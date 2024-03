Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Nach zwei schwächeren Tagen vor dem Wochenende könnte sich der Leitindex SMI zu Beginn der "Woche der Notenbanken" allenfalls wieder etwas stabilisieren. Während die Vorgaben aus den USA vom Freitag eher mässig sind, haben die Aktien in Asien, insbesondere in Japan, einen starken Start in die Woche hingelegt.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 11'697,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,49% auf 38'715 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,96% auf 15'973 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,67% auf 39'740 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech: CFO Charles Boynton tritt Mitte Mai zurück Nachfolger wird zu einem späteren Zeitpunkt ernannt bestätigt Ausblick für Geschäftsjahr 2024 vorbörsliche Indikation -0,8% - Partners Group erweitert Anlageplattform um Lizenzgebühren für private Märkte - Swisscom: Moody's setzt Rating auf Review für Abstufung nach Vodafone-Deal - Comet: Paul Boudre als Nachfolger von Heinz Kundert als VRP vorgeschlagen Benjamin Loh als Nachfolger von Tosja Zywietz im VR vorgeschlagen - Idorsia und Viatris schliessen Transaktion für die Zusammenarbeit ab Viatris hat Vorabzahlung von 350 Mio. USD vollständig gezahlt - Meyer Burger gibt Konditionen für Bezugsrechtsemission von 200 Mio Fr. bekannt Ausgabe von bis zu 20'144'423'886 neuen Aktien Bezugspreis 0,01 Fr. mit Bezugsverhältnis von 28 zu 5 Sentis/DESRI mit Bezugsverpflichtungen von bis zu 67,5 Mio Fr. - BEKB und Axion Swiss Bank treten der Asset Management Association bei - DKSH schliesst exklusiven Distributionsvertrag mit Southern RNA in Indien ab - Hypi Lenzburg. Marianne Wildi in den Verwaltungsrat gewählt Pierer-Tochter KTM übernimmt Mehrheit an MV Agusta vorzeitig NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock, Inc. meldet Anteil von 3,499% - GAM meldet Eigenanteil von 1,075%/6,363% - Nestlé: Capital Group meldet Anteil von <3% - Polypeptide: Newtyn Management, LLC meldet Anteil von 3,009% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3% - Spexis: Cystic Fibrosis Foundation meldet Anteil von <3% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Meyer Burger: aoGV Kapitalerhöhung (14.00 Uhr) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Newron: Ergebnis 2023 - Vetropack: Ergebnis 2023 (BMK 10.15 Uhr) - GV: Schindler (14.30 Uhr), SPS (16.00 Uhr) Mittwoch: - Cosmo: Ergebnis 2023 (Conf. Call 11.00 Uhr/Investorentag 15.00 Uhr) - GV: Bellevue (16.00 Uhr), CPH (15.30 Uhr), Novavest (09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2024 (Dienstag) - Seco: Konjunkturprognosen vom Frühling (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.04.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (1. Handelstag 22.3.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) - Swiss Steel (aoGV 4.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dätwyler (3,20 Fr.) per 19.03: - Hypi Lenzburg (120,00 Fr.) per 21.03: - Schindler (5,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9627 - USD/CHF: 0,8838 - Conf-Future: -15 BP auf 149,00% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,736% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,38% auf 11'676 Punkte - SLI (Freitag): -0,49% auf 1'913 Punkte - SPI (Freitag): -0,29% auf 15'329 Punkte - Dax (Freitag): -0,03% auf 17'937 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,33% auf 8'164 Punkte

awp-robot/sw/uh