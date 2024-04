Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss aufgrund vorbörslicher Indikationen etwas höher erwartet. Nach den jüngsten Einbussen hoffen Händler auf eine Stabilisierung. Sie verweisen in die USA, wo sich der Dow Jones zum Schluss erholen und die Nasdaq gar zulegen konnte. Derzeit wollten die Marktteilnehmer einfach nur Positives sehen, etwa die anhaltend starke US-Wirtschaft, meint ein Händler. Im Fokus stehen dürften heute die Quartalsergebnisse der Grossbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup.

- SMI vorbörslich: -0,07% auf 11'457,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,01% auf 38'459 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,68% auf 16'442 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,22% auf 39'529 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova: CEO Arnd Kaldowski leitet Geschäftsbereich Consumer Hearing ad interim - Flughafen Zürich: Passagierzahl März 2,34 Mio (+12,4% gg VJ) Kommerzumsatz März 49,1 Mio Fr. (+9.1% gg VJ) Passagieraufkommen März entspricht 96,6% von 2019er-Niveau auch im März mit deutlich mehr Passagieren (HEADLINE) - Leonteq und Raiffeisen verlängern Kooperation bis 2030 vorbörsliche Indikation +2,9% - LUKB Q1: Konzerngewinn 74,81 Mio Fr. (VJ 61,2 Mio) Geschäftserfolg 76,6 Mio Fr. (VJ 70,2 Mio) 2024: Ausblick bestätigt - erwarten Konzerngewinn in Grössenordnung 2023 - Peach Property schlägt neuen fünfköpfigen Verwaltungsrat vor Michael Zahn soll neuer VR-Präsident werden Bestehender Verwaltungsrat stellt sich nicht zur Wiederwahl - Kudelski erweitert Zusammenarbeit mit Eluvio - Spexis erhält Verlängerung der Nachlassstundung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq übernimmt Mehrheit an finnischer Wasserstofffirma P2X Solutions - BLS schreibt dank Passagierrekord wieder Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: BIP Feb +0,1% gg VM (Prog +0,1) Industrieproduktion Feb +1,4% gg Vorjahr (Prognose +0,6) Industrieproduktion Feb +1,1% gg Vormonat (Prognose 0,0) - DE: Verbraucherpreise März +0,4% gg VM (Prog +0,4) - 2. Schätzung Verbraucherpreise März +2,2% gg VJ (Prog +2,2) - 2. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 18,128%/6,076% - Inficon: KWE Beteiligungen AG/Vanessa Frey melden Anteil von 19,612% - Lonza: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Meyer Burger: The Goldman Sachs Group. meldet Anteil v. <3%; David E. Shaw <3% - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,003%/15,154% - Relief: Armistice Capital m. Anteil von 4,9%;Armistice Cap.Master Fund 15,583% - Schweiter: KWE Beteiligungen AG meldet Anteil v. <3%; KWE Beteiligungen 25,49% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Luzerner KB: Ergebnis Q1 - GV: BVZ, Evolva, Swiss Re (14.00 Uhr) Montag: - Bystronic: Umsatz Q1 - Sulzer: Auftragseingang Q1 - GV: Luzerner KB Dienstag: - Sika: Umsatz Q1 - Cicor: Update Q1 - DocMorris: Trading Update Q1 - Villars: Ergebnis 2023 (nachbörslich) - GV: Ascom, Bell, Sulzer WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2024 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte März 2024 (Dienstag) Ausland: - US: Im- und Exportpreise 3/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/24 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (per 19.04.2024; letzter Handelstag 18.04.2024) - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 11.4. bis 17.4./12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Zurich Insurance (26,00 Fr.) - Galenica (2,20 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) per 15.04: - Julius Bär (2,60 Fr.) - Emmi (15,50 Fr.) - Zehnder (1,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9758 - USD/CHF: 0,9113 - Conf-Future: -14 BP auf 149,17% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,734% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,26% auf 11'466 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,22% auf 1'881 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,21% auf 15'127 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,79% auf 17'954 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,32% auf 8'024 Punkte

