr. (VJ 10,5 Mio) - Avolta erhält 15-Jahres-Verträge am John Wayne Airport bei Los Angeles - Baloise: Cevian meldet Anteil von über 3% - Nebag beendet strategische Beteiligung an Thurella - SHL bringt in Israel Biomarker-Bluttest für zu Hause auf den Markt - TX-Tochter Goldbach vermarktet Streamingplattform Joyn - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Baloise: Cevian Capital Partners Limited meldet Anteil von 3,124% - Medartis: Pictet Asset Management SA meldet Anteil von 3,032% - Nestlé: Norges Bank meldet Anteil von <3% - SGS: Capital Group meldet Anteil von 3,02% - Straumann: Blackrock meldet Anteil von 4,989% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Orascom DH: Ergebnis Q1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 2023/Q1 2024 (Conf. Call 14.00 Uhr) - GV: BEKB, CFT, MCH, Montana Aerospace Mittwoch: - Swiss Life: Trading Update Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 11.00/15.00 Uhr) - GV: Partners Group (16.30 Uhr), Aluflexpack, ENR Russia, Stadler Rail, Valiant Donnerstag: - Julius Bär: Interim Statement 4 Monate - Galenica: Umsatz Q1 - GV: Orior, Swiss Steel - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 3/24 (10.00 Uhr) Handelsbilanz 3/24 (11.00 Uhr) Bauproduktion 3/24 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.06.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Castle Private (0,90 Fr.) per 22.05: - Jungfraubahn (6,50 Fr.) - Nebag (0,32 Fr.) - Villars (5,00 Fr.) - Zuger KB (220,00 Fr.) per 23.05: - BEKB (10,00 Fr.) - CFT (6,00 Fr.) per 24.05: - Partners Group (39,00 Fr.) - Stadler Rail (0,90 Fr.) - Valiant (5,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9884 - USD/CHF: 0,9100 - Conf-Future: -43 BP auf 148,58% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,722% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,76% auf 12'038 Punkte - SLI (Freitag): +0,58% auf 1'962 Punkte - SPI (Freitag): +0,65% auf 16'038 Punkte - Dax (Freitag): xx% auf xx Punkte - CAC 40 (Freitag): xx% auf xx Punkte

awp-robot/sw/uh