Morning Briefing - Markt Schweiz

STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse dürfte am Montag eine Spur fester in die durch einen Feiertag am Mittwoch verkürzte Woche starten. Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Vor allem die US-Technologiebörse Nasdaq hatte am Freitag zugelegt und die Gewinne nach Börsenschluss in Europa noch ausgebaut. Wie stark die Gewinne ausfallen, werde sich zeigen, heisst es am Markt. Denn Im Laufe der Woche legen mit Amazon und Apple zwei weitere US-Tech-Riesen ihre Zahlen vor und am Mittwochabend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung. - SMI vorbörslich: +0,26% auf 11'373,30 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,40% auf 38'240 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,03% auf 15'928 Punkte - Nikkei 225 (Montag): xx% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält positive CHMP-Empfehlung für subkutanes MS-Mittel Ocrevus vorbörsliche Indikation +0,7% - Zurich 2024: SST-Quote bei 234% - Swiss Steel: Lindqvist soll Alder im Jahresverlauf als VRP ablösen Gut, Karl Haider und Martin Lindqvist als neue VR vorgeschlagen Emese Weissenbacher tritt nicht zur Wiederwahl an Jens Alder wird vorerst als Präsident nominiert Martin Lindqvist soll VRP später von Jens Alder übernehmen Martin Lindqvist soll spätestens ab 1. Oktober 2024 VRP werden Aktienzusammenlegung im Verhältnis 200:1 - Addex: Phase-II-Studie mit Epilepsie-Kandidaten erreichte Ziele nicht - DKSH baut Vertriebsvereinbarung mit ddchem auf Deutschland aus - EPH European Property 2023: Nettoverlust von 162,30 Mio Euro - GF Uponor wird zu GF Building Flow Solutions - Hypi Lenzburg will ab August kostenlos Instant Payment anbieten - Relief- Aktionäre stimmen Kapitalherabsetzung zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Syngenta Group Q1: Umsatz 7,4 Mrd USD (-20%); EBITDA 1,2 Mrd (-34%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 19,207%/8,29% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Airesis: Ergebnis 2023 (nachbörslich) Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q4 (Conf. Call 14.30 Uhr) - SIG Group: Trading Statement Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Clariant: Update Q1 - Leclanché: Ergebnis 2023 - Relief: Ergebnis 2023 - EPH: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - EEII: Ergebnis 2023 (nachbörslich) GV: Sandoz (10.00 Uhr), BC Jura Mittwoch: Tag der Arbeit - SIX geschlossen - GV: SGKB Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q1 GV: DocMorris WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Konjunkturbarometer April (Dienstag) - UBS: Einkaufsmanager-Index (PMI) April (Donnerstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2024 (Donnerstag) Detailhandelsumsätze März 2024 (Donnerstag) Dienstleistungsumsätze Februar 2024 (Donnerstag) Ausland: - EUR: Verbrauchervertrauen (11.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen (11.00 Uhr) Industrievertrauen (11.00 Uhr) - USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.05.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - per HEUTE: - BCV (4,30 Fr.) - Kardex (5,00 Fr.) - Vetropack (1,00 Fr.) per 30.04: - UBS (0,70 USD) - APG SGA (11,00 Fr.) - Baloise (7,70 Fr.) - BCGE (6,50 Fr.) - Edisun Power (1,70 Fr.) - Glarner KB (1,10 Fr.) - Metall Zug (20,00 Fr.) - VP Bank (5,00 Fr.) - Walliser KB (3,85 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9777 - USD/CHF: 0,9115 - Conf-Future: +50 BP auf 149,00% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,73% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,74% auf 11'344 Punkte - SLI (Freitag): +0,97% auf 1'856 Punkte - SPI (Freitag): +0,80% auf 15'136 Punkte - Dax (Freitag): +1,36% auf 18'161 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,04% auf 8'088 Punkte

