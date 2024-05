Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein verhalten freundlicher Start in die neue, erneut verkürzte Handelswoche ab. Damit würde der Leitindex SMI an seine verhaltene Tendenz der Vorwoche anknüpfen. Die Vorgaben aus Übersee sind laut Händlern positiv.

- SMI vorbörslich: +0,09% auf 11'283,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,18% auf 38'676 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,99% auf 16'156 Punkte - Nikkei 225 (Montag): wegen Feiertag geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza-Präsident "ein wenig" enttäuscht von Bundesrat während Corona - Swatch-Marke Omega will in Biel bis zu 30 Millionen Franken - Lastminute will in Zukunft rund ein Drittel des Gewinns ausschütten Dividende von 0,60 EUR pro Aktie und neue Dividendenpolitik Dividende soll künftig 30-35% des jährlichen Reingewinns betragen VR Massimo Pedrazzini stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl schlägt Giulia Sattin zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - DocMorris: Beginn der Rückkaufangebotsfrist für Anleihen mit Fälligkeit 2025 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - BNP Paribas will in der Schweiz rund 100 Stellen streichen - Indosuez Schweiz steigert den Ertrag, schreibt aber weniger Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,731% - Dätwyler: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,412% - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 18,605%/8,735% - Emmi: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,322% - Flughafen Zürich: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,373% - Investis: UBS Fund Management meldet 3,286%; Caceis (Switzerland) mel. 4,974% - Jungfraubahn: Martin Haefner meldet Anteil von 5,196% - Lem: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,1% - Leonteq meldet Eigenanteil von 4,75%/4,269% - Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,247% - Rieter: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,609% - Skan: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,129% - Sonova: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,473% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Letzter CS-CEO Körner soll UBS in den kommenden Wochen verlassen (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Idorsia Bondholder Meeting (17.30 Uhr) - GV: Vaudoise Dienstag: - UBS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Sandoz: Umsatz Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q1 (Conf. Call) - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - PEH: Ergebnis 2023/24 - EPH: Conf. Call 2023 (Conf.Call 13.00 Uhr) - GV: Accelleron, Medacta, Orell Füssli, Schlatter, Skan, Temenos Mittwoch: - HBM: Ergebnis 2023/24 - Landis+Gyr: Ergebnis 2023/24 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Montana Aerospace: Update Q1 GV: Alcon (09.30 Uhr), Holcim (09.00 Uhr), Kühne+Nagel (09.00 Uhr), Lonza (10.00 Uhr), Swatch (10.00 Uhr), Swissquote: GV (10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte März 2024 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten April 2024 (Dienstag) - SNB: Devisenreserven April 2024 (Dienstag) Ausland: - EUR: HCOB PMI Dienste 4/24 (2. Veröff. 10.00 Uhr) Sentix Investorvertrauen 5/24 (10-.30 Uhr) Erzeugerpreise 3/24 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Obseva (per HEUTE) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Epic (3,10 Fr.) per 07.05: - Interroll (32,00 Fr.) - Varia US (0,50 Fr.) per 08.05: - Vaudoise (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9753 - USD/CHF: 0,9061 - Conf-Future: +24 BP auf 1149,16% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,716% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,56% auf 11'273 Punkte - SLI (Freitag): +0,83% auf 1'848 Punkte - SPI (Freitag): +0,61% auf 15'094 Punkte - Dax (Freitag): +0,59% auf 18'002 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,34% auf 7'958 Punkte

