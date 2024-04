Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Sätzli zur Eröffnung: Nachrichten über eine weitere Eskalation in Nahost dürfte auch hierzulande für einen schwachen Börsenstart sorgen. Berichte, wonach Israel den Iran in einer fortgesetzten Serie von Angriffen angegriffen hat, haben die Sorgen über einen breiteren Nahostkonflikt wieder verstärkt. Die asiatischen Börsen haben bereits mit Kursverlusten auf die Berichte reagiert und auch am Devisen- und Rohstoffmarkt kam es zunächst zu Ausschlägen. - SMI vorbörslich: -0,89% auf 11'129,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,06% auf 37'775 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,52% auf 15'602 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,30% auf 37'202 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé ernennt Guillaume Le Cunff zum neuen CEO der Zone Europa - Roche erhält für Krebsmittel Alecensa US-Zulassung - Bundesgericht heisst Swisscom-Beschwerde gegen Weko-Entscheid von 2015 gut - Comet Q1: Umsatz 80,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96,2 Mio) Book-to-Bill-Ratio von 1,09 (AWP-Konsens: 1,10) 2024: Umsatz- und EBITDA-Margenguidance bestätigt Deutliche Beschleunigung der Nachfrage im H2 erwartet Zeitpunkt und Ausmass der Erholung schwierig vorherzusagen vorbörsliche Indikation -3,8% - Gurit Q1: Umsatz 97,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 112,7 Mio) Positive Entwicklung im März nach schwachen Januar und Februar 2024: Weiter Umsatz von 435 bis 485 Mio Fr. erwartet Weiter bereinigte EBIT-Marge von 5 bis 8 Prozent erwartet - Aevis-Victoria von SER wegen Verletzung der Ad-Hoc-Pflichten gebüsst - Barry Callebaut startet Initiative für neues Kakaoanbau-Modell - SoftwareOne-Gründungsaktionäre entscheiden Machtkampf für sich - Swiss Steel schliesst Aktienplatzierung ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: MARCH CORE CPI +2.6% Y/Y; FEB +2.8% - DE: ERZEUGERPREISE MÄRZ -2,9% GG VORJAHR (PROGNOSE -3,3) ERZEUGERPREISE MÄRZ +0,2% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) - GB: EINZELHANDELSUMSATZ MÄRZ 0,0% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) EINZELHANDELSUMSATZ MÄRZ +0,8% GG VORJAHR (PROGNOSE +1,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,639%/7,368% - SIG Group: Norges Bank meldet Anteil von 3,018% - Swiss Re meldet Eigenanteil von 8,472%/1,534% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Allreal, Arbonia, Comet, Kudelski, LLB, Pierer Mobility, TX Group Samstag: - GV: Graubündner KB, StarragTornos Montag: - Aryzta: Umsatz Q1 - GV: BKW, Flughafen Zürich Dienstag: - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (BMK 2023 11.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis 2023 - Xlife: Ergebnis 2023 - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich) GV: SIG Group (14.00 Uhr) BCGE, Energiedienst, Feintool, IVF Hartmann, Mikron, V-Zug WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington 16.00 Konjunkturausblick Europa SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, per 26.04. erwartet) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (per HEUTE) - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Geberit (12,70 Fr.) - Bystronic (12,00 Fr.) - Coltene (2,00 Fr.) - Georg Fischer (1,30 Fr.) - Komax (3,00 Fr.) - Rieter (3,00 Fr.) per 22.04: - Nestlé (3,00 Fr.) - Lindt&Sprüngli PS/N (140,00 Fr./1400,00 Fr.) - Bucher (13,50 Fr.) - Elma (2,00 Fr.) - Gurit (0,35 Fr.) - Investis (2,50 Fr.) - SoftwareONE (0,36 Fr.) - Tecan (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9663 - USD/CHF: 0,9085 - Conf-Future: +15 BP auf 149,15% (Donnersttag) - SNB: Kassazinssatz 0,688% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,01% auf 11'230 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,12% auf 1'837 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,08% auf 14'909 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,38% auf 17'837 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,14% auf 8'023 Punkte

