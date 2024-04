Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Dienstag eher auf der Stelle treten. Vor den Hauptereignissen in dieser Woche würden sich Investoren nun verstärkt an die Seitenlinie zurückziehen, heisst es einstimmig im Handel. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen ruhigen Handelsverlauf.

- SMI vorbörslich: -0,01% auf 11'546,33 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,03% auf 38'893 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,03% auf 16'254 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,95% auf 39'721 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Accelleron arbeitet neu mit Anbieter von Datenplattformen für Schiffe zusammen - Basilea: erhält CARB-X-Förderung für die Entwicklung von Antibiotika Programm wird zunächst mit bis zu 0,9 Mio USD unterstützt bei Erreichen best. Meilensteine zusätzliche Mittel möglich - Sensirion beendet Aktivitäten im Bereich der Zustandsüberwachung Wertminderungen (nicht liquiditätswirksam) von rund 25 Mio Fr. Restrukturierungskosten und Rückstellungen 3 bis 5 Mio Fr. im 2024 LeichtenVerbesserung des operativen Cashflows ab 2025 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SNB-Chef Jordan sieht Potenzial für digitales Zentralbankgeld - Repower steigert 2023 Gewinn dank Rekord im Energiehandel PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 17,949%/7,521% - Meyer Burger meldet Eigenanteil von 0,355%/51,582% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Autoneum, Clariant, Meier Tobler, Vontobel, Zug Estates Mittwoch - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Zurich (14.15 Uhr), Fundamenta, Galenica, Polypeptide, Schweiter Donnerstag: - Givaudan Umsatz Q1 - VAT: Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis 2023 (BMK 11 Uhr, Zürich) - Jungfraubahn: Ergebnis 2023 (BMK 09.45 Uhr, Bern) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2024 (17.40 Uhr) - Basilea: Capital Markets Day, Zürich - GV: Julius Bär (10.00 Uhr), Adecco, Emmi, SF Urban, Zehnder WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Neue Eidgenössische Anleihe (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Angebotsfrist 17.04.-16.05) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Obseva (per 06.05.2024; letzter Handelstag 03.05.2024) - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Handel seit 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 11.4. bis 17.4./12.00 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Plazza (8,00 Fr.) per 10.04: - Bossard (4,00 Fr.) - Calida (0,60 Fr.) - Forbo (25,00 Fr.) - Mobilezone (0,90 Fr.) - VZ Holding (2,24 Fr.) per 11.04: - Autoneum (2,50 Fr.) - Meier Tobler (1,30 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) - Zug Estates (44,00 Fr.) per 12.04: - Zurich Insurance (26,00 Fr.) - Galenica (2,20 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9822 - USD/CHF: 0,9043 - Conf-Future: -3 BP auf 148,97% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,726% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,45% auf 11'547 Punkte - SLI (Montag): +0,50% auf 1'898 Punkte - SPI (Montag): +0,46% auf 15'224 Punkte - Dax (Montag): +0,79% auf 18'319 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,40% auf 8'119 Punkte

awp-robot/sw/