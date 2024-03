Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- An der Schweizer Börse dürfte der Start in die verkürzte Karwoche zurückhaltend ausfallen. Generell befänden sich die Aktienmärkte zum Ende des ersten Quartals im Aufwind, heisst es in einem Kommentar. Die Vorgaben aus Übersee sprechen am Montag allerdings aber für eine gewisse Zurückhaltung. So hatten sich die US-Märkte am Freitag nach ihrem Rekordlauf eine Auszeit genommen. In Asien präsentieren sich die Märkte am Montag uneinheitlich.

- SMI vorbörslich: -0,24% auf 11'623,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,77% auf 39'476 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,16% auf 16'429 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,16% auf 40'414 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé wegen Wasser-Reinigungsverfahren weiter im Fokus von NGO - Epic Suisse 2023: Mietertrag 65,33 Mio Fr. (VJ 61,5 Mio) EBITDA 42,66 Mio Fr. (VJ 44,0 Mio) Leerstand 4,6% (H1 4,4%) Neubewertungen -9,72 Mio Fr. (VJ 0,9 Mio) Reingewinn 17,63 Mio Fr. (VJ 56,4 Mio) Dividende 3,10 Fr. (VJ 3,00 Fr.) 2024: Robuste Mietzinseinnahmen vergleichbar zu 2023 erwartet - Swiss Steel: Spuhler-Vertreter im VR erklären sofortigen Rücktritt Rücktritt im Zshg mit Nicht-Beteiligung an Kapitalerhöhung VR besteht nun noch aus 5 Mitgliedern, was ausreichend ist - Avolta betreibt bald zahlreiche Lebensmittelläden am Flughafen Köln/Bonn - Cembra-CEO bekräftigt Dividendenpolitik und will weiter wachsen (Inti Cash) - Flughafen Zürich: Verhandlungen über Gebührenordnung im kommenden Jahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bei Viseca hat sich 2023 das Wachstum etwas abgeflacht - Delegierte wählen verkleinerte Migros-Verwaltung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 3,433% - Idorsia meldet Eigenanteil von 4,825%/36,104% - Jungfraubahn: Epicea AG in Liquidation meldet Anteil von 4,398% - Meyer Burger: Blackrock meldet Anteil von 4,83%; Petr Kondrashev 91,264% - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von 3,062% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,025% - Spexis: Spexis AG meldet Anteil von <3%/16,687% - Temenos: Deutsche Bank AG meldet Anteil von <3% - UBS: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,035% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Epic: Conf. Call Ergebnis 2023 (09.30 Uhr) - GV: Belimo (17.30 Uhr) Dienstag: - Orascom DH: Ergebnis 2023 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Baloise: Ergebnis 2023 (BMK 9.15 Uhr) - Skan: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr, Zürich) - GV: Sika (16.00 Uhr), SGS (14.00 Uhr), DKSH (10.00 Uhr), Implenia (10.00 Uhr), Mobimo (17.00 Uhr), Mittwoch: - Accelleron: Ergebnis 2023 (Conf. Call 11.30 Uhr) - GAM: Ergebnis 2023 - Investis: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Pierer Mobility: Ergebnis 2023 (definitiv) - Vaudoise: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr, Zürich) - GV: Swisscom (13.30 Uhr), Huber+Suhner (16.30 Uhr), Intershop (16.00 Uhr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Consensus Forecast (09.00 Uhr) - KOF Konjunkturprognose Frühjahr (Dienstag) - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - US: CFNA-Index 2/24 (13.30 Uhr) - Neubauverkäufe 2/24 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechte-Handel (20.-26.3.) - Swiss Steel (aoGV 4.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - ABB (0,87 Fr.) - Givaudan (68,00 Fr.) - Also (4,80 Fr.) - Basler KB (3,25 Fr.) - BB Biotech (2,00 Fr.) - Oerlikon (0,20 Fr.) per 26.03: - EFG International (0,55 Fr.) - SPS (3,40 Fr.) per 27.03: - Belimo (8,50 Fr.) per 28.03: - Sika (3,30 Fr.) - DKSH (2,25 Fr.) - Implenia (0,60 Fr.) - Mobimo (10,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9713 - USD/CHF: 0,8976 - Conf-Future: +60 BP auf 150,79% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,631% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,44% auf 11'652 Punkte - SLI (Freitag): -0,62% auf 1'914 Punkte - SPI (Freitag): -0,46% auf 15'307 Punkte - Dax (Freitag): +0,15% auf 18'206 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,12% auf 8'152 Punkte

awp-robot/sw/